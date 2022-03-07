تعتبر بكين جزيرة تايوان منطقة متمردة ينبغي أن تكون جزءا من الصين الشعبية. غير أن الجزيرة تتمتع باقتصاد مزدهر وعلاقات قوية مع الغرب ترفض ذلك. وتدعم الولايات المتحدة وحليفاتها استقلال تايون وتزودها بمختلف صنوف الأسلحة.

تقع جزيرة تايوان التي يتبع لها عشرات الجزر الصغيرة في الجزء الشرقي من بحر الصين. وتعتمد الجزيرة نظام جمهوري يقوم على التعددية السياسية. غير أن دولا قليلة فقط تعترف باستقلالها بسبب رفض بكين التعامل دبلوماسيا مع أية دولة تقوم بهذا الاعتراف.