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تاتسيانا هارهاليك

كاتبة ومحررة في مؤسسة DW

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موضوعات من تاتسيانا هارهاليك

تقوم عناصر فاغنر داخل أراضي بيلاروسيا بتدريب قوات الأمن والشرطة (أرشيف: 14/7/2023)

بعد التمرد الفاشل - ماذا يفعل مرتزقة "فاغنر" في بيلاروسيا؟

بعد التمرد الفاشل - ماذا يفعل مرتزقة "فاغنر" في بيلاروسيا؟

منذ فشل التمرد الذي قاده يفغيني بريغوجين، منتصف 2023، انتقلت عناصر مجموعة فاغنر إلى بيلاروسيا. فماذا يفعلون هناك؟
سياسة٢٩ يناير ٢٠٢٤
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