بيونتيك تسعى لزيادة انتاجها وتحذر من فجوات في إمدادات لقاح كورونا

ذكرت شركة بيونتيك الألمانية أنها تسابق الزمن لزيادة إنتاج لقاح كوفيد-19 في أوروبا، بهدف سد "الثغرة" التي خلفها عدم وجود لقاحات أخرى معتمدة. وكان اللقاح الذي طورته شركة بيونتيك وشريكتها الأمريكية فايزر، أول لقاح ينال الموافقة في الاتحاد الأوروبي في أواخر كانون الأول/ ديسمبر.

ووافقت دول من بينها بريطانيا وكندا والولايات المتحدة على لقاح بيونتيك وفايزر في وقت سابق من العام الفائت. ومنذ ذلك الحين أعطت الضوء الأخضر أيضاً للقاحي شركة موديرنا الأمريكية وأكسفورد/أسترازينيكا، تاركةً حملة التلقيح في الاتحاد الأوروبي تعتمد على لقاح واحد فقط.

وقال أوغور شاهين، أحد مؤسسي شركة بيونتيك، لصحيفة دير شبيغل الألمانية الأسبوعية اليوم الجمعة (الأول من كانون الثاني/ يناير 2021): "الوضع الحالي ليس وردياً هناك ثغرة بسبب عدم وجود لقاحات أخرى معتمدة وعلينا سدها بلقاحنا".

وازدادت الانتقادات الموجهة للوتيرة البطيئة لطرح اللقاحات في أوروبا في الأيام الأخيرة. ففي ألمانيا، حيث كان التركيز ينصب على تلقيح كبار السن في دور الرعاية، اشتكى كبار الأطباء من أن العاملين في المستشفيات يُتركون في انتظار التلقيح رغم تسجيلهم في المجموعات ذات الأولوية.

ويتمثل جزء من المشكلة في أن الاتحاد الأوروبي قدم طلباً منخفضاً نسبياً، 300 مليون جرعة لدوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، ولم يتم توقيع عقود التوريد إلا في تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد عدد من البلدان الأخرى.

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وأبلغت أوزليم توريجي التي شاركت في تأسيس شركة بيونتيك وهي كبيرة المسؤولين الطبيين للشركة، مجلة دير شبيغل أن الاتحاد الأوروبي افترض أنه سيكون هناك "سلة من الموردين المختلفين" للاختيار بينها، نظراً للسباق العالمي على تطوير لقاح يقضي على الوباء. وأوضحت توريجي وهي أيضاً زوجة شاهين أن "مثل هذا النهج منطقي. ولكن بعد ذلك أصبح من الواضح في مرحلة ما أن كثيرين لن يكونوا قادرين على تسليم (اللقاحات) بسرعة".

مصنع جديد في ماربورغ

وأشار شاهين إلى أنّ شركة بيونتيك تسعى إلى تدشين منشأة تصنيع جديدة في مدينة ماربورغ الألمانية وتشغيلها في شباط/ فبراير "في وقت أبكر بكثير مما كان مخططاً له"، ومن المفترض أن تكون قادرة بعد ذلك على إنتاج 250 مليون جرعة إضافية من اللقاح في النصف الأول من عام 2021.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان على تويتر إن السلطات الألمانية ستفعل كل ما هو ممكن من أجل بداية سريعة ممكنة في ماربورغ.

ولفتت توريجي الى إنهم أبرموا أيضا صفقات مع خمس شركات تصنيع أدوية في أوروبا لزيادة الإنتاج، مشيرة إلى أن المفاوضات جارية مع شركات متخصصة أخرى. وأفاد شاهين "بحلول نهاية كانون الثاني/يناير الجاري، يجب أن يكون واضحاً لنا مقدار الكمية الإضافية التي يمكن إنتاجها".

وهدفت بيونتيك وفايزر في البداية إلى إنتاج 1,3 مليار جرعة في جميع أنحاء العالم هذا العام، وهو ما يكفي لتحصين 650 مليون شخص.

توجه لتمديد الإغلاق في ألمانيا!

أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 22 ألفاً و924 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية 553 حالة. ومنذ بداية الجائحة، أحصى معهد روبرت كوخ أكثر من مليون و742 ألفاً و661 إصابة في ألمانيا.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 33 ألفاً و624 حالة حتى اليوم الجمعة. وبلغ عدد المتعافين مليون و350 ألفاً و800 شخص.

وفي ظل بقاء عدد الإصابات مرتفعاً، هناك حديث ومطالب من المسؤولين بضرورة تمديد فترة الإغلاق الجزئي الحالية المقررة حتى العاشر من الشهر الجاري. وكشف تقرير لصحيفة "يبلد" الألمانية الأسبوع الماضي، أن نقاش يجري في أروقة السياسة الألمانية عن تمديد الإغلاق حتى الـ 24 أو الـ 31 من يناير/ كانون الثاني القادم، بما في ذلك إغلاق المدارس.

ومن المقرر أن تعقد المستشارة أنغيلا ميركل ومسؤولي الولايات الألمانية الـ 16 في الخامس من كانون الثاني/ يناير اجتماعاً لاتخاذ القرار حول التدابير المقبلة.

ع.ج/ ع.غ (أ ف ب، رويترز)