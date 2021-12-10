بيونتك تستعد لطرح لقاحها المعدل ضد متحور أوميكرون

تعتزم شركة "بيونتك" الألمانية توريد لقاحها الذي تم تعديله للاستخدام ضد السلالات الفرعية من متحور أوميكرون، في غضون أيام قليلة بعد الموافقة المتوقعة عليه قريبا من من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.
وقال الرئيس التنفيذي لبيونتك والمشارك في تأسيسها، أوغور شاهين، لموقع مجلة "شبيغل" الألمانية في تصريحات تم نشرها اليوم الخميس (25 أغسطس/ آب 2022 "يمكننا التسليم في وقت قريب للغاية، نأمل أن يتم ذلك اعتبارا من بداية أيلول/ سبتمبر".
يذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية ذكرت مؤخرا أن اللجنة المعنية سوف تبت في طلبين بشأن لقاح بيونتك/ فايزر وكذلك بشأن لقاح الشركة الأمريكية موديرنا للسماح باستخدام هذه اللقاحات المعدلة .
وأوضح شاهين أن شركته تقدم حاليا آخر الوثائق لوكالة الأدوية الأوروبية، وقال: "بعد ذلك يمكن أن يسير الأمر بشكل سريع".
من جهتها أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنها تخضع فعالية لقاح بيونتك وفايزر للتقييم. وقال متحدث باسم الوكالة إن اللقاح الذي تم تعديله ليقاوم السلالتين بي إيه4 وبي إيه 5 يخضع لما يسمى بـ"عملية المراجعة الدورية"، ما يعني أنه يمكن البدء في تقييم البيانات المتعلقة بفعاليته قبل اكتمال مجموعة البيانات وتقديم طلب رسمي للموافقة.
وذكر المتحدث باسم وكالة الأدوية الأوروبية إنه من المتوقع تقديم طلب شركتي الأدوية للموافقة على اللقاح الجديد قريبا. ولم يتم إجراء تجربة سريرية للقاح حتى الآن، وليس من الواضح ما إذا كان من الضروري إجراء مثل هذه التجربة للحصول على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية.
ووفقا لشركتي بيونتك وفايزر، من الممكن شحن اللقاح في وقت مبكر من أيلول/ سبتمبر، حال الحصول على الموافقات اللازمة، حيث قدمتا بالفعل طلبا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية لحصول اللقاح على موافقة على استخدام الطوارئ .
وأعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنها سوف تعقد اجتماعا طارئا في أول أيلول/ سبتمبر للجنة المنتجات الطبية للاستخدام البشري لاتخاذ قرار بشأن الطلبات المقدمة من بيونتك وفايزر للحصول على موافقة بشأن اللقاح .
هـ.د/ع.ج (د ب أ)
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
لقاح بيونتيك/ فايزر
طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
موديرنا
ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
سبوتنيك V
هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
أسترازينيكا/ أكسفورد
اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
سينوفارم
طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
كورونافاك
أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
جونسون آند جونسون
طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.