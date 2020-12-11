 بين نارين.. كيف سيتعامل بايدن مع صفقات ترامب الراعية للتطبيع؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 14.12.2020

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سياسة واقتصاد

بين نارين.. كيف سيتعامل بايدن مع صفقات ترامب الراعية للتطبيع؟

ينتظر فريق بايدن أن تنتهي فترة ترامب بسرعة دون أن تأتي مفاجآت جديدة للعلن تحرج الرئيس القادم. فصفقات ترامب الأخيرة، وإن كانت إيجابية لإسرائيل، فهي قد تجعل بايدن يواجه "صداع رأس" بخصوص دور أمريكا في الخارج. كيف ذلك؟

بايدن وترامب

كيف سيتعامل بايدن مع ما وصفته وسائل إعلام أمريكية بصداع الرأس الذي خلفه ترامب؟

في سعيه لتحقيق التطبيع بين عدد من الدول العربية وإسرائيل، يحقّق دونالد ترامب أحد الأهداف التي بحث عنها الرؤساء الأمريكيون طويلاً، لكنه دفع لأجل ذلك ضريبة سيكون على إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن التعامل معها. 

هذا الأخير سيجد بلاده على علاقة وثيقة بأنظمة شرق-أوسطية تطاردها انتقادات حقوقية، كما سيكون عليه أن يجد صيغة للتعامل مع المغرب على ضوء صفقة ترامب، دون مسّ حليفة أمريكا الرئيسية، أي إسرائيل، ولكن كذلك دون الاستمرار في إنهاء دور الوساطة الذي لعبته واشنطن في نزاع الصحراء منذ عقود.

مختارات

رغم أن الإمارات تعتبر الجولان "أرضاً سورية"، سيعرض نبيذ إسرائيلي من الجولان في أسواق دبي. وفي سياق متصل أزالت واشنطن قيوداً مفروضة على تمويل الأبحاث الإسرائيلية في الضفة الغربية والجولان ملغية سياسة سارية منذ السبعينيات.

اعتراف أمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مقابل استئناف علاقاته مع إسرائيل. صيغة يرى البعض أنها تمثل تنازلا عن إحدى ثوابت البلد في السياسة الخارجية. فما هي تفاصيل الاتفاق؟ وهل هناك مقايضة أم مجرد تفاهم على المصالح؟

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل والمغرب اتفقا على تطبيع علاقاتهما بمساعدة الولايات المتحدة، وفي المقابل وافق الرئيس الأمريكي على الاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية.

يدخل الشرق الأوسط مسار حقبة جديدة عندما توقّع دولة الإمارات ومملكة البحرين اتفاقي تطبيع العلاقات مع إسرائيل في واشنطن، في خطوة تقوّض الإجماع العربي بشأن القضية الفلسطينية. لكن عملية التطبيع لا تخلو من صعوبات.

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وفدا إسرائيليا يزور السودان، وهو ما أكده مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لوكالة "فرانس بريس". بينما ذكرت صحيفة إسرائيلية تفاصيل حول هوية الشخصيات الإسرائيلية المشاركة في الزيارة.

"رغم أن المغرب لم يتخذ قراراً بالتطبيع الكامل مع إسرائيل لكن الثمن الذي حصل عليه كان أكبر من الذي حصلت عليه البحرين والامارات، خاصة أن ترامب (وزيادة على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية) تعهد بصفقات عسكرية واستثمارات اقتصادية في المغرب يصل حجمها الى حوالي 4 مليارات دولار" يقول الباحث في الشؤون الأمريكية والشرق الأوسط جو معكرون لـDW عربية.

من جهته، يقول دانييل غيرلاخ، رئيس تحرير مجلة زينيث الألمانية المتخصصة في الشرق الأوسط لـ DW عربية أن إدارة بايدن ستحاول إعادة بعض محددات السياسة الأمريكية الخارجية ومن ذلك أن واشنطن تتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. لكن بايدن وحسب المتحدث سيجد نفسه في وضع صعب، فهو من جهة يريد إعادة التوازن للدور الأمريكي في الخارج لكنه كذلك لا يريد إلغاء كلّ القرارات التي اتخذها سلفه حتى لا يظهر أن السياسة الخارجية للبلد تتغير مع كل رئيس.

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مسائية DW: اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.. ما خيارات الفلسطينيين؟

المغرب.. الرابح الأكبر

"صفقة ترامب مع المغرب.. صداع رأس آخر لفريق بايدن" هكذا يعنون موقع CNN تقريرا مطولا، يشير إلى أن الرباط استطاعت "انتزاع ثمن باهظ من الولايات المتحدة". وتنقل عن محلل سياسي اسمه جوف بورتر أن تراجع واشنطن عن سياستها في ملف الصحراء الغربية سيزيد بشكل كبير من احتمال تجدّد النزاع. ويضيف المحلل أن خطوة ترامب "تعطل ما كان يعدّ نهجاً أمريكيا متوازنا بحذر في الملف غايته بناء شراكات وتحالفات في منطقة متنوعة".

ويكتب أرون ديفيك ميلر، محلل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي على تويتر: "إدارة بايدن القادمة لديها الآن مثالين على اعتراف إدارة ترامب من جانب واحد بالسيادة على منطقين غير معترف بهما من المجتمع الدولي، في تعارض مع قرارات الأمم المتحدة: الجولان (اعترف ترامب بالسيادة الإسرائيلية عليها) والصحراء الغربية. فماذا سيفعلون (أي إدارة بايدن) "؟

ولا يتوقع معكرون أن يلغي بايدن قرار ترامب بشأن المغرب، لكنه يشير إلى أن بايدن "سيؤكد أن طريق الحلّ الوحيد لنزاع الصحراء هو عبر الأمم المتحدة، وبالتالي يكرّس الأمر الواقع القائم حاليا".

ويوضح معكرون أن الرئيس الأمريكي القادم كان يفضل ألّا يتعامل مع أزمة جديدة في شمال افريقيا في ظل ما يحصل أصلا في ليبيا، خاصة أن الأمر قد يؤثر على محاولات واشنطن الأخيرة لتعزيز العلاقة مع الجزائر غداة زيارة وزير الدفاع الامريكي المستقيل، مارك إسبر، إلى الجزائر العاصمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي قبل إقالته من ترامب.

هل يجبّ التطبيع ما بعده؟

وقبل الصفقة مع المغرب، أشرف ترامب على التطبيع بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. وإن كان المغرب قد ربح من الصفقة اعتراف أكبر قوة دولية بسيادته على الصحراء، فقد ربحت الإمارات المزيد من التغطية على دورها في حرب اليمن، وربطت علاقة مع حليف قوي في الشرق الأوسط، أي إسرائيل، بما يساعد أبو ظبي على مواجهة النفوذ المتنامي لتركيا وإيران. ويحضر شبح هذه الأخيرة عند الحديث عن المصلحة البحرينية المتخوفة من تنامي المد الإيراني في ترابها عبر المكوّن الشيعي.

لحظة توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل برعاية ترامب في البيت الأبيض 15.09.2020

لحظة توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض برعاية ترامب

وإن كان بايدن قد رحب بهذا التطبيع، إلّا أنه غير راضٍ تماماً عن ما قدمه ترامب في المقابل، ومن ذلك توصل الإمارات بطائرات إف-35، وهو ما ذكره توني بلينكن، مستشار رئيسي لجو بايدن، عندما قال لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن بايدن منزعج من بيع هذه الطائرات لأبو ظبي، مؤكدا أن إدارة أوباما وبايدن كانت تعمل على أن تصل الطائرات لإسرائيل وحدها في الشرق الأوسط، حتى تستمر في ضمان تفوقها العسكري، وبالتالي فالصفقة مع الإمارات ينظر إليها فريق بايدن بكثير من الحذر.

و ارتفعت أصوات أمريكية ضد اتفاقيات التسليح التي عقدتها إدارة ترامب مع الإمارات وقبلها السعودية سواء ضمانا لـ"أمن إسرائيل" أو انتقادا للسجل الحقوقي في البلدين وكذلك حربهما في اليمن، ومن المتوقع أن تزداد هذه الأصوات في عهد بايدن. وحاول مشرعون أمريكيون وقف آخر اتفاقية مع أبو ظبي لكنهم أخفقوا في ذلك.

"لن تكون علاقة إدارة بايدن مع الإمارات والبحرين كما كانت عليه مع إدارة ترامب، لكن ستكون هناك واقعية سياسية في التعامل مع حلفاء لا يمكن تجاهلهم، مع ضغوط بين الحين والآخر فيما يتعلق بحقوق الإنسان نتيجة مقاربة فريق بايدن" يقول جو معكرون.

 

لا اختلاف مع السودان

احتفت الكثير من دول العالم بشطب الولايات المتحدة لاسم السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، خصوصا أن ذلك تمّ في عهد جديد للسودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير. الديمقراطيون في أمريكا يرحبون كذلك بالأمر، ولو أن هناك إدراكاً أن الأمر لم يكن ليتم لولا ضغط ترامب على الخرطوم لأجل تطبيع علاقاتها مع تل أبيب.

العلمين الاسرائيلي والسوداني

التطبيع بين إسرائيل والسودان لن يشكل تحديا لإدارة ترامب كما مع الدول الأخرى وخاصة المغرب

ولا يشكل موضوع السودان الكثير من التحدي لإدارة بايدن، ولو أن هناك مطالب لها باتخاذ علاقة أكثر تعاونا مع السودان الذي يمر بمرحلة انتقالية جد حساسة، عوض الاستمرار في خط ترامب الذي كان يريد انتزاع اعتراف سوداني بإسرائيل دون النظر في مشاكل بلد تتربص به قوى إقليمية شمولية ولا يزال يعاني من تعقيدات أمنية واقتصادية كبيرة.

وعموما يبقى قرار تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية جد إيجابي بالنسبة لبايدن بغض النظر عن ظروفه، يؤكد غيرلاخ، لكن في الوقت ذاته، ففريق جو بايدن الخاص بالسياسة الخارجية "أكثر خبرة من ترامب فيما يخصّ العلاقة مع دول الشرق الأوسط، وهو يريد مقاربة أكثر توازنا، من ذلك حلّ الأزمة الخليجية، وخفض التوتر على الجانب الإيراني".

ويضيف غيرلاخ أن "بايدن يتذكر ما قام به بنيامين نتنياهو من إهانة لباراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري خلال نهاية فترتهما، ولذلك فلن يكون، أي بايدن، الصديق المفضل لنتانياهو"، يقول الخبير الألماني. قول لا ينسحب فقط على نتنياهو، فكثير من الحكام العرب كانوا يمنون النفس باستمرار ترامب، لأنهم يدركون أن إدارة بايدن، ومهما تسترت على ملفات تُحرجهم، إلّا أنها لن تصل إلى درجة يقول فيها بايدن لحاكم عربي: "أين ديكتاتوري المفضل!".

  

  • Gründung des Staates Israel 1948 Staatspräsident Weizmann Amtseid (picture-alliance/akg-images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/ مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب الأيام الستة

    تعددت الحروب بين إسرائيل وجيرانها العرب، ففي 5 حزيران/ يونيو 1967 نشبت حرب جديدة بين الدولة العبرية وبين كل من مصر وسوريا والأردن، لتكون الثالثة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. لكنها سرعان ما انتهت بنصر إسرائيلي واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.

  • Nakba - Die Katastrophe

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد "نكسة" 1967.

  • Libanon Flüchtlingslager Ain el Helweh Straße (John Owens)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Bildergalerie 40 Jahre Jom Kippur Krieg (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب رابعة

    في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 قام الجيشان المصري والسوري بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية المرابطة في سيناء وهضبة الجولان. حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية. انتهت الحرب رسمياً مع نهاية 24 أكتوبر مع خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرائيلي.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    مصر تفتح الباب

    في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 فاجئ الرئيس المصري أنور السادات العالم بزيارته إلى إسرائيل، لتنطلق مفاوضات سلام شاقة برعاية أمريكية وتتوج في سبتمبر/ أيلول 1978 بتوقيع اتفاقات كامب ديفيد، التي تبعها توقيع معاهدة السلام في 26 آذار/ مارس من عام 1979. أنهت المعاهدة حالة الحرب وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. لم يحظ السلام بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين.

  • Friedensnobelpreisträger, Jassir Arafat, Yitzhak Rabin und Schimon Peres (Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    اتفاق أوسلو

    بعد شهور من المفاوضات السرية الموازية لعملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 تم في 13 من سبتمبر/ أيلول 1993 في حديقة البيت الأبيض توقيع اتفاق أوسلو الذي كان إعلاناً عن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقال. حصل كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على نوبل للسلام. لكن المعاهدة قوبلت برفض فصائل فلسطينية لها. انعقدت جولات كثيرة لاستكمال السلام الذي تعثر باندلاع الانتفاضة الثانية.

  • USA 1995 Erklärung zum Nahostkonflikt | König Hussein von Jordanien & Bill Clinton & Jitzchak Rabin (picture-alliance/AP Photo/G. Gibson)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    معاهدة وادي عربة

    في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقع رئيس الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما. أنهت معاهدة وادي عربة رسمياً عقوداً من حالة الحرب، بيد أنها لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، ففي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين، الذين يشكل الفلسطينيون أكثر من نصفهم، لا تزال إسرائيل "عدواً". وبموجب المعاهدة احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Bildkombi Fahne von Israel und Fahne der Vereinigten Arabischen Emirate

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    الإمارات والدولة العبرية تعلنان التطبيع الكامل

    توصلت الإمارات وإسرائيل إلى "اتفاق سلام تاريخي"، حسب الرئيس ترامب الذي قال إنهما ستباشران قريبا لقاءات لعقد اتفاقيات عدة. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل. محمد بن زايد أعلن في تغريدة أنه تم في اتصال مع ترامب ونتانياهو "الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد بأن مخطّط الضمّ "تأجّل" لكنّه "لم يُلغ".

  • USA Washington Weißes Haus | Abkommen Naher Osten (Getty Images/AFP/S. Loeb)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    البحرين تنضم للإمارات

    شهرا بعد الإعلان الإماراتي-الإسرائيلي، انضمت البحرين إلى الدولتين، ووقع بنيامين نتنياهو اتفاقي سلام مع وزيري خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والبحريني عبد اللطيف الزياني. يُعتقد أن البحرين لن تكون الأخيرة، وأن هناك دولا عربية قد تنضم، في مؤشر جديد على قرب نهاية رسمية للصراع العربي-الإسرائيلي ليتحول إلى صراع فلسطيني-إسرائيلي، بيدَ أن هناك دولا في المنطقة لن تغير موقفها كإيران.


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