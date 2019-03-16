 تأكيد طلاق للا سلمى.. يخطف الأضواء من قصة ″هروبها″ | سياسة واقتصاد | DW | 22.07.2019

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سياسة واقتصاد

تأكيد طلاق للا سلمى.. يخطف الأضواء من قصة "هروبها"

التأكيد الضمني لطلاق الأميرة للا سلمى من الملك محمد السادس، خطف أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من شائعات هروبها. بيد أن جزء منهم يعتبر أن الحياة الخاصة للعائلة الملكية بالمغرب شأنا داخليا ينبغي احترامه.

Marokko Prinzessin Lalla Salma (Imago/Reporters)

منذ زواجها من ملك المغرب محمد السادس عام 2002، خطفت الأميرة للا سلمى الأضواء في مختلف المحافل، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، في وقت ظلت فيه زوجات الملوك المغاربة عبر التاريخ مغيبات عن الأضواء.

ولهذا كان لغيابها الذي لفت انتباه الجميع، أيضا وقع داخل وخارج المغرب، كما أثار تساؤلات عديدة وترك الباب مفتوحاً أمام سيل من الشائعات لم تنتهي لحد الآن.

وفي هذا الصدد ذهبت بعض الصحف الدولية، منها صحف إسبانية للحديث عن خبر طلاق الأميرة من الملك محمد السادس، لكن الخبر ظل دون تأكيد رسمي، لتظهر في بداية عام 2018 صورة للملك محمد السادس بعد إجرائه لعملية جراحية على مستوى القلب في باريس، وضمت الصورة كل أفراد الأسرة الملكية المكونة من أشقاءه وأبناءه، باستثناء زوجته للا سلمى، الأمر الذي غذى الشائعات وأثار تساؤل المتابعين حول غياب الأميرة مجدداً.

خبر طلاق الأميرة من ملك المغرب ظل متداولاً في الصحافة الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي دون تعليق من القصر الملكي، فيما تحدثت صحف وبعض المواقع عن ظهور للا سلمى خلال بعض الأنشطة، مثل محاربة السرطان و كذا ظهورها العلني رفقة ابنتها الأميرة خديجة في ساحة جامع الفناء، بعد آخر ظهور رسمي لها عام 2017، كما جاء في موقع "هسبريس" الإلكتروني نقلاً عن موقع "الأيام.

مؤخرا، صدر بيان لمحامي العائلة الملكية، إريك ديبون موريتي، نشرته المجلة الفرنسية "غالا" يوم السبت الماضي (20 يوليو/ تموز 2019)، وأشعل الجدل مجدداً حول الأميرة المغربية المختفية عن الأضواء.

وجاء في نص البيان نقلاً عن الصحيفة الفرنسية أن الملك محمد السادس وزوجته السابقة الأميرة للا سلمى، ينفيان الأخبار التي يجري تداولها حول خلافات عائلية عميقة تتعلق بهروب الأخيرة من المغرب رفقة ولي العهد الأمير الحسن.

الأنباء حول سفر الأميرة للا سلمى رفقة ولي العهد، دون ابنتهما الأميرة خديجة، إلى اليونان منذ بداية يوليو/ تموز الجاري لقضاء العطلة الصيفية، روجت بشدة لشائعة هروب لالة سلمى . فيما أكد بيان المحامي باسم الملك وزوجته السابقة أن "الشائعات بهروب الأميرة سلمى أو اختطاف ابنيهما التي يُروج له منذ يوليو/ تموز الجاري هي أخبار كاذبة".

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صفة "الزوجة السابقة" التي أُطلقت على الأميرة للا سلمى، وتكررت في بيان المحامي المنشور، كانت أكثر ما لفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ذهبوا إلى تداول البيان باعتباره تأكيداً رسمياً لخبر طلاق الملك والأميرة، الذي ظل لوقت طويل حديث الصحافة ونُسجت حوله العديد من السيناريوهات.

Kommentar über die Scheidung von Marokkos König (facebook/sasalmi)

في المقابل اعتبر متتبعون آخرون أن الخوض في الحياة الخاصة للملك يسيء له، كما أن الموضوع لا يهم الشعب ولا يضيف له شيء، بقدر ما تهمه الإنجازات التي يقدمها الملك لحفظ كرامة شعبه، كما كتب سعيد السالمي، في تعليق له على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك".

"عندما تتجاوز بعض وسائل الإعلام كل الحدود!"، هكذا علقت نجوى البراك من جانبها على الشائعات المتعلقة بالملك وزوجته الأميرة للا سلمى على صفحتها الشخصية، في إشارة منها إلى ضرورة احترام الحياة الخاصة للعائلة الملكية.

Kommentar über die Scheidung von Marokkos König (facebook.com/najoua.e.berrak)

من جهته طالب المحامي إريك ديبون موريتي في البيان المنشور، أيضا باحترام الحياة الخاصة للعائلة الملكية المغربية ورفض المقارنة، التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام، والتي تذهب إلى الربط بين الأميرة للا سلمى وقضية أميرة أخرى، في إشارة إلى الأميرة هيا الحسين وقضية هروبها من الإمارات العربية المتحدة.

 

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    فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج

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    فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج

    البعض اختار الجمع بين النمطين الأوروبي والتقليدي في اختياره لملابس حفل الزفاف، على غرار هذين العروسين من الأردن، حيث يرتدي كل منهما العباءة التقليدية والكوفية على طريقته.

  • Bildergalerie Die Hochzeitsfeier in der Arabischen Welt

    فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج

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    فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج

    هذا الزي التقليدي، الذي يطلق عليه اسم "القنبع"، هو زي العروس الصنعانية في اليمن. وهو لباس يجمع بين الألوان الزاهية، كالذهبي والوردي والأحمر، والزينة بجنيهات ذهبية أو فضية.

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    فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج

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    فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج

    وتختلف أيضا العادات المعمول بها في اختيار خاتم الخطوبة أو دبلة الزواج. ففيما يكفي خاتم مرصع بحجر من الألماس في أفضل الأحيان لإسعاد عروس في بلد عربي ما...

  • Bildergalerie Die Hochzeitsfeier in der Arabischen Welt

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    ... تعرف بلدان عربية أخرى ولعا بالمجوهرات، حيث يتعين على العريس جلب الكثير من الحلي وخاصة الذهب، حتى يحظى بموافقة أهل العروس على تزويجهم ابنتهم!

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    فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج

    ومن العادات المنتشرة في كل الدول العربية تزيين يد العروس بالحناء في يوم زفافها أو قبله بيوم أو يومين. لكنها عادة آخذة في التراجع، كون الحناء تبقى لأسابيع طويلة قبل أن يبهت لونها وتختفي نهائيا.

  • Traditionelle Hochzeit in Marokko

    فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج

    الموسيقى والرقص أمران لا يغيبان عن أي حفل زفاف. وتختلف الأذواق فيما يتعلق بنوع الموسيقى والأغاني من بلد لآخر. في الصورة فرقة موسيقية تقليدية في مدينة فاس المغربية.

  • Bauchtänzerin in einem Hotel

    فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج

    وفي بعض الدول، على غرار مصر، يتم تكليف راقصة تحترف هذه المهنة لإحياء حفل الزفاف وإمتاع العريسين والمدعوين!

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    فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج

    الكعك أو "التورتة" هي في الواقع من العادات الأوروبية والتي وجدت طريقها إلى حفلات الزفاف في الدول العربية. حيث تعد عملية مسك العريسين للسكين بشكل مشترك لقطع الكعك خلال حفل الزفاف من الطقوس الأساسية في عدة دول عربية.

  • Andalusische Küche

    فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج

    أما فيما يتعلق بالطعام الذي يتم إعداده للمدعووين، فيختلف من بلد لآخر ومن مدينة لأخرى. في عدة مناطق في المنطقة المغاربية (تونس، الجزائر والمغرب) يعد الكسكسي من الوجبات الأساسية لحفلات الزفاف.

  • Baklava

    فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج

    كذلك الحلويات الشرقية على غرار البقلاوة تعد في بعض البلدان، مثل دول بلاد الشام وأيضا تونس، من الأطعمة الأساسية التي تقدم للمدعوين.

    الكاتب: شمس العياري


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