ولدت تانيا في ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية لأم أمريكية وأب ألماني. حصلت على درجة البكالوريوس في اللغة الألمانية والاتصالات قبل انتقالها إلى برلين عام 1994. وبعد أن كانت تهدف في الأصل إلى مهنة في مجال السينما، انتهى بها الأمر في التلفزيون والصحافة عبر الإنترنت، حيث تمكنت في النهاية من التركيز على موضوعات الفنون والثقافة التي تحبها. لا ينبغي الخلط بينها وبين الصحفية الإذاعية الأمريكية التي تحمل نفس الاسم.