 بين القلق والارتياح.. ألمان يتحدثون عن انسحاب القوات الأمريكية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 12.08.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

بين القلق والارتياح.. ألمان يتحدثون عن انسحاب القوات الأمريكية

دونالد ترامب يعتزم سحب وحدات أمريكية من ألمانيا. وهذا المشروع يطال أيضا قاعدة شبانغداليم الجوية في منطقة الآيفل في وسط غرب ألمانيا. فكيف تابع السكان المحليون هذه الخطط وماذا قالوا عنها؟. التفاصيل في هذا الريبورتاج.

صورة من الأرشيف تكشف جانبا من القاعدة الجوية الأمريكية في شبنغداليم

صورة من الأرشيف تكشف جانبا من القاعدة الجوية الأمريكية في شبنغداليم

في خلفية المشهد، حيث الإصطبل المفتوح، تقف عشرات الأبقار في صفين وهي تركز على العلف الموضوع أمامها. وفي الصورة يظهر ميشائيل بيلن أيضا. "الأمريكيون سينسحبون بمقاتلاتهم ـ ثم سيعودون أدراجهم". وهو يتحدث باقتناع وكأنه يريد القول: ليس من الصعب فهم هذا الأمرالضيعة هي في ملكية ميشائيل بيلن في قرية كاشينباخ الجميلة في جنوب سهل الآيفل بولاية راينلاند بفالس (رينانيا البلاتينات) على بعد 30 كلم عن القاعدة الجوية الأمريكية شبنغداليم.

وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب وحدات من قرية شبنغداليم التي تضم 800 من السكان نزل كالصاعقة في منطقة الآيفل. فمقاتلات إف 16 المتمركزة هنا يُتوقع نقلها إلى إيطاليا وسحب نحو نصف الجنود الـ 4000. "انسحاب دائم للمقاتلات غير معقول من الناحية العسكرية الاستراتيجية. فهذا سيعني أن الولايات المتحدة تتخلى عن استحقاقها في أن تكون قوة عالمية"، يؤكد ميشاييل بيلن الذي لا يتفهم كيف تتخذ واشنطن هذه الخطوة. وفي الخلف يُسمع صوت أحد الحيوانات، ويبدو أن بقرة عندها صعوبات في الولادة.

والفلاح يقاطع المحادثة ويُمسك بالعجل من رجليه الخلفيتين ويسحبه من بطن البقرة. هذا يدوم دقيقتين، ويغسل يديه ثم يسأل أين توقفنا في حديثنا.

ميشائيل بيلن ينشط في دعم العلاقات الألمانية الأمريكية

ميشائيل بيلن ينشط في دعم العلاقات الألمانية الأمريكية

القاعدة الجوية الأمريكية عامل اقتصادي

مختارات

المزارع بيلن يتحدث عن العلاقات الألمانية الأمريكية في الآيفل. فهناك مثلا نادٍ يهتم بعلاقات الصداقة مع الجنود الأمريكيين في الولاية. وبيلن الذي ينشط منذ عقود لصالح الحزب المسيحي الديمقراطي في السياسة المحلية هو نائب رئيس النادي. فالأمريكيون "منفتحون أكثر من السابق"، كما يصف مدير الدائرة يواخيم شترايت العلاقة. قبل 20 عاما لم يبثوا شيئا عن تحركات الوحدات أو إجراءات البناء. والآن هم يدعون رؤساء البلديات من المنطقة ويطلعونهم على مخططاتهم.

وإلى جانب العلاقة الانسانية هناك الجانب الاقتصادي. فحوالي 800 موظف مدني ألماني يعملون في القاعدة الجوية الأمريكية. وهناك علاقات إيجار مع الأمريكيين وفي حال انسحابهم سيكون لذلك أثر سلبي على الحياة الاقتصادية حيث ستتقلص القوة الشرائية. وانسحاب الطاقم الذي يعتني بمقاتلات إف 16 لن يعاني منه فقط أصحاب الإيجار، بل أيضا التجارة المحلية والحرف. ويعتبر ساسة محليون أن تكاليف الرحيل ستصل إلى نحو مليار دولار.

بهذا الحجم يقدر جنود أمريكيون متقاعدون استقروا بصفة دائمة في الآيفل تلك التكاليف. فهم الوحيدون الذين يتحدثون بصراحة عن الانسحاب المرتقب. والجنرالات في القاعدة العسكرية أُجبروا من وزارة الدفاع الأمريكية على ما يبدو على التزام الصمت. فطلبات إجراء مقابلات مع وسائل الاعلام تبقى بدون جواب.

الكثير من الأمريكيين يحبون الإقامة في الأيفل

واحد لا يريد العودة إلى وطنه في كاليفورنيا هو ريتشارد لانت الذي يقيم مع زوجته في بيت يبعد 15 دقيقة بالسيارة عن قرية شبنغداليم. وهو يشير إلى التفكير في أن القاعدة العسكرية في السنوات الماضية خضعت لإجراءات التحديث، وتم تمديد طول مدرج الإقلاع والهبوط وبناء مستودعات جديدة للطائرات. "ملايين الدولارات استُثمرت لتشييد مستشفى جديد وعيادة أسنان جديدة ومدرسة جديدة". فالرجل البالغ من العمر 53 عاما لا يمكن له أن يتصور أن لا يتم استغلال هذه البنايات بعد قرار ترامب. وفي حال سحبت واشنطن بالفعل سرب إف 16، فإن طائرات أخرى ستأتي إلى شبنغداليم، كما يعتقد الجندي المتقاعد.

جانب من القاعدة الجوية الأمريكية في شبنغداليم

جانب من القاعدة الجوية الأمريكية في شبنغداليم

"البعض يقول بأن ترامب قرر الانسحاب، لأنه لا يحب المستشارة أنغيلا ميركل"، كما يقول لانت الذي يؤكد أن غالبية الجنود الأمريكيين تحب الإقامة في ألمانيا. وتوماس فان ديك، الرائد المتقاعد البالغ من العمر 82 عاما يؤكد هو الآخر أن الأمريكيين يحبون العيش في ألمانيا. وفي نهاية الأسبوع تكون القاعدة الجوية خالية. وقد ألف دليل سفر لمواطنيه الذين يحبون القيام بأنشطة. وهو لم يعد يرغب  مع زوجته في مغادرة ألمانيا.

المنطقة سبق وأن تحملت انسحاب وحدات

وهذا ما يأمله يواخيم شترايت، رئيس الدائرة في بيتبورغ حيث توجد القاعدة الجوية الأمريكية. والأمريكيون يصرفون في المنطقة نحو 100 مليون يورو على الخدمات والكراء وفي المطاعم واستثمارات أخرى. "شركات البناء وشركات أخرى في المنطقة تعيش مع ومن الأمريكيين". لكن حتى ولو انسحب الجنود وعائلاتهم "وهذا ما عايشناه في التسعينات"، كما يقول شترايت. والمنطقة تجاوزت تلك التجربة. ففي 1994 قررت واشنطن إغلاق القاعدة العسكرية في بيتبورغ. وشركات إقليمية وأخرى للخدمات استقرت في المنطقة، وذلك بنجاح "وفي النهاية كانت لدينا فرص عمل أكثر من السابق مع الأمريكيين".

ضجيج مسبب للمرض ومياه الفضلات السامة

وهناك أيضا سكان في الآيفل يرحبون بإعلان واشنطن، واحد منهم هو غونتر شنايدر الذي يأمل منذ سنوات في أن ينسحب الأمريكيون. وصودرت منه ملكيته قبل 20 عاما ليتم توسيع القاعدة العسكرية. وعائلته تعيش منذ 400 عام في المنطقة. لكن قريته تبعد بحوالي 600 متر عن مدرج الإقلاع والهبوط في شبنغداليم وضجيج المقاتلات تسبب له بالمرض. إلى ذلك ينضاف تسمم المياه الجوفية في محيط القاعدة الجوية حيث تُستخدم مادة لإطفاء الحرائق مسببة حسب دراسات للسرطان. ويتدرب الأمريكيون طوال سنوات على كيفية إطفاء طائرات محترقة، والسلطات الألمانية تغض على ما يبدو النظر ولا تفعل شيئا. وفي حال بقاء الوحدات الأمريكية في شبنغداليم، فإن غونتر شنايدر والكثير من جيرانه سيتأسفون لذلك.

ميودراغ زوريتش/ م.أ.م

  • Belgien Brüssel Pressekonferenz Donald Trump (Reuters/Y. Herman)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    الهجوم الجديد!

    شن الرئيس الأميركي مجددا هجوما حادا على ألمانيا، متهما إياها بأنها "رهينة" روسيا في امدادات الطاقة. ترامب قال إن ألمانيا تدفع مليارات الدولارات لروسيا لتأمين إمداداتها بالطاقة وعلى الولايات المتحدة الدفاع عنها في مواجهة روسيا. "كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟ هذا ليس عادلا"، يتساءل ترامب! تصريحات ترامب دفعت ميركل للرد. فماذا قالت؟

  • Brüssel Nato-Gipfel - Merkel (picture-alliance/dpa/F. Mori)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    ميركل ترد

    ميركل لم تسكت عن انتقادات ترامب وقالت إن بلادها تتخذ قرارتها بشكل "مستقل". وأوضحت المستشارة الألمانية، دون الإشارة مباشرة إلى ترامب: "يمكننا اعتماد سياساتنا الخاصة ويمكننا اتخاذ قرارات مستقلة". كثيرون اعتبروا في رد ميركل وانتقاد ترامب استمرارا للحرب الكلامية التي تنم عن خلافات كثيرة بين الطرفين.

  • Nord Stream 2-Baustelle in Lubmin (picture alliance/dpa/S. Sauer)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    خلاف حول "نوردستريم"

    من بين الخلافات الواضحة بين ميركل ونظيرها ترامب تلك المتعلقة بأنبوب الغاز "نورستريم"، ولطالما ندد الرئيس الأميركي بالمشروع الذي سيربط مباشرة روسيا بألمانيا ويطالب بالتخلي عنه. وفي هذا السياق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب سيعقد لقاء ثنائيا مع المستشارة الألمانية على هامش قمة حلف شمال الأطلسي.

  • Kanada Staats- und Regierungschefs G7-Staaten diskutieren gemeinsame Erklärung in Charlevoix (Reuters/Prime Minister's Office/A. Scotti)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    قمة مجموعة السبع

    أثارت هذه الصورة التي تم التقاطها خلال انعقاد قمة الدول السبع الكبرى، تعليقات العالم. الصورة اعتبرها البعض دليلا على الخلاف الكبير بين ترامب ونظرائه الأوروبيين، خاصة ميركل التي ظهرت في مواجهة مباشرة معه. الرئيس الأمريكي كعادته هرع إلى "تويتر" ليعلن التراجع عن تأييده للبيان الختامي لقمة مجموعة السبع، وهو ما اعتبرته ميركل: أمرا "محبطا إلى حد ما"، حسب قولها.

  • Screenshot Twitter - Trump twittert erneut gegen Deutschlands und Europas Migrationspolitik (Twitter/Donald J. Trump)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    انتقاد سياسة ميركل للجوء

    في الكثير من المرات وجه ترامب سهام النقد لألمانيا عبر تويتر، فقد سبق له أن نشر تدوينة تشير إلى ارتفاع معدلات الجريمة في ألمانيا بسبب الهجرة، مشككا في إحصاءات برلين الرسمية بشأن عدد الجريمة. ميركل ردت على هذه الانتقادات معتبرة أن الإحصائيات الحالية تشير إلى تطور إيجابي في معدل الجريمة في ألمانيا.

  • USA PK President Donald Trump zum Atomabkommen mit Iran (picture-alliance/AP Photo/E. Vucci)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    الملف النووي الإيراني

    الملف النووي الإيراني واحد من الملفات الخلافية الكبرى بين أمريكا وألمانيا ، حيث ترى ميركل في الاتفاق النووي ضمانا لعدم تطوير الأسلحة النووية الإيرانية، في حين يرى ترامب في الاتفاق أسوأ صفقة على الإطلاق. وقد زادت هوة الخلاف عمقا بعد إعلان ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، في 08 مايو/ آيار 2018.

  • Deutschland G20 Gipfel (Reuters/P. Wojazer)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    البيئة والمناخ

    في قمة مجموعة العشرين عام 2017 واجهت ميركل مواقف ترامب "العنيدة" بشأن ملف حماية المناخ. وبعد عدة محاولات إقناع باءت بالفشل، فضلت ميركل توثيق نقاط الاختلاف حول الملف من خلال خطاب واضح. وتشكل بنوذ اتفاقية باريس خلافا آخرا بين الطرفين، إذ تراها الحكومة الألمانية خطوة مهمة في تحدي مشكلات بيئية على عكس ترامب الذي أنهى التزام بلاده بالاتفاقية.

  • Archivbild Niederländische und deutsche Soldaten am Flughafen Eidhoven (picture-alliance/dpa)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    حلف الناتو

    ترامب ينتقد مرارا إنفاق ألمانيا العسكري المنخفض في حلف الناتو. ويرى أن ذلك لا يتناسب مع الحماية التي يقدمها الحلف لألمانيا. ويرغب ترامب في أن تستثمر برلين نسبة اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على النحو المتفق عليه في اجتماع الناتو عام 2014.

  • Deutschland BMW Hauptquartier in München (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    التجارة والرسوم الجمركية

    يرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العجز التجاري الكبير للولايات المتحدة الأمريكية مع ألمانيا، دليل على وجود علاقات تجارية غير متكافئة بين البلدين. وندد ترامب بهذا الوضع ووهدد بفرض رسوم جمركية عقابية على واردات الصلب الأوروبي، وبالتحديد صادرات السيارات الألمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

  • USA Merkel und Trump suchen nach gemeinsamer Arbeitsebene (Reuters/J. Ernst)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    ترامب "يرفض" مصافحة ميركل

    التقارب الذي ميز علاقات ميركل ببعض الرؤساء الأمريكيين السابقين، بدا مفقودا في أول لقاء لها مع ترامب. صحف كثيرة تحدثت عن رفض ترامب مصافحة ميركل، حتى بعد أن طلبت منه ذلك. اللقاء الذي جمع المستشارة الألمانية بنظيرها الأمريكي كان مؤشرا على بداية الخلاف بين الطرفين. رغم محاولة ترامب التصريح بعكس ذلك.

  • Donald Trump im Interview mit Kai Diekmann (picture alliance/dpa/BILD/D. Biskup)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    انتقادات لاذعة

    في حوار أجرته "بيلد" الألمانية و"تايمز" البريطانية، بداية 2017، انتقد ترامب سياسة ميركل للجوء، والاتحاد الأوروبي. وفي ردها على هذه الانتقادات اعتبرت ميركل أنه بوسع الاتحاد الأوروبي التصدي للإرهاب والتحديات الأخرى من خلال وحدة الاتحاد وقوته الاقتصادية . إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مواضيع ذات صلة

Deutschland - US-Truppen in Brandenburg

سحب الجنود الأمريكيين من ألمانيا.. العدد أكبر مما كان معلناً 29.07.2020

أكدت الولايات المتحدة عزمها سحب نحو 12 ألف جندي من ألمانيا وإعادة نشر جزء منهم في بلجيكا وإيطاليا، ليصبح عدد الجنود الذين يعتزم ترامب سحبهم من ألمانيا أعلى مما تم الإعلان عنه من قبل، وسط اعتراضات على هذه الخطوة في برلين.

US-Soldaten bei Mannöver in Deutschland

برلين: التعاون مع القوات الأمريكية فيه مصلحة للبلدين 07.06.2020

تتوالى تصريحات الساسة الألمان تعليقاً عن أنباء حول خطط مزعومة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قسم مهم من الجنود الأمريكيين المتواجدين على الأراضي الألمانية.

Übungen des US Militärs in Europa | Resolve XIII in Grafenwöhr und Hohenfels

تقرير: ترامب عازم على سحب آلاف الجنود الأمريكيين من ألمانيا 05.06.2020

قال مسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب أمر وزارة الدفاع (البنتاغون) بتقليص عدد الجنود الأمريكيين في ألمانيا. وأوضح المسؤول أن هذا سيقلص الوجود العسكري الأمريكي بواقع 9500 جندي. فما هو رد ألمانيا، وإلى أين سيذهب هؤلاء؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  