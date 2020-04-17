تأثير كورونا.. طيور مهاجرة تعمّ لبنان فتشغل أهله في منازلهم

وجدت الطيور المهاجرة في سواحل البلد المطل على البحر المتوسط هدوءً لم تعهده وشوارع خلت من سكانها مع بقاء اللبنانيين في منازلهم بسبب فيروس كورونا المستجد.
أسراب البجع الأبيض واللقالق التي تحلق فوق كورنيش بيروت إلى طيور البلشون الصغيرة التي تعشش في الأحياء المأهولة، أثارت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان ونبهتهم إلى جمال مشاهد الطيور الزائرة الذي يتمتع به عادة عشاق هواية مراقبة الطيور في المناطق النائية. ولابد أنّ المشهد سيطرزه صوت أيقونة لبنان فيروز وهي تصدح "يا طير يا طاير عاطراف الدنيا".
ويعتبر لبنان من أهم مسارات الهجرة في العالم للطيور المهاجرة التي تشد الرحال من أفريقيا إلى أوروبا وآسيا. ويشارك في هذه الرحلة مئات الملايين من الطيور في كل ربيع، وتتوقف بعضها لساعات وأخرى لأسابيع في لبنان حتى تصبح ظروف الرياح ودرجات الحرارة مواتية بالنسبة لها للمضي قدماً في رحلاتها المتطاولة التي تصل إلى آلاف الكيلومترات.
لكن هذا المشهد لا يلمحه بشكل عام سوى محبي هواية مراقبة الطيور الذين يسعون لالتقاطه في المناطق النائية مثل سهل البقاع الخصيب، وهو نقطة عبور رئيسية للطيور المهاجرة.
ومع ذلك يبدو الأمر مختلفا تماماً هذا العام، إذ يقول ماهر أسطة، وهو مدير مشروع في جمعية حماية الطبيعة في لبنان "حتى في المدن، يلتقط مراقبو الطيور والمصورون صوراً لطيور لم نرها من قبل، بالقرب من الشاطئ، وليست مجرد طيور النورس".
ورصدت جمعية حماية الطبيعة في لبنان أعشاشاً لنوعين من الطيور المهاجرة، وهما القطقاط شوكي الجناح والبلشون الأبيض الصغير، في بيروت والضواحي المحيطة بها وعشرة أنواع من الطيور لم يتم رصدها سابقاً في هذه المناطق المكتظة بالسكان.
كما ظهر قرب الطيور إلى الأرض بشكل أكثر وضوحا في منطقة مستنقعات عميق في سهل البقاع.
في رحلاتها الجماعية السنوية تقوم الطيور المهاجرة بالاستراحة في مناطق وبلدان قبل أن تواصل رحلاتها. (صورة أرشيفية)
وقال عزت طه، وهو مزارع في قرية المنصورة بالقرب من منطقة عميق "هناك طيور صغيرة أراها في حديقتي للمرة الأولى. ولا أعرف السبب وراء ذلك. ربما تشعر بارتياح أكثر مع وجود ضوضاء أقل وسيارات أقل وطائرات أقل". وأضاف "أنا لا أعرف ما يحدث في الطبيعة لكن هذا شيء جيد".
ويقول السكان إن حيوانات مثل ابن آوى الذهبي تتجول يومياً عبر البساتين بقرب غير معتاد من منازل الناس أثناء حالة العزل التي تفرضها السلطات للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا.
ومع خلو المسارات المخصصة للمشي من حركة الزوار المعتادة، ظهرت مجموعات كبيرة من ضفدع الشجر الصغير، المعروف علمياً باسم الضفدع السافيجني، تتقافز في الأرجاء المحيطة بمنطقة المستنقعات. وقال أسطة عن الضفادع ذات اللون الأخضر الفاتح التي لا تتعدى حجم الإبهام: "في الظروف الطبيعية، لن تراها على الإطلاق".
وقال أسطة "عندما تحاول حماية الطبيعة في بلد لا يهتم 90 بالمئة من سكانه بالطبيعة، فالأمر لا يشبه السباحة ضد التيار فحسب، بل مثل السباحة ضد تسونامي.... لكن الأمور تتغير ببطء". ولو كان وديع الصافي قد رأى هجرتها ذاهبة عن أرض لبنان فسيودعها بأغنيته "ياطير يا طاير على جناح الهوا، كيف أهلي كيف صاروا على النوى".
م.م/ ص.ش (رويترز)
-
الطيور المهاجرة: أبطال المسافات الطويلة
بطل المسافات الطويلة
تتغذى تلك الأنواع من الطيور الاسكندنافية والسيبيرية في المقام الأول في سواحل القطب الشمالي، وهذه الأنواع التي توصف بـ "الخواضة " تقضي الشتاء في أستراليا ونيوزيلندا. في عام 2007، تم تسجيل قطع هذا الطائر مسافة 11 ألف و600 كيلومتر من غرب ألاسكا إلى نيوزيلندا، بشكل مباشر ولمدة تسعة أيام، الأمر الذي ربما يجعله صاحب الرقم القياسي لرحلة بدون توقف.
-
الطيور المهاجرة: أبطال المسافات الطويلة
الطائر الصغير
سُمي هذا الطائرالطنان بذو الرقبة الحمراء وذلك بسبب ظهور الريش بلون أحمر ساطع على رقبته. و يصل طول منقاره إلى تسعة سنتيمترات ويزن أقل من ثلاثة غرامات. لكن لا تدع حجم هذا الطائر الصغير يخدعك، فكما يقال: "يضع سره في أضعف خَلقه". فأثناء رحلة الهجرة، يطير هذا العصفور في أفواج لمسافة تصل إلى 900 ميل دون توقف عبر خليج المكسيك متجهةً إلى مناطق تكاثره في شرق الولايات المتحدة.
-
الطيور المهاجرة: أبطال المسافات الطويلة
الضابط
يعرف هذا النوع من الطيور بـ"اللقلق" أو "الضابط"، لأن لمشيته تشبه مشية الضابط العسكري. وقد أٌدرج طائر اللقلق على قائمة الطيور المهددة بالانقراض، إذ توقفت أعداد كبيرة منه عن الهجرة بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض. طائر اللقلق الأبيض طويل الساقين والعنق والمنقار لا يتواجد إلا في مستعمرتين للتربية في الهند وكمبوديا. وخارج موسم التكاثر، فإنه يزور البلدان المجاورة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.
-
الطيور المهاجرة: أبطال المسافات الطويلة
الغواص
كان غزو طيور المياه في ولاية كاليفورنيا عام 1961 مصدر إلهام لفيلم الإثارة الشهير "الطيور" الذي أنتجته ألفريد هيتشكوك بعد الحادثة عامين. وفي الحقيقة، فإن الطيور أكثر إلهاماً من من كونها مخيفة. فعبر المحيط الهادي والمحيط الأطلسي والسواحل في فصل الربيع وللجنوب في الخريف، فإن تلك الطيور تسافر في ر حلات تبلغ مسافتها 14 ألف كيلومتر. كما يمكنها أن تغوص في المياه حتى عمق أكثر من 60 متراً.
-
الطيور المهاجرة: أبطال المسافات الطويلة
"آلة الخياطة"
"دانلينز" هو نوع من الطيور الصغيرة التي تولد في مناطق القطب الشمالي. في حين أن الطيور القادمة من شمال أوروبا وآسيا تطير إلى أفريقيا في الشتاء، فإن نظراءهم في ألاسكا وكندا يفضلون سواحل أمريكا الشمالية القريبة. وقد أكسبتهم طريقتهم الميكانيكية المميزة في التقاط الطعام كآلة الخياطة لقبهم الذي يعرفون به" دانلينز".
-
الطيور المهاجرة: أبطال المسافات الطويلة
طائر الثلج
طوّر هذا النوع من الطيور القطبية استراتيجية للهرب من الشتاء: فهي تتكاثر في القطب الشمالي خلال الصيف، ثم تنتقل إلى شواطئ أنتاركتيكا، حيث تطير إلى مسافة 80 ألف كيلومتر أو أكثر في السنة. هذا يعني أنهم يشهدون فصلي صيف متجنبين الشتاء.
-
الطيور المهاجرة: أبطال المسافات الطويلة
الطائر المقدس
"أبو منجل الأصلع" - هكذا يسمى هذا الطائر الموجود الآن في جنوب المغرب فقط. وهو من الطيور المهددة بالانقراض بشكل خطير. اعتاد أبو منجل الهجرة عبر أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط. يقال أنه كان الطائر الأول الذي أطلق سراحه من تابوت نوح، كما استخدمه الحجاج الأتراك كدليل في طريقهم إلى مكة المكرمة، لكن التقدير الروحي لم يساعد في وقف تراجعه.
-
الطيور المهاجرة: أبطال المسافات الطويلة
الطائر المستدير
يمر هذا الطائر الصغير عبر المحيطات والثلوج والصحراء خلال رحلته الربيعية من جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا إلى نصف الكرة الشمالي. وهناك، تحتل الطيور منطقة تمتد من آسيا الوسطى إلى أوروبا وألاسكا. أظهر المتتبعون لهذا الطير أنه يستطيع السفر لمسافة 290 كيلومتراً يومياً في المتوسط.
-
الطيور المهاجرة: أبطال المسافات الطويلة
طائر الكركي
طائر الكركي الأبيض هو من الطيور الشائعة في شمال أوروبا وآسيا، حيث تتكاثر عادة في الأراضي الرطبة والمستنقعات. وفي الشتاء، عادة ما تهاجر إلى شمال وشرق إفريقيا، وكذلك إلى أجزاء من إيران.
-
الطيور المهاجرة: أبطال المسافات الطويلة
المهرج
يتميز هذا الطائر الذي يعرف بـ" المهرج" بريشه الناعم دائري الأطراف. ويتكاثر في القطب الشمالي ويوجد في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. ومع انخفاض درجات الحرارة، يرتدي الطائر الصغير معطفه الشتوي، إذ يتحول ريشه للون البني ويهاجر جنوباً إلى مختلف السواحل حول العالم.
-
الطيور المهاجرة: أبطال المسافات الطويلة
نهاية الرحلة
بعد رحلة طويلة يقطعها البط عبر البحر المتوسط من شمال أفريقيا، يأتي هنا ليلقى حتفه على شواطئ ألبانيا على أيدي الصيادين. في كل عام، يقتل الصيادون الملايين من الطيور المهاجرة عبر البحر المتوسط - من أجل تناوله كنوع من الأطعمة الشهية أو من أجل المال، والأكثر إثارة للجدل صيده كنوع من أنواع الرياضة. س.م/ رانتي إسلام، جنيفر كولينز