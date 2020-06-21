 تأكيد حكم بالسجن في حق الناشطة الجزائرية بوراوي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.10.2021

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تأكيد حكم بالسجن في حق الناشطة الجزائرية بوراوي

أكد القضاء الجزائري حكماً بحبس الناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي سنتين، بتهمة  "إهانة رئيس الجمهورية" و"الاستهزاء بالدين وبالرسول محمد".

الناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي

الناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي

أكدت محكمة الاستئناف الحكم بالحبس عامين بحق الناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي الاثنين (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2021)، وذلك بتهمة "الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة وبالرسول محمد"، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية.

مختارات

قضت محكمة بالجزائر بسجن الناشطة السياسية المعارضة أميرة بوراوي سنة نافذة مع إيداعها الحبس فورا. ويأتي الحكم على بوراوي الناشطة في حركة "بركات" (يكفي)، في مناخ من تصعيد القمع بالجزائر، بحسب أحد محاميها.

أصدر القضاء الجزائري أحكاما قاسية بالسجن في حقّ رجل الأعمال محي الدين طحكوت، أحد أقطاب نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد دانت المحكمة فيها أيضا رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

أصدرت محكمة جزائرية حكمين بالسجن على معارضة بارزة، بتهمة "إهانة الرئيس وإهانة الدين"، لتنضم إلى أكثر من 70 شخصا موجودين حاليا في السجون، بسبب نشاطهم في الحراك أو بسبب ممارسة حرياتهم الفردية.

وكتبت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها على "فيسبوك": "صدر حكم الاستئناف ضد أميرة بوراوي: تأكيد حكم المحكمة الابتدائية".

وتم توجيه تهمة "الاستهزاء بالدين" ضد أميرة بوراوي، طبيبة النساء البالغة من العمر 45 سنة والأم لطفلين، على أساس منشورات على "فيسبوك" اعتبرت "استهزاءً بالرسول محمد". وقامت بوراوي بحذف هذه المنشورات.

وحوكمت بوراوي أيضاً في الجلسة نفسها في قضية أخرى تتعلق بتهم "إهانة رئيس الجمهورية" و"نشر معلومات من شأنها المساس بالأمن العام" و"إهانة موظف أثناء أداء مهامه".

وبحسب لجنة الافراج عن المعتقلين، تم الحكم عليها بالعقوبة نفسها دون الأمر بسجنها حتى تستنفد كل إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا. ولا يجمع القضاء الجزائري العقوبات، بل يأخذ بأشدها.

وسبق لبوراوي أن قضت فترة قصيرة في السجن في قضية أخرى قبل أن تستفيد من الإفراج المؤقت في الثاني من يوليو/ تموز عام 2020.

هذا وتعتبر أميرة بوراوي من الوجوه البارزة في المعارضة، واشتهرت في 2014 بإطلاق حركة "بركات" (كفى) لمعارضة ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة وهو مريض لا يتحرك ولا يتكلم. ثم انضمت للحراك الشعبي في فبراير/ شباط عام 2019، الذي دفع بوتفليقة للاستقالة في أبريل/ نيسان من نفس العام، بعد عشرين سنة في الحكم.

وأوقفت بوراوي كل أنشطتها منذ خروجها من السجن، باستثناء بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تثير جدلاً، والتي بسببها أدانتها المحكمة.

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن أكثر من 200 شخص موجودون حالياً في السجون بسبب نشاطهم في الحراك أو بسبب ممارسة حرياتهم الفردية.

ع.أ.ج/ ي.أ (أ ف ب)

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Barakat Gründerin Amira Bouraoui (mittig) - mit anderen Mitgieder der Gruppe - in Algiers, Algerien in April 2014 (Bild: Naveena Kottoor) Description of foto: Amira Bouraoui (middle) is one of the founding members of a new political movement called Barakat! Title (Barakat meeting, Algiers) Series Title in case there are several pictures about one topic (Barakat group, Algeria, Algiers) Tags (Algeria, Bouteflika, FLN, North Africa, Barakat) Name of the photographer/or scorch ( Naveena Kottoor) When was the pic taken? (April 2014) Where was the pic taken ? (Algier, Algeria) Description of the pic /occasion , situation when pic was taken, whom or what does the pic show? (Amira Bouraoui is one of the founding members of Barakat, a new political movement that has been protesting for political change in Algeria.) Rechteeinräumung: (I hereby declare that I took this pic and giving DW the right to use it online. In case the picture was taken by a third party, I do hold the rights to this image and DW is entitled to use it online.)

الحكم بالسجن سنة على الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي 21.06.2020

قضت محكمة بالجزائر بسجن الناشطة السياسية المعارضة أميرة بوراوي سنة نافذة مع إيداعها الحبس فورا. ويأتي الحكم على بوراوي الناشطة في حركة "بركات" (يكفي)، في مناخ من تصعيد القمع بالجزائر، بحسب أحد محاميها.