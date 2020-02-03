تأهب ألماني والصحة العالمية تحذر من تحول كورونا إلى "وباء"

قال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، في برلين اليوم الاثنين (24 فبراير/ شباط 2020) إن " فيروس كورونا وصل إلى أوروبا كوباء"، مضيفا "لذلك علينا أن نضع في حسابنا إمكانية انتشاره في ألمانيا أيضا".
ورأى شبان أنه في ظل وجود 16 حالة إصابة معروفة في ألمانيا، فإن من الممكن عزل المتضررين وعلاجهم والتعرف على الأشخاص الذين اتصلوا بهم، وقال إنه في حال حدوث انتشار قوي لابد من التركيز "في مرحلة تالية" محتملة على العلاج وإعطاء تعليمات للسكان بكيفية التصرف.
وزير الصحة الألماني ينس شبان يؤكد تأهب ألمانيا لانتشار فيروس كورونا كوفيد 19
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان من الممكن تطويق مدن بأكملها، قال شبان إن الكثير من الأشياء واردة من الناحية النظرية، وأضاف أن مثل هذه الخطوة ليست ضرورية "، وهناك الكثير من المراحل البينية بداية من إلغاء الفعاليات الكبيرة وصولا إلى التطويق الكامل لمدن بأكملها
ولا تخطط الحكومة الألمانية حاليا في إغلاق الحدود، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إنه لا يوجد تفكير في هذا الأمر.
وكان لوتار فيلر، رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات أبدى تشككه حيال إمكانية وضع مدن بأكملها في ألمانيا تحت الحجر الصحي، وقال إن الصين تمكنت من القيام بمثل هذا الإجراء بمساعدة الجيش.
وأفاد فيلر أن تطوير علاجات مضادة للمرض يسير بأسرع ما يمكن في الوقت الراهن، وأعرب عن تفاؤله حيال إمكانية إيجاد مصل مضاد في غضون عام.
إلغاء مشاركات وتأجيل معارض
من جهة أخرى ألغت 6 من 22 شركة صينية مشاركتها في معرض بورصة برلين للسياحة، بين الرابع حتى الثامن من آذار/ مارس المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا، وفقا لما أعلنته متحدثة باسم المعرض في برلين مساء اليوم الاثنين.
كما تم تأجيل موعد إقامة معرض فرانكفورت لمعدات الإضاءة والبناء في ألمانيا بسبب الانتشار المكثف لفيروس كورونا الجديد في أوروبا. وأعلنت إدارة المعرض مساء اليوم الاثنين تأجيل موعده الذي كان مقررا في الفترة بين 8 إلى 13 آذار/مارس إلى الفترة بين 15 إلى 30 أيلول/سبتمبر المقبل.
الصحة العالمية تستعد لوباء محتمل
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس قد قال إن وتيرة انتشار فيروس كورونا المتحور (كوفيد19-) لم تصل إلى مرحلة الوباء، ولكنه حذر من أنه يجب اتخاذ الاستعدادات في حال تفاقم تفشي الفيروس. وأضاف غبريسوس في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إنه: "حتى هذه اللحظة، لا نشهد انتشارا عالميا للفيروس بالشكل الذي لا يمكن احتواءه ولا نشهد حالات إصابة أو وفيات على نطاق واسع".
وفي الوقت ذاته، حث غبريسوس الحكومات على العمل من أجل احتواء الفيروس، بينما تفعل منظمة الصحة العالمية كل ما في وسعها استعدادا لوباء محتمل.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن 28 دولة خارج الصين قد أعلنت حتى اليوم الاثنين عن 2074 حالة إصابة و23 حالة وفاة بسبب الفيروس القاتل.
ص.ش/ع.ش (د ب أ)
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فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟
المستشارة في ووهان
في عام 2019 زارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مصنع Webasto في ووهان. وقد أُغلق المصنع، كما أعلنت الإدارة. وليس من المستبعد حصول "انعكاسات على سلسلة الإمداد العالمية". وحوالي 1000 موظف في المصنع المركزي الألماني يعملون انطلاقا من البيت، لأنه يوجد بينهم بعض الإصابات المؤكدة بالفيروس.
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فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟
حالة نادرة
مصنع كيميائي يرى فرصة: لانكسيس/ Lanxess يسجل طلبا أكبر على مادة التعقيم Rely+On Virkon. هذه المادة تُستخدم في تعقيم المساحات السطحية والآلات ويمكن أن تكون فعالة ضد فيروس كورونا ويتم استخدامها بالأخص في الصين. وتقول الشركة بأنها تعمل من أجل توفير كميات إضافية في أسرع وقت ممكن.
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فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟
تطور بطيئ في قطاعات أخرى
قطاع تقنية الطب المتراجع حاليا في شركة سيمنس على عكس الوضع في مجال التعقيم لا يتوقع طلبا متزايدا على أجهزة التصوير بالأشعة. "الإمكانية القريبة لتحقيق صفقات لن أبالغ فيها. هذا لا يتحقق بهذه السرعة"، كما قال رئيس إدارة زيمنس، بيرند مونتاغ. "الفيروس يأتي ويختفي بسرعة".
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فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟
تجارة التجزئة والمطاعم
عند سلسلة الوجبات السريعة KFC و Pizza Hut ومقاهي Luckin Coffee تبقى الأبواب حاليا مغلقة. وسلسلة الموضة السويدية H&M أغلقت حوالي 45 فرعا في الصين، وشركة إنتاج الجنز Levi Strauss أغلقت حوالي نصف محلاتها. ويتوقع خبراء أن تبقى الانعكاسات في حدود معقولة، لأن عملياتها التجارية تتم في الغالب عبر الانترنيت.
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فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟
"ليس هناك وقت" لأِشياء جميلة
على غرار المنافس الأمريكي نايكه Nike تغلق شركة اللوازم الرياضية الألمانية أديداس في الصين بصفة مؤقتة العديد من محلاتها. علاوة على ذلك ستتم مراقبة تجارة الامتياز بدقة. ومن السابق لأوانه تقييم الانعكاسات. وأنشطة الدعاية مثل هذا النشاط مع نجم كرة القدم بول بوغبا في هونغ كونغ عام 2017 لن تتم في الوقت الحاضر.
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فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟
شركات إنتاج السيارات مهددة بوجه خاص
الوباء له " جسامة اقتصادية هائلة" وبالتحديد لشركات إنتاج السيارات الألمانية، يقول خبير السيارات فيردناند دودنهوفر. وعلى هذا النحو يبقى 33 مصنعا لفولكسفاغن (هنا طريق التجارب التابعة للشركة في جينجيان) والشركة المشتركة في الصين مغلقة حتى نهاية الأسبوع، والإمدادات المبرمجة ليست مهددة.
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فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟
الجميع معنيون بالفيروس
عند شركة دايملر (هنا نمودج سيارة مايباخ أثناء معرض في بكين) يُتوقع أن ينطلق الجزء الأكبر من الإنتاج الصيني الاثنين المقبل. وفي إطار ذلك تركز الشركة على "العمل من البيت". وحتى لدى شركة بي ام دبليو سينطلق الإنتاج وعمل الإدارة الاثنين المقبل من جديد.
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فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟
هوندا تبقى حذرة
شركة إنتاج السيارات اليابانية هوندا تُبقي على مصانعها الثلاثة المسيرة مع المنتج الصيني Dongfeng في ووهان مغلقة لوقت طويل. فالعمل سيتوقف على الأقل حتى 13 من فبراير/ شباط الجاري 2020، كما قال متحدث. ولا يُعرف ما إذا كان الانتاج سينطلق من جديد، ويتم الالتزام بتعليمات السلطات المحلية.
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فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟
نقص الإمدادات
الفيروس يتطور إلى مشكلة بالنسبة إلى سلسلات الإمداد العالمية. وصناعة السيارات مثال جيد على ذلك. فشركة هيونداي الكورية الجنوبية ستعلق إنتاجها المحلي في هذا الأسبوع. والسبب نقصان قطع غيار تأتي في العادة من الصين. ويتوقع محللون أن تطال مثل هذه المشاكل الكثير من الشركات.
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فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟
الصينيون يغيبون
وحتى في المانيا يظهر بعض التقييد، فبسبب خطر العدوى يُتوقع وصول عدد أقل من الزوار إلى معرض المواد الاستهلاكية في فرانكفورت Ambiente. وهذا يُستنتج من تراجع السفريات المحجوزة من الصين، كما قال متحدث باسم شركة المعرض. وشركة لوفتهانزا وخطوط جوية أخرى قطعت اتصالاتها مع الصين.
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فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟
المهم هو الاستعداد
وفي مطار فرانكفورت أُقيم مركز للحجز الصحي للذين تم إجلاؤهم من منطقة كورونا. وغالبية الركاب من الصين تصل إلى ألمانيا في العادة عبر فرانكفورت ( في 2018 فاق عددهم مليون شخص) وأهم المطارات الصينية للخطوط القائمة مع ألمانيا هي مطارات بكين وشنغهاي وهونغ كونغ. ورحلات مباشرة من وإلى ووهان لم تحصل. ديرك كاوفمان+ وكالات