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تاتسيانا هارهاليك
كاتبة ومحررة في مؤسسة DW
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موضوعات من تاتسيانا هارهاليك
بعد التمرد الفاشل - ماذا يفعل مرتزقة "فاغنر" في بيلاروسيا؟
بعد التمرد الفاشل - ماذا يفعل مرتزقة "فاغنر" في بيلاروسيا؟
منذ فشل التمرد الذي قاده يفغيني بريغوجين، منتصف 2023، انتقلت عناصر مجموعة فاغنر إلى بيلاروسيا. فماذا يفعلون هناك؟
سياسة
2024/1/29
٢٩ يناير ٢٠٢٤
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