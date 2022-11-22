بيونسيه الأكثر فوزا بجوائز غرامي على الإطلاق

حطمت نجمة البوب بيونسيه الرقم القياسي في حفل توزيع جوائز غرامي بحصولها على عدد من هذه الجوائز فاق ما فازت به أي فنانة أخرى، لكنها لم تنل مرة أخرى جائزة ألبوم العام، التي فاز بها المغني البريطاني هاري ستايلز.
وأضافت بيونسيه أربع جوائز غرامي إلى مجموعتها، ليصل إجمالي عدد الجوائز التي نالتها خلال مسيرتها إلى 32 متفوقة على المايسترو الراحل جورج سولتي. وتم ترشيحها لتسع جوائز هذا العام.
وعلى الرغم من نجاحها على مر السنين، لم تفز مغنية "بريك ماي سول" أو "حطم روحي" البالغة من العمر 41 عاما مطلقا بجائزة أفضل ألبوم في أي من ترشيحاتها الأربعة لهذه الفئة.
وقال ستايلز، الذي تفاجأ بالفوز، بينما كان يتلقى الجائزة "ألهمني كل فنان في هذه الفئة... في ليال مثل هذه الليلة، من الواضح أنه من المهم جدا بالنسبة لنا أن نتذكر أنه لا يوجد شيء اسمه الأفضل في الموسيقى".
وأثار ستايلز حماس الجمهور بأدائه أغنيته (آز إيت واز) أو "كما كان" مرتديا حلة فضية.
وتفوق العضو السابق في فريق "وان دايركشن" أو "اتجاه واحد" على قائمة هائلة من المتنافسين على أفضل ألبوم شملت بيونسيه ومغني الراب القادم من بويرتوريكو باد باني والمغنيتين ليزو وأديل وفرقة أبا السويدية الشهيرة.
فاز المغني البريطاني هاري ستايلز بجائزة هذا العام.
وصعدت بيونسيه إلى خشبة المسرح وحطمت الرقم القياسي الخاص بجوائز غرامي حين حصلت على جائزة أفضل ألبوم راقص/ إلكتروني عن "رينيسانس" أو "عصر النهضة".
وقالت "أحاول ألا تغمرني المشاعر. أحاول فقط أن استوعب هذه الليلة... أريد أن أشكر الله على حمايتي. شكرا لك يا رب". كما قدمت الشكر لعائلتها.
ومنح المصوتون لغرامي أكبر الجوائز للعديد من الفنانين. ففازت ليزو بجائزة هذا العام عن أغنية (آباوت دام تايم) أو"حان الوقت اللعين".
وفازت بوني رايت مغنية البلوز بجائزة أغنية العام، وهي إحدى الجوائز الثلاث التي حصلت عليها، عن أغنية "جاست لايك ذات" أو "هكذا تماما". واختيرت مغنية الجاز الأمريكية سمارا جوي أفضل فنانة جديدة.
ويختار ما يقرب من 11 ألف عضو في الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم الفائزين. وواجهت الأكاديمية انتقادات بأنها لم تمنح المواهب من أصحاب البشرة السوداء التقدير المناسب. وعملت على زيادة التنوع بين صفوف أعضائها في السنوات الماضية.
ر.م/ أ.ح (رويترز)
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