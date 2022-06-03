 بين السعي للفوز بماني والخوف من خسارة ليفاندوفسكي.. بايرن يبدأ ″لعبة بوكر″ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 07.06.2022

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رياضة

بين السعي للفوز بماني والخوف من خسارة ليفاندوفسكي.. بايرن يبدأ "لعبة بوكر"

يسعى نادي بايرن ميونخ الألماني للفوز بخدمات نجم المنتخب السنغالي وفريق ليفربول الإنجليزي ساديو ماني. لكن العرض الأول لشراء اللاعب قوبل برفض من النادي الإنجليزي. في الوقت نفسه يسعى ليفاندوفسكي للانتقال إلى برشلونة.

ساديو ماني وروبرت ليفاندوفسكي

يحاول النادي البافاري الفوز بخدمات ماني لكنه لا يريد أن يفرط في نجمه الكبير ليفاندوفسكي

أوقات حرجة يعيشها نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إذ يحاول الفوز بخدمات نجم منتخب السنغال وفريق ليفربول الإنجليزي ساديو ماني في الوقت الذي يبدو فيه أنه نجم الفريق البافاري روبرت ليفاندوفسكي في طريقه إلى برشلونة الإسباني.

مختارات

أعلن روبرت ليفاندوفسكي رغبته الصارمة في الرحيل جهاراً وتكراراً، لكن وعلى ما يبدو لا يريد أحد في بايرن ميونخ الاستجابة لمطلبه، فـ "العقد عقد" كما قال رئيس النادي هربرت هاينر.

رغم أن عقد ليفاندوفسكي يمتد مع بايرن حتى صيف 2023، يبدو أن الرحيل عن العملاق البافاري بات أمرا محسوما للقناص البولندي. فلماذا وصل الأمر بين "ليفي" وبايرن لهذه الدرجة؟ صديق الطفولة لديه تفاصيل باح بها لصحيفة بيلد.

بعد تأكيد عدم نية الهداف روبرت ليفاندوفسكي تجديد عقده مع بايرن ميونخ إلى ما بعد عام 2023، توالت ردود الفعل من شخصيات بارزة في النادي البافاري، وعلى رأسها أولي هونيس وأوليفر كان وتوماس مولر وهيربرت هاينر.

وبحسب صحف ألمانية فإن بايرن قد دخل في "لعبة بوكر" غير مضمونة النتائج، فإما أن يخسر كلا اللاعبين وإما أن يفوز بخدمات الإثنين أو أحدهما على الأقل.

سعياً خلف ماني

ويستعد البايرن لتقديم عرض جديد لضم ساديو ماني، وذلك بعد رفض العرض الأول، وفقا لقناة "سبورت 1". وبلغت قيمة العرض الذي تقدم به بايرن، حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) في المواسم العشرة الأخيرة، 25 مليون جنيه إسترليني (31 مليون دولار).

وذكرت القناة أن بايرن ميونخ مستعد لدفع مبلغ 40 مليون يورو (43 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً، مع خمسة ملايين يورو أخرى كمكافأة لماني وحده، فيما أكدت قناة سكاي أن البايرن سيقوم برفع قيمة العرض مجدداً بحسب ما نقل موقع "اف سي بي انسايد" الألماني.

كانت صحيفة "تايمز" البريطانية قد ذكرت قبل أيام أن ليفربول رفض عشر طلبات تضمنت عرضاً قيمته 25 مليون جنيه إسترليني (31 مليون دولار) من بطل الدوري الألماني لضم ماني.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية فإن حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ قدم العرض الأول بقيمة أقل بقليل من 30 مليون يورو (بما في ذلك خمسة ملايين يورو كمكافآت). وأكدت صحيفة "بريتش تايمز"  أن ليفربول رفض العرض. لكن الصحيفة أكدت أن العرض المرفوض كان مجرد "عرض افتتاحي".

ساديو ماني نجم المنتخب السنغالي وفريق ليفربول الانجليزي

تقدم البايرن بعرض أولي لشراء ماني بقيمة أقل بقليل من 30 مليون يورو

ويأمل بايرن أن تسير هذه الصفقة أيضاً بنجاح، خاصة وأن صفقة انتقال تياجو في عام 2020 (كان قد تبقى في عقده عام واحد كان مع ميونيخ كما هو الحال مع ماني وليفربول) قد مرت بسلاسة. وكانت قيمة الصفقة وقتها معادلة تقريباً للعرض الحالي. واحترم بايرن ميونخ رغبة اللاعب وسمح له بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل أقل من 20 مليون يورو دون مفاوضات صعبة. وفي ضوء تلك الصفقة التي مرت دون تعقيدات، يأمل حسن صالح حميديتش وشركاه في الحصول على الامتياز نفسها من ليفربول.

وعلق كريستيان فالك رئيس قسم كرة القدم في صحيفة بيلد على هذا الأمر لـموقع "اف سي بي انسايد" قائلاً: "من الطبيعي ألا يكون العرض الأول هو العرض النهائي الذي يقبله ليفربول على الفور.. والحقيقة فإن بايرن يأمل أن يتعامل ليفربول مع العرض بالطريقة نفسها التي تعامل بها بايرن مع مسألة تياجو وأن يتأكد النادي الإنجليزي أن البايرن جاد للغاية بشأن هذه الصفقة ".

وبحسب صحيفة (ذا تايمز) البريطانية، فإن ليفربول يقدر ماني بأكثر من 40 مليون جنيه إسترليني وأن العرض أقل من قيمة نجم منتخب (أسود التيرانجا)، كما أن اللاعب متواجد في ليفربول منذ عام 2016 ولديه عام آخر في عقده مع الفريق. وخلال لقاء صحفي الأسبوع الماضي ألمح ماني إلى رغبته في الرحيل من ليفربول، لكنه أكد أنه لازال لديه عقد مع ليفربول، مؤكداً احترامه لناديه وانتظاره للمستقبل.

البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البايرن

تبقى لليفاندوفسكي عام واحد في عقده مع البايرن

بايرن في أزمة بسبب ليفاندوفسكي وجنابري

تأتي محاولات البايرن لضم ماني في الوقت الذي تحوم الشكوك فيه حول مستقبل مهاجم الفريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي والجناح سيرجي جنابري. وحتى الآن، لا يزال مستقبل ليفاندوفسكي، وجنابري غير مؤكد مع النادي البافاري.

وقال ليفاندوفسكي إن "شيئاً ما مات" بداخله في بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، حيث يواصل المهاجم البولندي الضغط من أجل الرحيل عن الفريق والانتقال إلى برشلونة الإسباني. وكرر البولندي الدولي ليفاندوفسكي - الذي يتبقى له عام على نهاية عقده مع بايرن ميونخ بطل ألمانيا - رغبته في الرحيل عن بايرن هذا الصيف.

ورغم عدم وجود تأكيد رسمي من جانب اللاعب، يبدو أن ليفاندوفسكي عاقد العزم على الانضمام إلى برشلونة في الخطوة المقبلة بمسيرته الحافلة. لكن الصفقة المحتملة تواجه عدة عقبات منها إمكانية رفض بايرن ميونخ لبيع اللاعب وكذلك الشكوك المحيطة بقدرة برشلونة على تحمل قيمة الصفقة.

ومع ذلك، يواصل ليفاندوفسكي التأكيد على أنه لن يستمر ضمن صفوف الفريق البافاري في الموسم المقبل، حيث قال في بودكاست نشر على البوابة الرياضية البولندية "Onet Sport" إنه يرغب في المضي قدما لاكتشاف تحديات جديدة، بحسب ما نشر موقع مجلة بيلد الألمانية.

وأضاف ليفاندوفسكي: "سأرحل لأنني أريد أن يكون لدي المزيد من العواطف التي تتحكم في حياتي. لم يرغبوا (بايرن) في الاستماع إلي حتى النهاية. حدث شيء بداخلي. ومن المستحيل تجاوز ذلك. حتى إذا كنت تريد أن تكون محترفًا، فلا يمكنك تجاوز هذا الشعور.. وأفضل طريق هو إيجاد حل يرضي الطرفين".

وتضيف "بيلد" إن ليفاندوفسكي لا يعتقد أن بايرن ميونيخ سوف يمنعه حقًا من الانتقال، حتى لو كان لا يزال أمامه عام واحد في عقده. وترى المجلة الألمانية أن حظر البايرن لانتقال اللاعب قبل عام من انتهاء عقده سيكون سلوكاً جاحداً من جانب النادي الألماني، ونقلت عن اللاعب قوله: "إذا حدث ذلك فأين سيكون الولاء والاحترام؟ كنت دائماً مستعداً لخدمة النادي، لقد أمضيت ثماني سنوات جميلة هنا ، التقيت بالعديد من الأشخاص الرائعين و أريده أن يبقى الأمر هكذا في ذهني ".

ورغم ارتباط اسم ليفاندوفسكي بعدد من الأندية، ذكرت تقارير أن برشلونة سيكون الوجهة المقبلة الوحيدة لليفاندوفسكي في حال رحيله عن بايرن. وأكد ليفاندوفسكي (33 عاماً) ذلك بشكل غير مباشر قائلاً :"قائمة الأندية المهتمة بي ليست طويلة للغاية." وأضاف :"هناك الكثير من الحديث عن ناد بعينه. لا أفكر في عروض أخرى."

وتوج ليفاندوفسكي في الموسم الماضي بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، بعد أن توج به أول مرة خلال موسم 2020 / 2021 الذي حطم فيه الرقم القياسي للأسطورة غيرد مولر لأكبر عدد من الأهداف في البوندسليغا خلال موسم واحد.

عماد حسن

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