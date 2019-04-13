 تأجيل مباحثات حاسمة بعد تجدد إطلاق النار في الخرطوم | أخبار | DW | 15.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تأجيل مباحثات حاسمة بعد تجدد إطلاق النار في الخرطوم

تم تأجيل جولة محادثات حاسمة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حول تفاصيل المرحلة الانتقالية بعد الاتفاق المبدئي. التأجيل جاء بعد تجدد إطلاق النار على المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم حيث سقط عدد من الجرحى.

مشاهدة الفيديو 02:08

قوات الدعم السريع في السودان..من مليشيات في دارفور إلى هرم السلطة في الخرطوم!

أدى إطلاق النار مجددا في ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم اليوم الأربعاء (15 أيار/ مايو 2019) إلى تعليق الجولة الأخيرة من المباحثات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير المخصصة لبحث هيكلية المؤسسات التي سيكون عليها نقل السودان إلى حكم مدني.

وعلّق المجلس العسكري الانتقالي الجلسة النهائية التي كانت مرتقبة مساء اليوم حتى يقوم المتظاهرون بفتح الطرق المغلقة في أجزاء من الخرطوم، وفق ما أعلن قادة الاحتجاج. وقال رشيد السيد المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير لفرانس برس "المجلس العسكري علّق المفاوضات، لقد طلبوا أن نزيل الحواجز من الطرق في مناطق من العاصمة".

وكان ثمانية أشخاص على الأقل قد أصيبوا الْيَوْم الأربعاء في إطلاق نار على متظاهرين قرب المقر العام للجيش في الخرطوم، وفق ما أعلن متحدث باسم الحركة الاحتجاجية. وكتب القيادي في قوى الحرية والتغيير، أمجد فريد، على صفحته في موقع فيسبوك "يوجد ثماني إصابات بالرصاص الحي على الأقل".

مختارات

هل يصعد الدخان الأبيض من الخرطوم ويكشف المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات تفاصيل الاتفاق النهائي للمرحلة الانتقالية وكل هياكلها؟ الطرفان اللذان يواصلان الحوار، يشيعان أجواء إيجابية بقرب التوصل إلى اتفاق حول كل التفاصيل. (15.05.2019)

وطلب تجمّع المهنيين السودانيين، أحد أبرز قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان، من المواطنين "في العاصمة والمناطق المتاخمة" إظهار "مساندة المعتصمين" عبر الالتحاق بالاعتصام أمام مقرّ الجيش. كما دعا البيان المعتصمين إلى "التحلي بالهدوء وضبط النفس والتمسك بالسلمية التامة وتفادي الدخول في أي مواجهات" مع أطراف أخرى.

وقال مراسل فرانس برس إنّ التصعيد وقع أثناء محاولات من قوات الأمن إزالة الَمتاريس في وسط المدينة واعتراضهم من قبل المتظاهرين، ما أدى إلى حدوث بعض الاشتباكات في مناطق شارع البلدية وعند كوبري المك نمر وشارع الجمهورية.

ويلتقي المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان مع تحالف المحتجين وجماعات المعارضة، المعروف باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الأربعاء لبحث تفاصيل المجلس السيادي المقرر أن يقود البلاد نحو الديمقراطية خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.

ويجري المجلس، الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل وسجنه، محادثات بصورة متقطعة مع المعارضة منذ أسابيع. وأعلن الطرفان في ساعة مبكرة من صباح اليوم اتفاقا على تشكيل مجلس تشريعي ومدة الفترة الانتقالية لكنهما قالا إنهما سيواصلان المحادثات بشأن نقطة خلاف رئيسية أخرى هي تشكيل المجلس السيادي الحاكم وعبر الطرفان عن تفاؤلهما إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي مساء اليوم.

لجنة تحقيق في مقتل متظاهرين وعسكريين

وسبقت التقدّم في المحادثات أعمال عنف أدت الاثنين الماضي إلى مقتل ثمانية أشخاص بينهم معتصمون وضابط في الجيش وأفراد من قوات الدعم السريع بجانب إصابة مائتي معتصم. وحمل تحالف قوى الحرية والتغيير والسفارة الأميركية الجيش مسؤولية أعمال العنف، في حين حمّل المجلس العسكري مسؤوليتها إلى "عناصر مجهولة" تريد حرف المسار السياسي عن وجهته.

يشار إلى أن المجلس العسكري الحاكم في السودان أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق حول الأحداث التي وقعت الاثنين.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Sudan Soldat (Reuters)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    مد وجزر

    الفترات الزمنية التي حكم فيها العسكر السودان فاقت بكثير الفترات التي استلمت فيها حكومات مدنية السلطة في البلاد. فقد بدأت سلسلة الانقلابات العسكرية في السودان ضد أول حكومة ديمقراطية انتخبت في عام 1957.

  • Südsudan Archiv Soldaten (picture-alliance/AP Photo/S.Bol)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    حكومة عسكرية

    بعد استقلال السودان في عام 1956، لم تهنأ البلاد بحكم مدني لأكثر من عامين، حيث نجح أول انقلاب عسكري في عام 1958 بقيادة ابراهيم عبود ضد حكومة ائتلاف ديمقراطية بين حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي التي كان يرأسها مجلس السيادة المكون من الزعيم إسماعيل الأزهري وعبد الله خليل.

  • Sudan Präsidentenpalast in Khartoum (EBRAHIM HAMID/AFP/Getty Images)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    حكومة مدنية

    في عام 1964 أطاحت أكبر ثورة شعبية شهدتها البلاد بحكومة عبود، وعاد المدنيون إلى الحكم بانتخابات جرت عام 1965 بإشراف حكومة انتقالية. غير أن الحكومة الجديدة اتسمت بعدم الاستقرار. في الصورة مبنى القصر الرئاسي بالخرطوم.

  • Sudan Ex-Präsident Gaafar Nimeiry (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    انقلاب جعفر محمد نميري

    وفي ظل اضطرابات سياسية نفذ العقيد جعفر محمد نميري انقلابا عسكريا في عام 1969 بالتعاون مع عدد من الضباط من اليسار السوداني من الحزب الشيوعي على وجه الخصوص. استمر حكم النميري لمدة 16 عاماً تخللتها عدة محاولات انقلابية فاشلة أُعدم نتيجتها 3 ضباط من الحزب الشيوعي الذين سعوا إلى الاستيلاء على السلطة.

  • Sudan Ex-Präsident Abdel Rahman Swar al-Dahab (Getty Images/AFP/K. Desouki)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    عبد الرحمن سوار الذهب والاستثناء!

    أطاحت انتفاضة شعبية كبيرة عرفت بـ"انتفاضة إبريل" بنظام النميري، اذ أعلن حينها المشير عبد الرحمن سوار الذهب أعلى قادة الجيش، تنحية النميري واستلام الجيش للسلطة في 6 نيسان 1985 وقاد البلاد لعام واحد رئيساً للحكومة الانتقالية، ليسلم السلطة بعد ذلك لحكومة منتخبة ترأسها زعيم حزب الأمة الصادق المهدي عام 1986. وسوار الذهب هو الرئيس العسكري الوحيد في تاريخ السودان الذي يفي بوعده بتسليم السلطة للمدنيين.

  • Sudan President Omar Hassan al-Bashir (Reuters/Z. Bensemra)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    انقلاب عمر البشير

    ومجدداً في عام 1989 جاء انقلاب الرئيس عمر البشير بمساعدة الإسلاميين في السودان بزعامة الدكتور حسن عبدالله الترابي وحزبه "الجبهة الإسلامية القومية". استمر حكم البشير لمدة 30 عاماً شهدت البلاد خلالها تقسيم البلد إلى دولتين في الشمال والجنوب، وصراعات دموية من ضمنها حرب دارفور الأهلية التي صدر بحقه نتيجتها مذكرة اعتقال دولية من المحكمة الجنائية.

  • Sudan Proteste gegen Präsident Omar Al-Bashir in Khartoum (Reuters)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    الحراك السوداني

    وفي أواخر عام 2018 شهدت السودان احتجاجات شعبية على الغلاء وسوء الخدمات تحولت فيما بعد للمطالبة بإسقاط البشير الذي انتهت فترة حكمه في صباح اليوم الخميس (11 نيسان/أبريل 2019)، إذ أعلن الجيش الإطاحة به وتشكيل مجلس انتقالي لإدارة البلاد. الكاتبة: ريم ضوا

  • Sudan Militär und Demonstranten in Khartoum (Getty Images/AFP)

    السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

    العسكر أم المدنيون؟

    فور إعلان عزل الرئيس البشير، سُلطت الأضواء على دور الجيش..الجيش الذي انضم للحراك الشعبي ورفض قمع المتظاهرين، لكن إعلانه الإطاحة بالبشير يؤشر على ما يبدو إنقلابا عسكريا..فإلى أي أين تسير دفة الحكم في أكبر بلد أفريقي ..للعسكر أم المدنيين؟


مختارات

السودان ..مد وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

استولى عمر البشير على الحكم عبر انقلاب عسكري، ليطيح بحكومته ما يبدو انقلابا عسكريا آخر، في معترك احتجاجات واسعة في البلاد التي لم تكن الانقلابات العسكرية غريبة عنها. لمحة عن الحكومات العسكرية والمدنية التي عاشها السودان. (11.04.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

قوات الدعم السريع في السودان..من مليشيات في دارفور إلى هرم السلطة في الخرطوم!  

مواضيع ذات صلة

Demonstration Sudan Karthoum

المحتجون يحتفلون "بإسقاط رئيسين" ويواصلون اعتصامهم أمام مقر الجيش 13.04.2019

"في يومين سقّطنا رئيسين!" عبارة رددها المتظاهرون بالخرطوم وتدفقت حافلات المتظاهرين باتجاه مقر القيادة العامة للجيش متحدّين حظر التجول. كما دعا تجمع المهنيين الجماهير للخروج في مواكب هادرة والاحتشاد في ساحة الاعتصام.

Sudan | Protest | Militär in Khartoum

بعد إطلاق النار على المعتصمين ـ هل ينزلق السودان نحو العنف؟ 14.05.2019

إطلاق النار بساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، بعد ساعات من الإعلان عن اتفاق حول المرحلة الانتقالية، يجدد المخاوف من انزلاق البلاد في مزيد من أعمال العنف. فما جدية هذه المخاوف؟ وكيف يمكن تفادي ذلك؟

Sudan, Khartoum: Sitzblockade vor dem Verteidigungsministerium

أكبر تجمع بالخرطوم منذ عزل البشير يشدد مطالبه بسلطة مدنية 18.04.2019

تجمعت حشود ضخمة من المحتجين مرة أخرى أمام مقر قيادة الجيش السوداني للمطالبة بتولي حكومة مدنية الحكم في البلاد بعد أسبوع من الاطاحة بالرئيس عمر البشير. وأشادت واشنطن بأوامر المجلس العسكري بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  