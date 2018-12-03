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بيير إيمريك أوباميانغ

بيير إيمريك أوباميانغ هو لاعب كرة قدم غابوني يلعب حاليا في صفوف فريق آرسنال الإنجليزي، إضافة إلى أنه يقود فريق الغابون الوطني لكرة القدم. لعب قبل انتقاله إلى آرسنال في صفوف دورتموند الألماني كمهاجم قاده إلى نجاحات عديدة.

بدأ بيير إيمريك أوباميانغ مسيرته الكروية مع نادي إيه سي ميلان في عام 2008. انتقل رسميا إلى نادي بوروسيا دورتموند عام 2013 وتمكن من إثبات ذاته بجدراة هناك ليصبح أحد الأعمدة الأساسية في الفريق. يلعب أيضاً لمنتخب بلاده الغابون إذ ساهم في وصوله إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية لعام 2012.

Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier League - Emirates Stadium. Alexandre Lacazette of Arsenal celebrates with Pierre-Emerick Aubameyang after scoring his teams third goal during the Premier League match at the Emirates Stadium, London. Picture date: 2nd December 2018. Picture credit should read: Matt McNulty/Sportimage via PA Images URN:40007897 |

رمي "قشرة موز" نحو أوباميانغ يعيد النقاش حول العنصرية في الملاعب 03.12.2018

بينما كان مهاجم أرسنال بيير أوباميانغ يحتفل بتسجيل هدف في مرمى توتنهام في قمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أقدم مشجع من فريق توتنهام على إلقاء قشر الموز على النجم الغابوني، الذي تساءل عن السبب الذي يدفع شخصا ما لفعل ذلك.
Soccer Football - Bundesliga - Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt - Signal Iduna Park, Dortmund, Germany - September 14, 2018 Borussia Dortmund's Paco Alcacer celebrates scoring their third goal with Lukasz Piszczek REUTERS/Leon Kuegeler DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video

"باكو" القوة الضاربة القادمة لبروسيا دورتموند؟ 17.09.2018

جرى الحديث على أن فريق دورتموند الألماني لم يستطع يوما سد الفراغ الذي تركه مهاجم أرسنال الحالي بيير إيمريك أوباميانغ. لكن الصحافة الألمانية تجمع اليوم أن الأمور تغيرت ومفتاح السر "باكو".

Pierre Emerick Aubameyang of Arsenal celebrates scoring his goal to make it 4-0 during the premier league match at the Emirates Stadium, London. Picture date 3rd February 2018. Picture credit should read: Robin Parker/Sportimage PUBLICATIONxNOTxINxUK DSC_0142.JPG

أوباميانغ أو حين تتجاوز قيمة الوفاء 17 مليون يورو! 14.05.2018

وفق تسريبات جديدة لموقع "فوتبول ليكس" فإن الوفاء في عالم كرة القدم أصبح يقاس بالملايين، عقد بيير إيمريك أوباميانغ مع أرسنال أفضل مثال على ذلك.
links: Fuﬂball: Bundesliga, 1. FC Kˆln - VfL Wolfsburg, 19. Spieltag am 04.02.2017 im RheinEnergieStadion in Kˆln (Nordrhein-Westfalen). Kˆlns Torsch¸tze Anthony Modeste jubelt nach seinem Treffer zum 1:0. (Wichtiger Hinweis: Aufgrund der Akkreditierungsbestimmungen der DFL ist die Publikation und Weiterverwertung im Internet und in Online-Medien w‰hrend des Spiels auf insgesamt f¸nfzehn Bilder pro Spiel begrenzt.) Foto: Marius Becker/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ rechts: Fuﬂball: Bundesliga, Borussia Mˆnchengladbach - Borussia Dortmund, 30. Spieltag am 22.04.2017 im Borussia-Park, Mˆnchengladbach (Nordrhein-Westfalen). Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang bejubelt nach dem Spiel den Sieg vor den Fans. Foto: Guido Kirchner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

أوباميانغ راحل عن دورتموند فمن هو أقوى المرشحين لخلافته؟ 29.01.2018

بات الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ قريبا جدا من مغادرة فريق دورتموند، حيث تجري آخر اللمسات لرحيله. أمر قد يصب في مصلحة دورتموند المحتاج إلى إعادة ترتيب أوراقه على أكثر من صعيد. فمن هو خليفة أوباميانغ المحتمل في دورتموند؟
DORTMUND, GERMANY - OCTOBER 14: Pierre-Emerick Aubameyang #17 of Dortmund fails to score over Rune Jarstein, goalkeeper of Berlin by penalty kick during the Bundesliga match between Borussia Dortmund and Hertha BSC at Signal Iduna Park on October 14, 2016 in Dortmund, Germany. (Photo by Lars Baron/Bongarts/Getty Images)

تعادل صعب ومتأخر لدورتموند أمام هيرتا برلين 15.10.2016

بعد أن أهدر بيير إيمريك أوباميانغ ركلة جزاء، عاد ليسجل هدف التعادل لدورتموند في الدقائق الأخيرة لمباراة فريق المركز الثالث أمام هيرتا برلين الذي يحتل المركز الثاني في جدول الدوري الألماني لكرة القدم.
15.8.2015 *** Bildunterschrift:Dortmund's Gabonese striker Pierre-Emerick Aubameyang celebrates scoring during the German first division Bundesliga football match Borussia Dortmund vs Borussia Moenchengladbach in Dortmund, western Germany, on August 15, 2015. AFP PHOTO / PATRIK STOLLARZ RESTRICTIONS: DURING MATCH TIME: DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE TO 15 PICTURES PER MATCH AND FORBID IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO. == RESTRICTED TO EDITORIAL USE == FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050. (Photo credit should read PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images)

هل سيغادر المهاجم أوباميانغ نادي بروسيا دورتموند؟ 29.09.2016

رسميا، نجم دورتموند المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ ليس معروضا للبيع ودورتموند متشبث به إلى غاية نهاية العقد في موسم 2020، حسب مدير الكرة بالنادي، لكن تسريبات إعلامية تفيد العكس.

25.02.2016+++ epa05180883 Borussia Dortmund's Pierre Aubameyang celebrates after scoring the opening goal against FC Porto during the UEFA Europa League round of 32, second leg soccer match between FC Porto and Borussia Dortmund at Dragao stadium, in Porto, Portugal, 25 February 2016. EPA/ESTELA SILVA +++(c) dpa - Bildfunk+++ ++++ (C) picture-alliance/dpa/E. Silva

هداف دورتموند: أسعى لتحقيق أمنية جدي باللعب مع الريال 26.07.2016

أكد هداف دورتموند والمنتخب الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ أنه لن يتردد في الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في حال إذا رغب النادي الملكي في التعاقد معه. أوباميانغ أشار إلى أن حمل ألوان الريال يبقى حلما يراوده منذ مدة.
Borussia Dortmund's Pierre-Emerick Aubameyang celebrates with Matthias Ginter (R) after scoring a second goal against Darmstadt 98 during the Bundesliga first division soccer match in Dortmund, Germany September 27, 2015. REUTERS/Ina Fassbender DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE DURING MATCH TIME TO 15 PICTURES PER GAME. IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO IS NOT ALLOWED AT ANY TIME. FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050.

دورتموند يسقط في فخ التعادل رغم تألق أوباميانغ 27.09.2015

واصل المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ تألقه مع بوروسيا دورتموند، مضيفاً هدفين آخرين لرصيده في الموسم الحالي. لكنه لم ينقذ فريقه من كمين التعادل أمام دارمشتات في ختام مباريات المرحلة السابعة من الدوري الألماني (بوندسليغا).