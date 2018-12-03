بيير إيمريك أوباميانغ هو لاعب كرة قدم غابوني يلعب حاليا في صفوف فريق آرسنال الإنجليزي، إضافة إلى أنه يقود فريق الغابون الوطني لكرة القدم. لعب قبل انتقاله إلى آرسنال في صفوف دورتموند الألماني كمهاجم قاده إلى نجاحات عديدة.

بدأ بيير إيمريك أوباميانغ مسيرته الكروية مع نادي إيه سي ميلان في عام 2008. انتقل رسميا إلى نادي بوروسيا دورتموند عام 2013 وتمكن من إثبات ذاته بجدراة هناك ليصبح أحد الأعمدة الأساسية في الفريق. يلعب أيضاً لمنتخب بلاده الغابون إذ ساهم في وصوله إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية لعام 2012.