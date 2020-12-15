 بيونتيك تسعى لزيادة انتاجها وتحذر من فجوات في إمدادات لقاح كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.01.2021

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أخبار

بيونتيك تسعى لزيادة انتاجها وتحذر من فجوات في إمدادات لقاح كورونا

أعلنت شركة بيونتيك أنها تعمل بأقصى طاقة مع شريكتها فايزر لزيادة إنتاج لقاحهما لكوفيد-19، وحذرت من أنه ستكون هناك فجوات في الإمداد لحين طرح لقاحات أخرى. فيما تسعى لتدشين خط إنتاج جديد في ألمانيا الشهر المقبل.

زجاجات لقاح بيوتتك

تسعى شركة بيونتيك إلى زيادة انتاجها من لقاح كورونا لتلبية حاجة زبائنها وتحذر من نقص في الإمدادات

ذكرت شركة بيونتيك الألمانية أنها تسابق الزمن لزيادة إنتاج لقاح كوفيد-19 في أوروبا، بهدف سد "الثغرة" التي خلفها عدم وجود لقاحات أخرى معتمدة. وكان اللقاح الذي طورته شركة بيونتيك وشريكتها الأمريكية فايزر، أول لقاح ينال الموافقة في الاتحاد الأوروبي في أواخر كانون الأول/ ديسمبر.

مختارات

في رسالة لطمأنة المنادين بتوفير لقاح كورونا داخل أوروبا، أكدت شركة بيونتيك الألمانية امتلاكها "شبكة شاملة من الطاقات الإنتاجية في أوروبا". في المقابل أعرب وزير الصحة الألماني عن تفاؤله بإنتاج كميات أكبر من اللقاح قريبا.

الترخيص للقاح كورونا يقف على الأبواب. والمواطنون والأطباء والقوى المساعدة في ألمانيا ستقف أمام تحد كبير. فكيف ستسير عملية التحصين باللقاح ضد كورونا لشعب يزيد عدده عن 80 مليون نسمة؟

 ووافقت دول من بينها بريطانيا وكندا والولايات المتحدة على لقاح بيونتيك وفايزر في وقت سابق من العام الفائت. ومنذ ذلك الحين أعطت الضوء الأخضر أيضاً للقاحي شركة موديرنا الأمريكية وأكسفورد/أسترازينيكا، تاركةً حملة التلقيح في الاتحاد الأوروبي تعتمد على لقاح واحد فقط.

 وقال أوغور شاهين، أحد مؤسسي شركة بيونتيك، لصحيفة دير شبيغل الألمانية الأسبوعية اليوم الجمعة (الأول من كانون الثاني/ يناير 2021): "الوضع الحالي ليس وردياً هناك ثغرة بسبب عدم وجود لقاحات أخرى معتمدة وعلينا سدها بلقاحنا".

 وازدادت الانتقادات الموجهة للوتيرة البطيئة لطرح اللقاحات في أوروبا في الأيام الأخيرة. ففي ألمانيا، حيث كان التركيز ينصب على تلقيح كبار السن في دور الرعاية، اشتكى كبار الأطباء من أن العاملين في المستشفيات يُتركون في انتظار التلقيح رغم تسجيلهم في المجموعات ذات الأولوية.

ويتمثل جزء من المشكلة في أن الاتحاد الأوروبي قدم طلباً منخفضاً نسبياً، 300 مليون جرعة لدوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، ولم يتم توقيع عقود التوريد إلا في تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد عدد من البلدان الأخرى.

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ألمانيا تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

 وأبلغت أوزليم توريجي التي شاركت في تأسيس شركة بيونتيك وهي كبيرة المسؤولين الطبيين للشركة، مجلة دير شبيغل أن الاتحاد الأوروبي افترض أنه سيكون هناك "سلة من الموردين المختلفين" للاختيار بينها، نظراً للسباق العالمي على تطوير لقاح يقضي على الوباء. وأوضحت توريجي وهي أيضاً زوجة شاهين أن "مثل هذا النهج منطقي. ولكن بعد ذلك أصبح من الواضح في مرحلة ما أن كثيرين لن يكونوا قادرين على تسليم (اللقاحات) بسرعة".

مصنع جديد في ماربورغ

 وأشار شاهين إلى أنّ شركة بيونتيك تسعى إلى تدشين منشأة تصنيع جديدة في مدينة ماربورغ الألمانية وتشغيلها في شباط/ فبراير "في وقت أبكر بكثير مما كان مخططاً له"، ومن المفترض أن تكون قادرة بعد ذلك على إنتاج 250 مليون جرعة إضافية من اللقاح في النصف الأول من عام 2021.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان على تويتر إن السلطات الألمانية ستفعل كل ما هو ممكن من أجل بداية سريعة ممكنة في ماربورغ.

 ولفتت توريجي الى إنهم أبرموا أيضا صفقات مع خمس شركات تصنيع أدوية في أوروبا لزيادة الإنتاج، مشيرة إلى أن المفاوضات جارية مع شركات متخصصة أخرى. وأفاد شاهين "بحلول نهاية كانون الثاني/يناير الجاري، يجب أن يكون واضحاً لنا مقدار الكمية الإضافية التي يمكن إنتاجها".

وهدفت بيونتيك وفايزر في البداية إلى إنتاج 1,3 مليار جرعة في جميع أنحاء العالم هذا العام، وهو ما يكفي لتحصين 650 مليون شخص.

توجه لتمديد الإغلاق في ألمانيا!

أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 22 ألفاً و924 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية 553 حالة. ومنذ بداية الجائحة، أحصى معهد روبرت كوخ أكثر من مليون و742 ألفاً و661 إصابة في ألمانيا.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 33 ألفاً و624 حالة حتى اليوم الجمعة. وبلغ عدد المتعافين مليون و350 ألفاً و800 شخص.

وفي ظل بقاء عدد الإصابات مرتفعاً، هناك حديث ومطالب من المسؤولين بضرورة تمديد فترة الإغلاق الجزئي الحالية المقررة حتى العاشر من الشهر الجاري. وكشف تقرير لصحيفة "يبلد" الألمانية الأسبوع الماضي، أن نقاش يجري في أروقة السياسة الألمانية عن تمديد الإغلاق حتى الـ 24 أو الـ 31 من يناير/ كانون الثاني القادم، بما في ذلك إغلاق المدارس.

ومن المقرر أن تعقد المستشارة أنغيلا ميركل ومسؤولي الولايات الألمانية الـ 16 في الخامس من كانون الثاني/ يناير اجتماعاً لاتخاذ القرار حول التدابير المقبلة.

ع.ج/ ع.غ (أ ف ب، رويترز)

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    شهدت شركة أمازون لمؤسسها جيف بيزوس (في الصورة مع صديقته لورين سانشيز أمام تاج محل) نشاطاً كبيراً في ظل هذا الوباء، حيث حققت أسهم أمازون أرقاماً قياسية جديدة. وقد كان بيزوس أغنى شخص في العالم حتى قبل أزمة فيروس كورونا وأصبح الآن أكثر ثراءً. فوفقاً لمجلة فوربس، تبلغ ثروته 193 مليار دولار (161 مليار يورو).

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    إيلون ماسك

    يبدو أن شركة تسلا لرجل الأعمال التكنولوجية إيلون ماسك شهدت ازدهاراً كبيراً خلال جائحة كورونا. فقد تجاوز رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا، بيل غيتس في قائمة أغنى أغنياء العالم. وبلغت ثروته حوالي 132 مليار دولار.

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    إريك يوان

    يعتبر العدد المتزايد للأشخاص الذين يعملون من المنزل أثناء الوباء نعمة كبيرة لإريك يوان. وقد انتقل مؤسس (زوم) من الصين إلى الولايات المتحدة عندما كان يبلغ من العمر 27 عاماً. وأطلق بعد بضع سنوات مع منافسه (ويب إكس)، منصته الخاصة لاتصالات الفيديو. و مع طرح (زوم) عام 2019 منذ أزمة فيروس كورونا، انفجرت الأسهم، وتقدر ثروته حاليا بحوالي 19 مليار دولار.

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    جون فولي

    لعبت اجراءات التباعد الاجتماعي وإغلاق نوادي الرياضة دوراً مهماً لصالح جون فولي. إذ مع توجه الملايين من الناس إلى ممارسة الرياضة في المنازل عوضاً عن الذهاب إلى مراكز اللياقة البدنية، تضاعفت أسهم شركة (بيلتون) للأجهزة الرياضية ثلاث مرات خلال الوباء، مما أدى بشكل مفاجئ إلى تحويل فولي البالغ من العمر 50 عاماً إلى ملياردير.

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    توبياس لوتكه

    تتيح منصة (شوبيفاي) للكثيرن إنشاء متاجرهم الإلكترونية الخاصة - وهي فكرة طورها توبياس لوتكه، الذي ولد في كوبلنز بألمانيا، وهاجر إلى كندا في عام 2002، حيث بدأ العمل في مرآب سيارات مثل العديد من سكان أمريكا الشمالية. وقد تضاعفت قيمة أسهم شركة (شوبيفاي) في كندا، وتصاعدت الأرباح منذ آذار/ مارس. وتبلغ ثروة لوتكه، البالغ من العمر 39 عاماً، حوالي 9 مليارات دولار. بحسب مجلة فوربس.

  • BioNTech CEO Ugur Sahin

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    ملياردير بين عشية وضحاها

    في وقت مبكر من شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، بدأ أوغور شاهين في تطوير أبحاثه في العمل على لقاح ضد فيروس كورونا. ومن المنتظر أن تتم الموافقة على التطعيم الذي طورته شركته بيونتك في مقرها ألمانيا. دفع اللقاح شاهين، الذي ينحدر من تركيا، إلى أضواء الشهرة وبات من الأثرياء. و تقدر قيمة الأسهم التي يمتلكها بـ 2.4 مليار دولار.

  • Dominik Richter, CEO of Hello Fresh

    أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!

    مقومات النجاح

    ازدهرت شركة الخدمات الغذائية (هيلوفرش) خلال أزمة كورونا وسجلت التقارير أرباحاً كبيرة في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني أي ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الوباء، حيث استغل المؤسس المشارك والمساهم دومينيك ريختر إغلاق المطاعم لإنعاش عمله. وعلى الرغم أنه ليس في مستوى ثراء الأغنياء الآخرين، إلا أنه يمتلك المقومات المناسبة للحاق بهم. نيكولاس مارتين / ريم ضوا


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