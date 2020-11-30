 بيونتيك وفايزر تتقدمان بطلب لترخيص للقاحها في أوروبا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.12.2020

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أخبار

بيونتيك وفايزر تتقدمان بطلب لترخيص للقاحها في أوروبا

بعد موديرنا، شركتا فايزر وبيونتيك تتقدما بطلب للحصول على موافقة مشروطة من الاتحاد الأوروبي للقاحهما، عقب طلب مماثل في الولايات المتحدة.

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أعلنت "بيونتيك" الألمانية وشريكتها "فايزر" الأميركية الثلاثاء (الأول من ديسمبر/ كانون الأول)، تقديم طلب للحصول على ترخيص للقاح كوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي، ما يعطي الأمل بتوفر أولى اللقاحات في كانون الأول/ديسمبر.

وقالت المجموعتان في بيان إنهما تقدمتا بطلب الإثنين من الوكالة الأوروبية للأدوية "للحصول على ترخيص مشروط لتسويق" لقاحهما بعد أن أظهرت الاختبارات فاعليته ضد وباء كوفيد-19. وأضاف البيان أن اللقاح "سيكون متوفرا في أوروبا قبل نهاية 2020" في حال نال الترخيص اللازم.

عقب ذلك أعلنت وكالة الدواء الأوروبية عقد اجتماع استثنائي في 29 من الشهر الجاري، "كموعد أقصى" للنظر في موافقة عاجلة لتسويق هذا اللقاح.

وجاء في بيان الوكالة، أنه "في حال كانت المعطيات المقدمة متينة بما يكفي للتوصل لاستنتاجات حول نوعية وسلامة اللقاح فإن وكالة الدواء الأوروبية ... ستستكمل دراستها خلال اجتماع استثنائي مقرر في 29 كانون الأول/ديسمبر الحالي كموعد أقصى".

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كيف يعمل لقاح كورونا؟

يذكر أن الشركتين تقدمتا في وقت سابق بطلب مماثل في الولايات المتحدة. وقد صرح المدير المالي للشركة الألمانية بيونتيك، زيرك بوتينغ اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي مع وزيرة البحث العلمي الألمانية أنيا كارليتسك، بأن شركته يمكنها توريد اللقاح "في غضون ساعات قليلة" بعد الحصول على  من قبل السلطات المعنية.

وقال بوتينغ: " أنتجنا كميات كبيرة، ويمكن توزيع كل ما هو موجود بالفعل في غضون ساعات قليلة"، لافتا إلى أنه من الجيد الاستعداد لهذا التوزيع، وأوضح أنه سيتم توريد اللقاح في صناديق وأنه يمكن تبريد اللقاحات في هذه الصناديق بواسطة الثلج الجاف لمدة تصل إلى ثلاثين يوما في كل مركز تطعيم أو لمدة تصل لخمسة أيام في ثلاجة عادية، لافتا إلى أن صناديق المجمدات ستكون مهمة عندما يتعلق الأمر بتخزين لمدد أطول.

موازاة لذلك قدمت شركة "موديرنا" الأمريكية للأدوية بدورها طلبا آخر بهذا الشأن لوكالة الأدوية الأوروبية لمنح ترخيص للقاحها.

و.ب/إ.ف (أ ف ب، د ب أ)

 

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