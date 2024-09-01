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بيورن كيتسمان

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موضوعات من بيورن كيتسمان

دمار بعد قصف حزب الله في العمق الإسرائيلي

DW تتحقق: صور وفيديوهات مزيفة لهجمات حزب الله على إسرائيل

DW تتحقق: صور وفيديوهات مزيفة لهجمات حزب الله على إسرائيل

في إطار الحرب بين حزب الله وإسرائيل تدور حرب أخرى على الإنترنت وشبكات التواصل. فريق DW تتحقق فرز الغث من السمين.
سياسة٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
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