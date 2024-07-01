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تانيا أوت

تعمل تانيا أوت في قناة DW منذ عام 1995، وهي منتجة ومراسلة ومحررة في قناة DW الثقافية منذ عام 2015.

ولدت تانيا في ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية لأم أمريكية وأب ألماني. حصلت على درجة البكالوريوس في اللغة الألمانية والاتصالات قبل انتقالها إلى برلين عام 1994. وبعد أن كانت تهدف في الأصل إلى مهنة في مجال السينما، انتهى بها الأمر في التلفزيون والصحافة عبر الإنترنت، حيث تمكنت في النهاية من التركيز على موضوعات الفنون والثقافة التي تحبها. لا ينبغي الخلط بينها وبين الصحفية الإذاعية الأمريكية التي تحمل نفس الاسم.

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موضوعات من تانيا أوت

Berlin Sonderausstellung "Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus"

بعضهن أعدمن.. قصص نساء ألمانيات واجهن قمع النازية

بعضهن أعدمن.. قصص نساء ألمانيات واجهن قمع النازية

نساء شجاعات واجهن آلة القمع النازية رغم خطر الإعدام التي ذهب بحياة عدد منهن. معرض في برلين يتذكر تضحياتهن.
مجتمع٢١ يوليو ٢٠٢٤
Briefkasten in London

صناديق بريد غريبة: الحنين إلى الزمن الجميل!

صناديق بريد غريبة: الحنين إلى الزمن الجميل!

أزاح البريد الإلكتروني نظيره التقليدي عن عرشه، ولو بشكل غير نهائي بعد، بيد أن ذلك لا يعني أن ما فات قد مات.
مجتمع١٣ مارس ٢٠٢٤7 صورة
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