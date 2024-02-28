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بين اللعنة والفرح.. بماذا ارتبط يوم 29 فبراير في التاريخ؟

جون سيلك
٢٨ فبراير ٢٠٢٤

يأتي كل أربع سنوات. يوم 29 فبرابر مثير للجدل، هناك من يراه علامة على الفرح، وآخرون يتشاءمون منه ومن السنة الكبيسة. فما أبرز ذكريات هذا اليوم؟

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Schaltjahr | Symbolbild zum Kalenderblatt 29. Februar
صورة من: Christian Ohde/picture alliance

ما الذي يحدث مرة كل أربع سنوات ويمكن أن يجلب الفرح؟ أو يمكن أن يتعلق بذكرى؟ أو حتى بلعنة ما؟ ليس كأس العالم، البطولة الأشهر التي تنظم كل أربع سنوات، بل السنة الكبيسة، وتحديدا يوم 29 فبراير/شباط.

أولئك الذين ولدوا في هذا التاريخ بالتحديد - نحو خمسة ملايين شخص حول العالم، معروفون باسم Leaplings  بالإنجليزي، ما يقابلها بالعربي أطفال اليوم الكبيس، محرومون من الاحتفال بعيد ميلادهم، إلا مرة واحدة كل أربع سنوات، فيوم ميلادهم غير موجود في السنوات الثلاث الأخرى.

تقاليد فرح خاصة

في أيرلندا، يُعرف 29 فبراير باسم يوم العزاب، أو امتياز السيدة، وقد تم التعامل معه تقليديًا على أنه اليوم الذي يمكن فيه للنساء أن يطلبن الزواج من الرجال، استنادًا إلى أسطورة القديسة بريجيت والقديس باتريك.

يُقال إن القديسة بريجيت، راهبة من القرن الخامس، توصلت إلى اتفاق مع القديس باتريك، شفيع أيرلندا، يسمح للنساء بطلب الزواج من الرجال في هذا اليوم الخاص.

يبدو أن التقليد تم تعزيزه أكثر بقانون اسكتلندي تبنى في عام 1288، عندما كان من غير القانوني للنساء أن يطلبن الرجال الزواج، تم عمل استثناء يسمح لهن بذلك في 29 فبراير. حتى أن القانون ذكر أن الرجل الذي يرفض العرض في هذا اليوم يجب أن يدفع غرامة!

تستند تفسيرات أخرى للتقليد بدلاً من ذلك على وقت كان فيه القانون الإنجليزي لا يعترف بـ 29 فبراير كيوم قانوني؛ استلهمت النساء من هذه الثغرة البيروقراطية لتطلب الحق في أن طلب الزواج من الرجال!

في ألمانيا، في الليلة السابقة للأول من مايو في السنة غير الكبيسة، يقوم الفتيان في منطقة الراين بتزيين أشجار البتولا للتعبير عن الحب
في ألمانيا، في الليلة السابقة للأول من مايو في السنة غير الكبيسة، يقوم الفتيان في منطقة الراين بتزيين أشجار البتولا للتعبير عن الحبصورة من: Henning Kaiser/dpa/picture alliance

انتشرت الفكرة كذلك في الولايات المتحدة، وكذلك في دول أخرى عبر العالم، وتم اعتماد فكرة طلب النساء الزواج في آخر يوم من فبراير في سنة كبيسة أيضًا في الدنمارك وفنلندا.

في الدنمارك، ينص العرف على أن الرجل الذي يفضل البقاء أعزب، وبالتالي يرفض طلب الزواج، عليه أن يعطي المرأة التي رفضها 12 زوجًا من القفازات، والتي ستكون كافية لها لتخفي العار "على يديها"، بحكم أنها لا تتوفر على خاتم لتلبسه. أما في فنلندا، يجب على الرجل توفير القماش الكافي للمرأة لخياطة تنورة.

في ألمانيا، في الليلة السابقة للأول من مايو في السنة الكبيسة، تقوم الفتيات في منطقة الراين بقطع أشجار البتولا، وتزيينها بالأشرطة وتثبيتها أمام منزل الفتيان الذين يعجبونهن - مما يشكل زينة عالية وعلنية للحب. في السنوات غير الكبيسة، يتم عكس التقليد ويأتي دور الفتيان للقيام به.

كما أن مدينة أنتوني الأمريكية، على حدود تكساس-نيو مكسيكو، تستضيف مهرجانًا سنويًا للسنة الكبيسة يستمر عدة أيام، وأضحت المدينة تعرف بأنها "عاصمة السنة الكبيسة في العالم".

حظ سيء؟

لكن هذا التاريخ لا يخصّ فقط عروض الزواج أو حفلات أعياد الميلاد، في بعض البلدان، يُعتقد أن السنوات الكبيسة تجلب الحظ السيء، فالألمان قالوا قديما "السنة الكبيسة هي سنة باردة"، إذ يتطير منها المزارعون رغم غياب أيّ سند علمي.

وعالميًا، هناك إجماع عام على الحظ السيء، على أي حال. في تايوان، على سبيل المثال، يعتقد أن الآباء المسنين أكثر عرضة للوفاة كل أربع سنوات. للمساعدة في تعزيز طول العمر، يجب على البنات المتزوجات العودة إلى المنزل خلال السنة الكبيسة مع المعجنات لوالديهم.

طبق المعجنات وتحديدا النودلز لذيذ وصحي لدرجة أن هناك فرصة أن يكون قادرًا على مقاومة الحظ السيء الذي قد يجلبه العام!

تأتي فكرة الزواج والحظ السيء معًا في الزواج المقدس في اليونان، حيث يُقال إن الزواج في 29 فبراير محفوف بالحظ السيء، فتلك الزيجات مقدر لها أن تنتهي بالطلاق.

وبالمثل، إذا حصلت على طلاق في نفس اليوم، يعتقد اليونانيون أنك محكوم عليك بعدم العثور على الحب مرة أخرى.

أعده للعربية: ع.ا

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