تأجيل مباراة مونشنغلادباخ وكولونيا بسبب "زابينه"

أعلن ناديا بوروسيا مونشنغلادباخ وكولون الألمانيان اليوم الأحد (9 فبراير 2020) على موقعيهما بالانترنت عن تأجيل المباراة المقررة بينهما اليوم الأحد في الدوري الألماني لكرة القدم بسبب عاصفة، فيما ستقام مباراة القمة المرتقبة بين بايرن ميونيخ ولايبتسيغ صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب في جدول البوندسليجا في موعدها المقرر اليوم.

وأوضح الناديان أن قرار التأجيل يأتي بناء على عدم ضمان عودة الجماهير إلى منازلهم سالمين بعد انتهاء المباراة بسبب العاصفة "سابينه". ولم يتضح بعد الموعد الجديد للمباراة التي نفدت جميع تذاكرها حيث كان من المتوقع حضور أكثر من 50 ألف مشجع.

وذكر بوروسيا مونشنغلادباخ، الفريق المضيف في هذه المباراة أن قرار تأجيل المباراة ليوم آخر يحدد لاحقا جاء بناء على التنبؤات الجوية وبعد التشاور مع إدارة المطافئ وشرطة مونشنغلادباخ ورابطة الدوري الألماني. وينتظر أن تصل العاصفة إلى المنطقة عقب انتهاء المباراة على أن تصل ذروة قوتها في المساء.

وينتظر أن تبلغ رابطة الدوري الألماني الناديين في غضون هذا الأسبوع بالموعد الجديد للمباراة.

كما تم تأجيل مباراة في الدوري الألماني لكرة القدم النسائية بين دويسبورغ وكولون وكذلك جميع المباريات التي كانت مقررة في منطقة الراين على الحدود مع هولندا.

وذكرت هيئة الأرصاد الألمانية أن المباراة المقررة بين بايرن ولايبتسيغ في مدينة ميونيخ لن تتأثر بالعاصفة والرياح العالية. وأكد بايرن على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت أن المباراة ستقام في موعدها.

ولكن رابطة مشجعي النادي البافاري حذرت الجماهير من أن الظروف الجوية الصعبة قد تؤدي لإلغاء بعض رحلات القطار وتسفر عن تكدس مروري.

وكانت مباريات الدوري الهولندي ونظيره البلجيكي المقررة اليوم الأحد تأجلت بقرار صدر أمس السبت.

كما تأجلت اليوم المباراة التي كانت مقررة بين مانشستر سيتي وويستهام بالدوري الإنجليزي بسبب عاصفة (سيارا) .

م.أ.م/ ع.ج.م ( د ب أ، أ ف ب)