تأهل الـ"مانشافت" بشق الأنفس.. لوف وسط فوهة الانتقادات

بعد مخاض عسير، نجح المنتخب الألماني في التأهل إلى دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو) على حساب منتخب المجر الذي تقدم على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ مرتين، قبل أن تدرك الـ"مانشافت" التعادل (2-2) وتحتل المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة مع البرتغال. وكانت ألمانيا قد افتتحت مشوارها القاري بالخسارة أمام فرنسا (1ـ0)، قبل أن تستعيد توازنها بفوز لافت على البرتغال (4-2).

ويرى يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، أن فريقه حقق هدفه الأهم بالتأهل إلى دور الستة عشر لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020). وقال لوف بعد نهاية المباراة أمام المنتخب المجري "لقد قدمنا أداء رائعا حقا، ارتكبنا أخطاء لكن كافحنا حتى أدركنا التعادل". وأضاف لوف الذي سينهي مهامه على رأس الإدارة الفنية للمانشافت بعد البطولة القارية "هي مشكلة نفسية... الفرق الأخرى أيضا عانت أمام ما يسمى بالفرق الصغيرة، التي لم يكن لديها ما تخسره".

أداء دفاعي قوي لمنتخب المجر

"الفشل في إيجاد الحلول"

وعلى عكس يواخيم لوف، يرى القائد السابق للمنتخب الألماني ميشائيل بالاك أن منتخب بلاده لم يقدم مباراة كبيرة أمام المجر. وقال بالاك خلال تحليله لأطوار المباراة "صحيح أننا حققنا الهدف الأدنى المتمثل في التأهل للدور القادم، لكن أداء المنتخب غير مطمئن".

وأوضح بالاك أن المدرب يواخيم لوف "لم ينجح في إيجاد الحلول أمام منتخب يركن بالكامل للدفاع". وتابع بالاك "في بعض الأحيان يبدو لي أن المدرب لوف يعتبر تغيير قناعاته التكتيكية التي يتمسك بها طويلا هزيمة شخصية له".

"تأهل غير مستحق"

وفي نفس الاتجاه، ذهب لوتر ماتيوس صاحب الرقم القياسي لعدد المباريات بقميص المنتخب الألماني. ووصف ماتيوس أداء المنتخب الألماني أمام نظيره المجري بالسيء. وذهب ماتيوس، الذي سبق وأشرف على تدريب المنتخب المجري، أبعد من ذلك عندما اعتبر تأهل منتخب بلاده بـ"النتيجة غير المنصفة".

كاي هافرتس وجد صعوبات في اختراق الدفاع المجري

وانتقد ماتيوس أداء المنتخب الألماني بحدة قائلا: "عانينا من مشاكل في الدفاع، وفي الهجوم فشلنا في اختراق الدفاع المجري" وتابع ماتيوس "افتقدنا للإصرار والقوة في الصراعات الثنائية والتكاثف بين اللاعبين". واختتم قائد المنتخب الألماني السابق بالقول: "لقد اعتمد لوف على لاعبين خذلوه مرة أخرى، عليه أخيرا أن يستيقظ".

وسيواجه المنتخب الألماني في دور الستة عشر نظيره الإنكليزي صاحب المركز الأول في المجموعة الرابعة الثلاثاء المقبل (29 يونيو/حزيران 2021) على ملعب ويمبلي في لندن. وسيكون على رجال المدرب يواخيم لوف الارتقاء بمستواهم إذا أرادوا الذهاب الى أبعد من دور ثمن النهائي.