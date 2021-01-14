 بين الرفض والإلزام ـ لماذا ينظر الألمان للتطعيمات بطريقة نقدية؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 17.01.2021

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سياسة واقتصاد

بين الرفض والإلزام ـ لماذا ينظر الألمان للتطعيمات بطريقة نقدية؟

في مقارنات دولية يعد الألمان من الشعوب الأقل تقبلا لفكرة التطعيمات، ولذلك خلفيات تاريخية وسياسية تعود إلى 150 عاما حين صدر أول قانون للتطعيم الإلزامي ضد الجدري. ومن هنا يمكن فهم موقف الألمان من التطعيم ضد فيروس كورونا.

جدل حول أن يكون التلقيح إلزاميا أك اختياريا (صورة رمزية)

جدل حول أن يكون التلقيح إلزاميا أك اختياريا (صورة رمزية)

معارضو التلقيح يقولون أن التلقيح ضد فيروس كورونا يسبب المرض ويضر بالصحة ولا يستفيد منه سوى الدولة في جمع البيانات الشخصية. معارضو التلقيح تحركوا في الشهور الماضية بالرغم من أنه لا توجد حاليا إلزامية للتلقيح ضد كورونا في ألمانيا. والجدل حول التلقيح كان دوما "سياسيا"، كما يؤكد مؤرخ الطب مالته تيسين، "فيما يتصل بالتلقيح لم يتعلق الأمر فقط بالحقنة، بل دوما بصور وجودية"، كما يشرح تيسين في مقابلة مع DW.

والتلقيح كقضية سياسية ـ لأنه له علاقة بالجسم وبالمحيط الاجتماعي والدولة. والنقاشات الساخنة ليست جديدة، "فقبل 200 عام اختُلف حول التلقيح وحصل نقاش سياسي مكثف"، كما يفيد البروفيسور تيسين الذي قام ببحوث في تاريخ التلقيح.

إلزامية التلقيح في مكافحة الجدري

أن ينظر الألمان للتقيح بطريقة نقدية كما توضح مقارنة دولية، فهذا الأمر له علاقة بتاريخ المناعة منذ القرن الـ 19. والكثير من الحجج والصور النمطية من الماضي موجودة في الوقت الحالي. ففي عام 1874 تم إصدار ما سمى بقانون الرايخ للتطعيم، لأن الكثير من الناس في أوروبا أُصيبوا بالجدري ومات عشرات الآلاف فقط في بروسيا وحدها. وتم تطبيق إلزامية التطعيم ضد الجدري، وهذا لم يكن محل جدل.

وفي تلك الفترة ظهرت حركة إصلاح الحياة، التي تركز على فكرة العناية بالذات بوسائل طبيعية مثلا أشعة الشمس أو الحميات الغذائية. والمنظمات الأولى المناهضة للتلقيح تأسست منذ 1869 في لايبسيغ وشتوتغارت، خمس سنوات قبل صدور قانون التلقيح. واقترب عدد أعضاء اتحاد الرايخ مكافحة إلزامية التلقيح 300.000 عضو.

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وعمليات التلقيح كانت بالنسبة للحركة "أعمال شيطانية" من خلال حقن "شيء اصطناعي وكيميائي في داخل الجسم"، يقول مالته تيسين. "وهذا أيضًا تفسير لماذا النقد الهائل للتطعيمات مستمر حتى في الوسط البديل في ألمانيا حتى يومنا هذا"

ومنذ بدايدة ظهور أولى الحملات المضادة للتطعيم لعبت صور نمطية معادية للسامية ونظريات مؤامرة دورا كبيرا. مثلا تم الترويج في وقت مبكر بأن التلقيح هو "جزء من مؤامرة عالمية يهودية وبأنه يراد إلحاق الضرر بوجدان الشعب الألماني"، كما يشرح الخبير تيسين. وهذه الصور النمطية تطل برأسها من خلال منشورات عنصرية ومعادية للسامية، مناهضة للتلقيح في وسائل التواصل الاجتماعي.

الألمان تاريخيا أقل استعداد للتطعيم

والتصور الذي يتحدث عن الدولة القوية التي تجبر المواطنين على أخذ المناعة، له تقليد. وهذا ربما أيضا سبب وراء الاستعداد الضعيف للتلقيح لدى الألمان. وفي استطلاع للرأي أجراه منتدى الاقتصادي العالمي في نهاية ديسمبر تأتي ألمانيا في مقارنة دولية فقط في مرتبة متوسطة.

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مسائية DW: المظاهرات ضد قيود كورونا في ألمانيا.. جدل وانتقادات ومخاوف

وحتى في مقارنة دولية فيما يخص التلقيح للحماية من الزكام للأشخاص الذين يتعدى عمرهم 65 عاما، يتضح أن الكثير من الألمان يخشون مادة التلقيح أكثر من الفيروس. فقط 35 في المائة من الألمان المسنين يقبلون التلقيح ضد الزكام، مقابل 85 في المائة من الكوريين و 72 في المائة من البريطانيين.  يذكر أن الاستعداد لعمل التلقيح في شرق ألمانيا أكبر مما هو عليه في غربها، كما بين مؤخرا بحث لمعهد روبيرت كوخ. وحتى هذا له أسباب تاريخية، ففي ألمانيا الديمقراطية سابقا تم بصفة منهجية التطعيم الإجباري ضد الدفتيريا ومرض السل والجدري. وكل واحد يرفض إلزامية التلقيح يتهدده دفع غرامة تصل إلى 500 مارك شرقي. وفي جمهورية ألمانيا الاتحادية تم في المقابل إلغاء التلقيحات الإلزامية بشكل واسع، وبقي الرهان على الوعي والتطوع.

حرب باردة على جبهة التلقيح

وأحد الأمثل على ذلك كان التطعيم ضد شلل الأطفال في أوائل الستينات. فقد حارب ألمانيا الشرقية سابقا الأمراض مبكرا ببرامج تلقيح منهجية، وذلك أكثر مما كان عليه الحال في جمهورية ألمانيا الاتحادية (الغربية). وأعداد الإصابات انخفضت بسرعة، في الوقت الذي تفجرت فيه في الغرب أوبئة شلل الأطفال. وفي المنافسة من أجل إظهار الاهتمام بـ"صحة الشعب" كانت ألمانيا الديمقراطية متقدمة، حتى أنها قدمت عروضا مساعدة سخية للجارة العدو الطبقي. ويتحدث تيسين عن عرض للمساعدة من الشرق للغرب في عام 1961. فقيادة دولة ألمانيا الديمقراطية عرضت على الغرب ثلاثة ملايين جرعة من لقاح شلل الأطفال، لأن البلاد أصبحت خالية من الأوبئة. لكن المستشار الألماني كونراد أديناور رفض حينها العرض شاكرا.

England | Coronavirus | Impstoff AstraZeneca

إلزامية التلقيح فقط "كوسيلة أخيرة"

مؤخرا أثار رئيس وزراء حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر ضجة بطرحة اقتراحا للنقاش حول إلزامية تلقيح العاملين في مجال الصحة. فبما أن الكثير من الأشخاص العاملين في الرعاية الصحية لا يرغبون على ما يبدو في آخذ اللقاح، ضد فيروس كورونا، ينبغي التفكير في فرض إلزامية التلقيح لهؤلاء الأشخاص، وفق مقترح زودر.

لكن المؤرخ مالته تيسين لا ينصح بذلك. فإلزامية التلقيح لبعض المجموعات المهنية ببغي أن تكون "وسيلة أخيرة"، في رأيه، ومن الأفضل المراهنة على المناشدة وأخلاقية المهنة لدى الممرضين والأطباء؛ "إذا لم يشأ شخص البتة الحصول على التطعيم، فلا تنفع أية عقوبات". فهناك مشكلة أخرى موثقة على نطاق واسع في تاريخ التطعيمات: بطاقات التطعيم المزورة: ومن ثم سيفترض أن جهاز المناعة محصن ضد العدوى ولكنه في الحقيقة ليس كذلك ومن ثم لن يمكن معرفة ذلك.

فولكر فيتينغ/ م.أ.م

  • Lockdown in Berlin | Kurfürstendamm

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    شارع كورفورستندام أو "كودام" خال في برلين

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  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Breitscheidplatz

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بريق خافت في عيد الميلاد

    وغير بعيد عن كورفورستندام يوجد عادة سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايد في الأثناء مع إجراءات أمنية مشددة. لأن نقطة اللقاء هنا في وسط برلين الغربية سابقا تعرضت لكارثة شديدة في عام 2016 حين توفي 12 شخصا على إثر هجوم ارهابي.

  • Deutschland, Berlin I Lockdown I Coronavirus

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    الاكتفاء بالنظر إلى الواجهة

    متجر الغرب على امتداد شارع كورفورستندام يُعتبر المتجر الشهير في ألمانيا. فعلاوة على جناح المواد الغذائية الشهير، كل شيء متوفر هنا. وتجارة التجزئة الألمانية ستحصل على تعويضات ـ لكن الكثير من التجار يترقبون مساعدات ديسمبر التي وعدت الحكومة بتقديمها.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Hamburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    حزن يخيم على مدينة هامبورغ

    والوضع غير مختلف في ثاني أكبر مدينة ألمانية أي هامبورغ. ففي وسط المدينة حول شارع مونكبيرغ يسود فراغ تام. وحتى هنا تتوقع تجارة التجزئة بسبب الحجر الصحي الثاني تراجعا قويا في المبيعات ـ بشرط أن تنتهي تلك القيود كما هو مخطط في العاشر من يناير.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Freiburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    إجراءات مراقبة الشرطة في فرايبورغ

    فرايبورغ في منطقة برايزغاو تُعد مدينة محبوبة لدى الكثيرين ويجوبها سيل من الماء على هامش الغابة السوداء. هنا أيضا على غرار جميع المواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ تسود قيود حظر تجول مشددة، وذلك منذ الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول. ولا يمكن مغادرة المنزل إلا لأسباب وجيهة وفي الليل تٌعتمد قوانين أكثر شدة من فترة النهار.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    استعراض موسيقي عسكري في ميونيخ

    هنا عاصمة بافاريا ميونيخ. فحول ساحة ماريا شتاخوس يقف في العادة في مثل هذه الأوقات حشود من الناس لشرب النبيذ الساخن. وهذا لا يمكن فعله هذه السنة بسبب إجراءات كورونا وحظر تناول الكحول في الأماكن العامة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    سبات بافاري طويل

    كما هو الوضع هنا في حي الصليب بميونيخ تمر ولاية بافاريا التي ضربها الفيروس بسبات عميق. ورغم القيود المتشددة يساند 69 في المائة من الألمان ما يُسمى بالحجر الصحي الثاني ـ هذا ما تمخض عنه استطلاع للرأي لصالح القناة الأولى في التلفزة الألمانية في هذا الأسبوع.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بقعة وباء ساكسونيا

    في ولاية ساكسونيا تبقى نسبة العدوى مرتفعة أكثر من أي مكان آخر: أكثر من 700 عدوى جديدة مقابل 100.000 نسمة في غضون أسبوع واحد، كما أعلنت عن ذلك دائرة باوتسن. وفي شارع رايشن، الشارع الحقيقي لمدينة باوتسن يبدو هرم عيد الميلاد في حلة حزينة.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بالكمامة أمام كنيسة دريسدن

    وحتى في عاصمة الولاية دريسدن تسود منذ مدة طويلة إلزامية وضع الكمامة. وتعليمات كورونا في ولاية ساكسونيا تم تشديدها في نهاية الأسبوع: فالمتاجر يحق لها بيع حاجيات اللوازم اليومية فقط. والألبسة والكتب أو الألعاب يتم سحبها بغية عدم جلب الزبائن والتخفيف من الاحتكاك.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Brandenburger Tor

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    صورة وكأنها من التاريخ

    الساحة أمام بوابة براندنبورغ لم تكن خالية من البشر على هذا النحو منذ وجود جدار برلين أي حتى عام 1989. ولا ينقص فقط السياح ـ بل حتى الاحتفال بليلة رأس السنة الأكبر في البلاد والألعاب النارية التي تُنقل فعالياتها إلى جميع أنحاء العالم ألغيت هذه السنة. على الأقل الساعة الشهيرة لحساب الدقات حتى منتصف الليل ستكون تماشيا مع كورونا رقمية وتُنقل عبر التلفزيون. إذن سنة جديدة سعيدة!


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