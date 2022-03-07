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تايوان

تعتبر بكين جزيرة تايوان منطقة متمردة ينبغي أن تكون جزءا من الصين الشعبية. غير أن الجزيرة تتمتع باقتصاد مزدهر وعلاقات قوية مع الغرب ترفض ذلك. وتدعم الولايات المتحدة وحليفاتها استقلال تايون وتزودها بمختلف صنوف الأسلحة.

تقع جزيرة تايوان التي يتبع لها عشرات الجزر الصغيرة في الجزء الشرقي من بحر الصين. وتعتمد الجزيرة نظام جمهوري يقوم على التعددية السياسية. غير أن دولا قليلة فقط تعترف باستقلالها بسبب رفض بكين التعامل دبلوماسيا مع أية دولة تقوم بهذا الاعتراف.

هل يشجع الغزو الروسي لأوكرانيا الصين على مهاجمة تايوان؟

هل يشجع الغزو الروسي لأوكرانيا الصين على مهاجمة تايوان؟ 07.03.2022

يرى خبراء أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يشجع الصين على مهاجمة تايوان التي تراها مقاطعة ستعمل على ضمها إلى البر الصيني يوما ما. وإزاء ذلك، يتساءل الخبراء عن كيفية رد الدول الغربية في حال قيام الصين بغزو تايوان.
تصادم أم تقارب.. كيف ستكون العلاقات بين واشنطن وبكين في عام 2022؟

تصادم أم تقارب.. كيف ستكون العلاقات بين واشنطن وبكين في عام 2022؟ 26.12.2021

في ضوء تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة خاصة حيال الوضع في تايوان والتنافس الاقتصادي، فهل تتجه العلاقات الثنائية إلى مزيد من التصادم أم قد تشهد بعض التقارب العام المقبل؟

أبرز قضايا الخلاف الأميركي الصيني.. حرب باردة جديدة؟

أبرز قضايا الخلاف الأميركي الصيني.. حرب باردة جديدة؟ 28.05.2020

عدة ملفات وقضايا شائكة تؤجج الخلاف بين الولايات المتحدة والصين، وبعضها يهدد بتصعيد الموقف بين الجانبين لما يشبه حرباً باردة. نتعرف على أبرز هذه القضايا الشائكة.
تحليل: استثناء ألماني ومعجزة آسيوية في مواجهة كورونا.. وأين نحن؟

تحليل: استثناء ألماني ومعجزة آسيوية في مواجهة كورونا.. وأين نحن؟ 10.04.2020

أمام ما تنجزه ألمانيا من تفوق في مواجهة جائحة كورونا، مقارنة مع نظيراتها الأوروبية، وما تحققه دول آسيوية من معجزات. يتبادر السؤال في بلدان عربية مثل مصر وتونس والجزائر والمغرب: أين يكمن السرُّ وأين نحن؟
الصين أم تايوان.. أي تجربة يمكن الاقتداء بها لمكافحة كورونا؟

الصين أم تايوان.. أي تجربة يمكن الاقتداء بها لمكافحة كورونا؟ 26.03.2020

يسابق العالم الزمن لاحتواء وباء كورونا. لكن التمعن في تجربتي الصين وتايوان يتيح استخلاص العبر والدروس. السؤال، من أيّ التجارب نتعلم الدرس؟ من تجربة بلد ديمقراطي أم آخر سلطوي؟

هكذا خاضت تايوان معركتها الناجحة ضد كورونا!

هكذا خاضت تايوان "معركتها" الناجحة ضد كورونا! 19.03.2020

بسبب قربها من الصين، تم اعتبار تايوان منطقة في غاية الخطورة فيما يتعلق بفيروس كورونا. لكن الحكومة التايوانية كانت مستعدة بشكل جيد واحتوت الوباء بطريقة فعالة. فكيف نجحت في ذلك؟ تقرير ويليام يانغ من تايبيه عاصمة التايوان.
واشنطن تأسف لتعليق بكين للعلاقات العسكرية معها

واشنطن تأسف لتعليق بكين للعلاقات العسكرية معها 30.01.2010

أعلنت الصين تجميد العلاقات العسكرية والمحادثات الأمنية مع الولايات المتحدة ردا على خطط الأخيرة لبيع أسلحة لتايوان. بكين حذرت من أنعاسات على التعاون في قضايا دولية رئيسية، وهددت الشركات المعنية بصفقة الأسلحة بالمقاطعة.
تشديد التدابير الأمنية في المطارات الأوروبية على كل الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة

تشديد التدابير الأمنية في المطارات الأوروبية على كل الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة 26.12.2009

بدأت غالبية المطارات الأوروبية ومطارات تايوان اليوم في تشديد التدابير الأمنية على كل الرحلات الجوية المتوجهة إلى الولايات المتحدة، وذلك عقب محاولة تنفيذ عملية إرهابية على طائرة أمريكية في رحلة جوية بين أمستردام وديترويت.