 تأكيد الحكم بسجن البرازيلي روبينيو تسع سنوات في قضية اغتصاب | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 19.01.2022

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رياضة

تأكيد الحكم بسجن البرازيلي روبينيو تسع سنوات في قضية اغتصاب

حكم نهائي غير قابل للطعن بحق البرازيلي روبينيو، الذي كان من أمهر المهاجمين ولعب لأكبر أندية العالم. وسيتحتم عليه الآن قضاء تسع سنوات خلف القضبان بعد إدانته باغتصاب شابة ألبانية أثناء فترة لعبه في الدوري الإيطالي.

البرازيلي روبينيو، صورة من مباراة في البرازيل في 3/12/2013.

المهاجم البرازيلي روبينيو بدأ مسيرته في سانتوس وانضم إلى ريال مدريد ثم لعب مع مانشستر سيتي وميلان وغيرها من الأندية. (أرشيف)

ثبتّت المحكمة العليا في إيطاليا الأربعاء (19 يناير/ كانون الثاني 2022) الحكم الصادر بحق النجم الدولي البرازيلي السابق روبينيو، بالسجن 9 سنوات لاغتصابه امرأة في العام 2013، حسب ما كشف محامي المدعية. وأكد قضاة في محكمة التمييز في روما الحكم في الدعوى التي تعود يناير/ كانون الثاني 2013، حين كان البرازيلي لاعبًا في صفوف فريق ميلان. وقال المحامي جاكوبو نيوكي إن القضاة "اعتبروا أن الاستئناف المقدم من اللاعب غير مقبول وبالتالي فإن الحكم نهائي".

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رفضت لاعبة فريق فياغيس انيرياس دابينا سانشيس المشاركة في تأبين اللاعب الكروي الأسطورة مارادونا متهمة إياه بأنه "مغتصب، ولن تسامحه على أفعاله". اللاعبة أكدت تشجيع فريقها لها على تصرفها بيد أن الانتقادات انصبت عليها.

فيما يبقى النجم الكروي كريستيانو رونالدو في دائرة الاتهام في قضية الاغتصاب المشتبه بتورطه فيها، طالبت الشرطة في لاس فيغاس عينة من الحمض النووي لرونالدو لمقارنتها مع الأدلة التي قدمتها المدعية عارضة الأزياء السابقة ضده.

وكان روبينيو (37 عامًا) والذي لم يحضر أيًا من جلسات الاستماع المتعلقة بالقضية، من بين مجموعة من ستة رجال متهمين بالمشاركة في اغتصاب شابة ألبانية تحتفل بعيد ميلادها الثالث والعشرين في ملهى ليلي في ميلانو.

وأضاف نيوكي أن "ما مجموعه 15 قاضيًا إيطاليًا يعتبرون الاتهامات مثبتة على نطاق واسع. نتمنى أن تنفذ البرازيل الحكم".

وسبق ان أمرت المحكمة لاعب منتخب السامبا السابق ورفيقه بدفع تعويضات للسيدة موضوع الدعوى بشكل مشترك قدرها 60 ألف يورو.

ونشرت قناة غلوبو سبورتس التلفزيونية مقتطفات من تسجيل استخدمه المدعون الإيطاليون لضمان إدانة اللاعب، حيث يزعم أن اللاعب يقول "أنا أضحك لأنني لا أهتم. المرأة كانت ثملة تماماً إنها لا تعرف حتى ما حدث".

واضطر روبينيو لفسخ عقده مع نادي سانتوس البرازيلي في ظل الضغوط التي مورست على الفريق على خلفية إدانته.

وبدأ روبينيو مسيرته الكروية في سانتوس عام 2002 وانضم إلى ريال مدريد الإسباني عام 2005، ثم لعب مع مانشستر سيتي الإنكليزي من 2008 إلى 2010، وميلان لمدة أربع سنوات حتى عام 2014، كما لعب في الصين مع غوانغجو إيفرغراند، وأتلتيكو مينيرو في البرازيل، وباشاك شهير التركي.

وخاض روبينيو 100 مباراة مع منتخب بلاده سجل خلالها 28 هدفًا.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب)

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