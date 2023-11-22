بيونغيانغ تطلق "قمرا صناعيا للتجسس" وسول تعلق اتفاقية عسكرية

قالت كوريا الشماليةإنها وضعت أول قمر صناعي للتجسس في المدار أمس (الثلاثاء 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) وتعهدت بإطلاق المزيد في المستقبل القريب. وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام في كوريا الشمالية ما يبدو أنه الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون وهو يشاهد إطلاقا لصاروخ إلى الفضاء.

ولم يتمكن مسئولون في اليابان وكوريا الجنوبية الذين كانوا أول من تحدث عن الإطلاق من التحقق على الفور مما إذا كان القمر الصناعي في المدار بالفعل. وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سابرينا سينغ إن الجيش الأمريكي لا يزال يقيم ما إذا كان الإطلاق ناجحا.

ووافق الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الموجود في بريطانيا في زيارة دولة على قرار تعليق بند في الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين. وترأس يول في وقت سابق اجتماعا لمجلس الأمن الوطني بمشاركة بعض الوزراء ورئيس المخابرات الوطنية عبر الفيديو.

وأُبرم الاتفاق الذي يعرف باسم الاتفاقية العسكرية الشاملة والذي يهدف إلى الحد من تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية خلال قمة عام 2018 بين الرئيس الكوري الجنوبي السابق مون جيه-إن وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون.

واتفق الجانبان آنذاك على تعيين مناطق عازلة يتم تعليق التدريبات بالذخيرة الحية فيها وأيضا مناطق يُحظر فيها الطيران وإزالة بعض مواقع الحراسة في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل البلدين والإبقاء على الخطوط الساخنة بالإضافة إلى إجراءات أخرى.

لكن منتقدي الاتفاقية طالبوا بإلغائها قائلين إنها أضعفت قدرة سيول على مراقبة تصرفات كوريا الشمالية حول الحدود وإن بيونغيانغ انتهكت الاتفاق بشكل صارخ. وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها ستعلق بندا في الاتفاقية وستستأنف المراقبة الجوية قرب الحدود المشتركة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية نقلا عن إدارة تكنولوجيا الفضاء إن القمر الصناعي ماليغيونغ-1 أُطلق على متن الصاروخ تشوليما-1 من منشأة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية.

وأخطرت كوريا الشمالية اليابان بأنها تخطط لإطلاق قمر صناعي بين اليوم الأربعاء والأول من ديسمبر بعد فشل محاولتين سابقتين لإطلاق ما قالت إنها أقمار صناعية لأغراض التجسس هذا العام.

وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدةأنطونيو غوتيريش إنه دعا كوريا الشمالية إلى الالتزام الكامل بقرارات الأمم المتحدة وحث بيونغيانغ على العودة إلى الحوار.

وقالت كوريا الجنوبية إن هذا الإطلاق شمل على الأرجح مساعدة فنية من موسكو في إطار الشراكة المتنامية التي شهدت إرسال كوريا الشمالية ملايين القذائف المدفعية إلى روسيا. وتنفي روسيا وكوريا الشمالية إبرام اتفاقيات أسلحة لكنهما تعهدتا علنا بزيادة التعاون.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم يونغ أون شهد إطلاق القمر الصناعي الذي جاء قبل أسبوع فقط من اعتزام كوريا الجنوبية إطلاق أول قمر صناعي للتجسس على متن صاروخ تشغله شركة إكس الأمريكية.

في سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اطلع على صور لقواعد عسكرية أميركية رئيسية في جزيرة غوام أرسلها أول قمر اصطناعي لأغراض التجسس تضعه هذه الدولة في المدار.

وأوضحت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي "اطلع على الصور الجوية لقاعدة أندرسون الجوية وميناء أبرا وقواعد عسكرية أميركية أخرى ملتقطة من الجو فوق غوام في المحيط الهادئ.

ودعت الصين اليوم الأربعاء إلى "الهدوء وضبط النفس" وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في مؤتمر صحافي دوري "يجب على جميع الأطراف المعنية التزام الهدوء وضبط النفس (...) والتزام الاتجاه العام لتسوية سياسية وبذل المزيد للمساعدة في التخفيف من حدة التوترات".

ح.ز/ ا.ف (رويترز/ أ.ف.ب)