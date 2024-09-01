You need to enable JavaScript to run this app.
تخطي إلى المحتوى
تخطي إلى القائمة الرئيسية
تخطي إلى المزيد من صفحات DW
أحدث الفيديوهات
ملفات صوتية
مناطق
الشرق الأوسط
شمال إفريقيا
ألمانيا
أوروبا
محاور
بيئة ومناخ
صحة
هجرة ولجوء
حقوق الإنسان
أبواب
سياسة واقتصاد
علوم وتكنولوجيا
رياضة
ثقافة ومجتمع
منوعات
بث مباشر
ملفات صوتية
أحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروبا
حرب غزة وارتداداتها
التغيرات المناخية
بيورن كيتسمان
تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من بيورن كيتسمان
موضوعات من بيورن كيتسمان
DW تتحقق: صور وفيديوهات مزيفة لهجمات حزب الله على إسرائيل
DW تتحقق: صور وفيديوهات مزيفة لهجمات حزب الله على إسرائيل
في إطار الحرب بين حزب الله وإسرائيل تدور حرب أخرى على الإنترنت وشبكات التواصل. فريق DW تتحقق فرز الغث من السمين.
سياسة
2024/9/27
٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤
الانتقال إلى الصفحة الرئيسية