تاتيانا كلوغ

ولدت تيتيانا كلوغ في أوكرانيا. درست الأدب الإنجليزي والألماني والعالمي في كييف، بالإضافة إلى التحليل الإعلامي والثقافي في مدينة دوسلدورف. في عام 2008 أكملت ورشة عمل المواهب "WDR بلا حدود".

بعد تدريبها في قناتي WDR وZDF الألمانيتين، جاءت إلى DW، حيث أكملت تدريبها في عام 2011. ثم عملت بعد ذلك في فريق الفيديو التابع للقسم الأوكراني في DW.

بعد ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم واندلاع الحرب في شرق أوكرانيا في عام 2014، قامت بتطوير تنسيق فيديو لتدقيق الحقائق للقسم الأوكراني. في عام 2020، أصبحت تيتيانا كلوغ جزءًا من فريق تدقيق الحقائق الذي تم تأسيسه حديثًا في DW.

ينصب تركيزها على موضوعات سياسة أوروبا الشرقية والأخبار المزيفة والدعاية الحكومية.