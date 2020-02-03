تأهب ألماني والصحة العالمية تحذر من تحول كورونا إلى "وباء"

قال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، في برلين اليوم الاثنين (24 فبراير/ شباط 2020) إن " فيروس كورونا وصل إلى أوروبا كوباء"، مضيفا "لذلك علينا أن نضع في حسابنا إمكانية انتشاره في ألمانيا أيضا".

ورأى شبان أنه في ظل وجود 16 حالة إصابة معروفة في ألمانيا، فإن من الممكن عزل المتضررين وعلاجهم والتعرف على الأشخاص الذين اتصلوا بهم، وقال إنه في حال حدوث انتشار قوي لابد من التركيز "في مرحلة تالية" محتملة على العلاج وإعطاء تعليمات للسكان بكيفية التصرف.

وزير الصحة الألماني ينس شبان يؤكد تأهب ألمانيا لانتشار فيروس كورونا كوفيد 19

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان من الممكن تطويق مدن بأكملها، قال شبان إن الكثير من الأشياء واردة من الناحية النظرية، وأضاف أن مثل هذه الخطوة ليست ضرورية "، وهناك الكثير من المراحل البينية بداية من إلغاء الفعاليات الكبيرة وصولا إلى التطويق الكامل لمدن بأكملها

ولا تخطط الحكومة الألمانية حاليا في إغلاق الحدود، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إنه لا يوجد تفكير في هذا الأمر.

وكان لوتار فيلر، رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات أبدى تشككه حيال إمكانية وضع مدن بأكملها في ألمانيا تحت الحجر الصحي، وقال إن الصين تمكنت من القيام بمثل هذا الإجراء بمساعدة الجيش.

وأفاد فيلر أن تطوير علاجات مضادة للمرض يسير بأسرع ما يمكن في الوقت الراهن، وأعرب عن تفاؤله حيال إمكانية إيجاد مصل مضاد في غضون عام.

إلغاء مشاركات وتأجيل معارض

من جهة أخرى ألغت 6 من 22 شركة صينية مشاركتها في معرض بورصة برلين للسياحة، بين الرابع حتى الثامن من آذار/ مارس المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا، وفقا لما أعلنته متحدثة باسم المعرض في برلين مساء اليوم الاثنين.

كما تم تأجيل موعد إقامة معرض فرانكفورت لمعدات الإضاءة والبناء في ألمانيا بسبب الانتشار المكثف لفيروس كورونا الجديد في أوروبا. وأعلنت إدارة المعرض مساء اليوم الاثنين تأجيل موعده الذي كان مقررا في الفترة بين 8 إلى 13 آذار/مارس إلى الفترة بين 15 إلى 30 أيلول/سبتمبر المقبل.

الصحة العالمية تستعد لوباء محتمل

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس قد قال إن وتيرة انتشار فيروس كورونا المتحور (كوفيد19-) لم تصل إلى مرحلة الوباء، ولكنه حذر من أنه يجب اتخاذ الاستعدادات في حال تفاقم تفشي الفيروس. وأضاف غبريسوس في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إنه: "حتى هذه اللحظة، لا نشهد انتشارا عالميا للفيروس بالشكل الذي لا يمكن احتواءه ولا نشهد حالات إصابة أو وفيات على نطاق واسع".

وفي الوقت ذاته، حث غبريسوس الحكومات على العمل من أجل احتواء الفيروس، بينما تفعل منظمة الصحة العالمية كل ما في وسعها استعدادا لوباء محتمل.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن 28 دولة خارج الصين قد أعلنت حتى اليوم الاثنين عن 2074 حالة إصابة و23 حالة وفاة بسبب الفيروس القاتل.

ص.ش/ع.ش (د ب أ)