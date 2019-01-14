"تاكسي الكوكايين" .. صداع رأس شرطة برلين

تتعامل سلطات شرطة برلين مع قضية تزايد عدد سيارات الأجرة التي يطلق عليها اسم "تاكسي الكوكايين"، وهي السيارات التي تسلم المخدرات إلى أي مكان حول المدينة من خلال مكالمة هاتفية أو رسالة نصية.

وقد بدأ المسؤولون القانونيون في المدينة بالعمل على 35 تحقيقًا جديدًا في مثل هذه الحالات في الفترة الممتدة بين شهري مايو/ أيار وأكتوبر/ تشرين الأول فقط ، وفق ما ذكرته الإذاعة العامة الألمانية ببرلين يوم الاثنين.

ويقوم العملاء بطلب "سيارة أجرة" عن طريق إجراء مكالمة هاتفية أو إرسال رسالة نصية بها العنوان إلى رقم خاص، ومن خلال هذا الرقم يتم ربطهم بمركز اتصال (call center) غير رسمي. وفي غضون 15 دقيقة، تصل سيارة غير مميزة إلى الموقع المحدد. وعادة ما يتم تبادل النقود و المخدرات داخل السيارة.

وفيات متصاعدة بسبب الكوكايين

وقد لعب الكوكايين دوراً أكبر من أي وقت مضى في مشهد المخدرات في برلين خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية. ويعد مخدر الكوكايين ثاني أعلى أسباب الوفيات المرتبطة بالمخدرات في المدينة بعد الهيروين. ففي عام 2018 توفي 35 شخصًا بعد تناولهم الكوكايين في برلين، واعتبارًا من يوليو 2019، سجلت الشرطة 25 حالة وفاة خلال العام.

وتشير الدراسات إلى تصاعد معدل استهلاك الكوكايين في العاصمة الألمانية، وهو ما تم التوصل إليه من خلال تحليل مكونات مياه الصرف الصحي، فقد أشارت الدراسات إلى تضاعف كمية الكوكايين المكتشفة في مياه الصرف الصحي في برلين بين عامي 2014 و 2018، وكان أحد أهم أسباب انتشار ذلك المخدر في المدينة هو "تاكسي الكوكايين" بحسب ما ذكرت المحطة الإذاعية rbb24.

وقال أولاف شريم، رئيس قسم التحقيق في جرائم المخدرات في برلين للمحطة الإذاعية: "لدينا ضغط كبير في إدارتنا حيث تشغل التحقيقات في خدمة توصيل الكوكايين إدارة الشرطة بأكملها. لم يكن هذا هو الحال في السنوات السابقة".

يذكر أنه في مايو/ أيار، ألقت الشرطة القبض على رجلين في برلين لتسليمهما الكوكايين بالسيارة. وعثرت الشرطة في مركبة واحدة على كيلوغرام من الكوكايين بقيمة 40،000 يورو مع قطعتي سلاح ناري مزيفتين.

ع.ح/ ا.ف. (ا ف ب ، د ب ا)