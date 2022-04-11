 بين الحقيقة والأسطورة .. عشر حقائق عن الأيقونة ″تيتانيك″ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 14.04.2022

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ثقافة ومجتمع

بين الحقيقة والأسطورة .. عشر حقائق عن الأيقونة "تيتانيك"

اعتبرت تيتانيك أحدث سفينة في عصرها، وهي عبارة عن قصر عائم. لكن رحلتها الأولى قبل 110 سنوات انتهت بشكل مأساوي، ومنذ ذلك الحين، حكي عنها عشرات القصص والأساطير، فيما يلي عشر حقائق عن السفينة الأشهر في التاريخ.

حطام سفينة تيتانيك الغارقة

حطام سفينة تيتانيك الغارقة

كانت السفينة "ر م س تيتانيك" تعد انتصاراً للتكنولوجيا الحديثة. بنيت في بلفاست، وكانت السفينة الأكبر في العالم في وقتها. في رحلتها الأولى عام 1912، أراد الكثيرون الحصول على مقعد على متن السفينة الفاخرة. تباينت أسعار تذاكر الدرجة الأولى، أرخصها 30 جنيهاً إسترلينياً، أي ما يعادل اليوم حوالي 4000 يورو.

لكن الركاب الأغنياء يمكنهم تحمل تكلفة ذلك، مثل وكيل العقارات الأمريكي ومالك الفنادق جون جاكوب أستور، الذي كان وقتها أحد أغنى الرجال في العالم، أو رجل الأعمال بنيامين غوغنهايم مع عشيقته. لقد أرادوا جميعًا صنع التاريخ - كأول ركاب على متن "آر إم إس تيتانيك" (RMS Titanic).

رأى آخرون في  السفينة فرصة لترك مصيرهم وراءهم في أوروبا، القارة العجوز، والسعي إلى حياة أفضل في أمريكا الشمالية. لكن في ذلك الوقت، لم يشك أحد أبداً في أن السفينة لن تصل إلى وجهتها الأخيرة، نيويورك. في ليلة 15/14 أبريل 1912، اصطدمت الباخرة بجبل جليدي. ومن ثم تنتهي الرحلة الأولى بكارثة أصبحت حديث العديد من الأساطير والخرافات. هنا نقدم عشر حقائق عن تيتانيك.

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رسالة أحد ضحايا سفينة تيتانيك تباع في المزاد بمبلغ قياسي

1. أين المناظير؟

في تلك الليلة في 14 أبريل/ نيسان، تولى البحار فريدريك فليت مهمة المراقبة على تيتانيك. كان بحارًا متمرسًا تدرب على متن سفينة تدريب منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره. يقال إن الطقس كان باردًا جدًا في منصة المراقبة أثناء الليل عندما كان فريدريك أول من رأى كتلة مظلمة في الماء وأبلغ رؤسائه على الفور بالخطر. رد الضابط الأول على الفور، لكن الأوان كان قد فات.

نجا فريدريك من الكارثة وذكر لاحقًا أنه لم يكن يملك منظارا في متناول اليد. كان على يقين من أن وجود المنظار كان ليمنع المأساة. كانت المناظير في خزانة مغلقة والمفتاح في جيب الضابط ديفيد بلير، الذي لم يكن على سطح السفينة. قبل الرحلة الأولى للسفينة عبر المحيط الأطلسي، استبدلت شركة الشحن أجزاء من الطاقم. اضطر ديفيد بلير إلى مغادرة السفينة في اللحظة الأخيرة - لا بد أنه نسي أن يسلم مفتاح خزانة المناظير. 

2. موسيقى ضد الهلع

فوضى، خوف، صراخ، ركاب يحاولون بجنون الحصول على مكان في قوارب النجاة. في هذا الموقف اليائس بعد الاصطدام بجبل الجليد، قرر الموسيقيون العزف على سطح السفينة الفاخرة.

لأكثر من ساعتين بعد الحادث، حاولت الفرقة تهدئة الأشخاص المذعورين على السفينة. توفي جميع الموسيقيين الثمانية في الحادث. يأخذ المخرج جيمس كاميرون أيضًا هذه اللفتة المؤثرة للفرقة في فيلمه الشهير "تيتانيك" من عام 1997، ويقوم بعرضها بشكل يطابق حقيقتها.

إدوارد جون سميث، قبطان السفينة تيتانيك

إدوارد جون سميث، قبطان السفينة تيتانيك

3. "كونوا بريطانيين يا أولاد"

لم ينج أي من مهندسي تيتانيك من الغرق. يُقال إن قبطان السفينة إدوارد جون سميث شجع طاقمه بالكلمات التالية: "كونوا بريطانيين يا أولاد، كونوا بريطانيين". فضّل رجال آخرون، من ضمن ركاب الدرجة الأولى، الموت المشرف: لقد قيل إن رجل الأعمال بنيامين غوغنهايم قد صرّح: "لبسنا أفضل الملابس ومستعدون للغرق سادة محترمين".

يقال إن قطب العقارات جون جاكوب أستور قال بسخرية: "لقد طلبت الثلج، لكن هذا (الجبل الثلجي) مضحك". ومن ثم ساعد شابة وطفلا مهاجرا في ركوب قارب نجاة. من بين حوالي 2200 راكب، نجا 700 فقط من الكارثة.

4. الكحول ضد البرد

كانت درجة حرارة مياه البحر تقارب الصفر في تلك الليلة، ويمكن للشخص أن يعيش فقط لمدة 15 دقيقة كحد أقصى في هذا البرد. يعد تشارلز جوغين، رئيس الخبازين في تيتانيك، أحد أشهر الناجين من الكارثة.

على الرغم من أنه تم اختياره ليكون قائدا لأحد قوارب النجاة، إلا أنه قرر التخلي عن مكانه لشخص آخر، لأنه كان هناك بالفعل بحارة على متن قارب النجاة هذا ويمكنهم توجيهه.

فبقي جوغين على متن السفينة وغاص معها في المياه، وكان قد شرب الكثير من الخمور مسبقًا، حتى أنه لم يعد يشعر ببرد الماء، الذي بدأ يسبح فيه. لقد نجا من الغرق لأنه بعد أكثر من ساعتين تم سحبه من على قارب نجاة مقلوب، حيث التقطته سفينة هرعت للمساعدة.

قصة حب روز والشاب المهاجر جاك، التي لعبت دورًا رئيسيًا في فيلم جيمس كاميرون، هي قصة خيالية بحتة

قصة حب روز والشاب المهاجر جاك، التي لعبت دورًا رئيسيًا في فيلم جيمس كاميرون، هي قصة خيالية بحتة

5. رومانسيات على تيتانيك

قصة حب روز والشاب المهاجر جاك، التي لعبت دورًا رئيسيًا في فيلم جيمس كاميرون، هي قصة خيالية بحتة. ولكن كان هناك عشاق كانوا في الواقع على متن تيتانيك وكان عليهم أن يعانوا من نهاية مأساوية. على سبيل المثال، هناك قصة أحد مالكي متاجر "ماكيس" إسيدور ستراوس وزوجته إيدا.

لقد أمضيا الشتاء في أوروبا ويريدان الآن العودة إلى نيويورك. عُرض على كليهما مقعدٌ في قارب نجاة، لكن إسيدور رفض، مادام الأطفال والنساء على متن السفينة وبحاجة لمقعد النجاة. من ناحية أخرى، لم ترغب زوجته إيدا في إنقاذ نفسها بدونه وقالت: "لن أنفصل عن زوجي. كما عشنا معاً، سنموت أيضًا معًا". العديد من اللوحات التذكارية تخلد ذكرى الزوجين اللذين اختارا الموت معًا، بما في ذلك واحدة في متجر "ماكيس" في نيويورك.

رفض إسيدور ستراوس مقعدا للنجاة وتبرع به للنساء والأطفال على متن السفينة

رفض إسيدور ستراوس مقعدا للنجاة وتبرع به للنساء والأطفال على متن السفينة

6. لماذا لم يكن هناك ما يكفي من قوارب النجاة؟

احتاجت السفينة بالفعل إلى 32 قارب نجاة. وهذه هي الطريقة التي خطط بها المصمم الأول للسفينة الفاخرة، لكن شركة الشحن كانت مقتنعة بأن السفينة آمنة، والمزيد من قوارب النجاة ستمنع المشاهدة من أسطح السفينة. على متن سفينة كهذه، كانت الراحة هي الأهم. من الناحية القانونية، لم تنتهك شركة الشحن أية قوانين سلامة معمول بها، لأنه وفقًا للوائح السارية في ذلك الوقت، كان عدد القوارب يعتمد على وزن السفينة وليس على عدد الركاب. وهذا القرار كان مميتاً، مع وجود 16 قارب نجاة على متنها وأربعة قوارب قابلة للطي فقط، يمكن إنقاذ 700 شخص فقط.

7. سخرية التاريخ

ربما كان ينبغي على الشركة المالكة "وايت ستار لاين" قراءة كتاب مورغان روبرتسون من عام 1898 "فوتيليتي" قبل تسمية السفينة تيتانيك. تحكي الرواية قصة سفينة اسمها تيتان كانت كبيرة وفاخرة. مثل تيتانيك في الحقيقة، واصطدمت تيتان في الكتاب أيضًا بجبل جليدي في الرحلة بين أمريكا وإنجلترا.

حاز فيلم تايتانيك لجيمس كاميرون من عام 1997 على إحدى عشرة جائزة أوسكار

حاز فيلم تايتانيك لجيمس كاميرون من عام 1997 على إحدى عشرة جائزة أوسكار

8. بحث طويل عن الحطام

بحث الكثيرون عن تيتانيك الغارقة، وبعد 73 عامًا من الكارثة تمكن عالم آثار البحار روبرت بالارد من تحديد موقع الحطام في شمال المحيط الأطلسي وتصويره لأول مرة. قام بتمويل هذا المسعى بعد أن وافق أولاً على مهمة سرية للبحرية الأمريكية للبحث عن بقايا غواصتين غارقتين.

بعد ذلك، كان لديه 12 يومًا لاستخدام معدات البحرية للعثور على تيتانيك. وتمكن من العثور عليها: على عمق 3800 متر، في ظلام دامس، وتحت الضغط الهائل للكتل المائية، وجد حطام السفينة الفاخرة. لقد وجدها في الوقت المناسب: لأن الميكروبات قد استقرت في حطام السفينة وتعمل على تحلل تيتانيك شيئًا فشيئًا حتى تتفتت السفينة إلى قطع صغيرة. يتوقع العلماء أن الحطام سيختفي بحلول عام 2030، لكن أسطورة السفينة ستبقى بالتأكيد.

9. الأفلام المشهورة وغير المشهورة

من المحتمل أن يكون الفيلم الأكثر شهرة هو فيلم جيمس كاميرون الذي حقق نجاحًا كبيرًا في عام 1997. حقق الفيلم 2.5 مليار دولار أمريكي، ويعتبر أحد أكثر الأفلام نجاحًا في تاريخ السينما - وحاصل على إحدى عشرة جائزة أوسكار. لكن كانت هناك أفلام أخرى أيضًا عن السفينة.

تم تصويرالفيلم الأول في نفس العام الذي غرقت فيه. أطلق على فيلم عام 1912 اسم "Saved From the Titanic" (ناجون من تيتانيك) ولعب الدور الرئيسي أحد الناجين من المأساة. تم تصوير فيلم عن تيتانيك أيضًا في ألمانيا. ومع ذلك، فإن هذا الفيلم الذي أنجز أثناء الحرب العالمية الثانية كان بمثابة أداة دعاية ضد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى.

أكبر وأعرض وأكثر ارتفاعا من تيتانيك. السفينة معجزة البحار تشبه مدينة عائمة (5/11/2021)

أكبر وأعرض وأكثر ارتفاعا من تيتانيك. السفينة "معجزة البحار" تشبه مدينة عائمة

10. تيتانيك مقارنة مع سفن الوقت الحاضر

منذ ذلك الحين، تبحر العديد من سفن الركاب في المحيط الأطلسي. ومنذ فترة طويلة تجاوز حجم تيتانيك عدد لا يحصى من سفن الركاب الأخرى. أكبر سفينة من المقرر أن تدخل الخدمة هذا العام تسمى "معجزة البحار" (Wonder of the Seas) . ويقال إن عرض هذه السفينة يبلغ 66 متراً، بينما عرض تيتانيك كان 28 متراً. هناك أيضًا اختلاف واضح في الارتفاع: أعجوبة البحار" يبلغ ارتفاعها 72.50 مترًا، وتيتانيك كان ارتفاعها 53 مترًا فقط. إنها مسألة وقت فقط قبل أن تتفوق  سفينة أخرى  على حجم سفينة "معجزة البحار" أيضًا.

راينا بروير/ ز.أ. ب

  • Kreuzfahrt

    تاريخ السياحة البحرية في صور

    كان يوم الخميس 1891/01/22 يوما تعيسا في مدينة "كوكسهافن" الألمانية، حيث اشتدت حدة الرياح وارتفعت أمواج البحر وكان الكثير من المسافرين البالغ عددهم 174 راكباعلى متن السفنية "أوغستا فيكتوريا" يحاولون جاهدين المحافظة على هدوئهم. إلا أن الشهرين التاليين غيرا ذلك تماما بعد أن حققت السفينة "أورينت إكسبيديشن" وهي أول سفينة سياحية في العالم، نجاحاً منقطع النظير.

  • Albert Ballin

    تاريخ السياحة البحرية في صور

    كانت فكرة إرسال السفينة السياحية "أوغستا فيكتوريا" إلى المناطق ذات المناخ الدافئ فكرة رائعة لـ "ألبرت بالين". يبلغ طول السفينة 144 متراً وتعتبر من أكبر سفن الركاب حجماً في عام 1889. وكانت هذه السفينة ترسو في الميناء طوال فصل الشتاء، وكان الطلب على عبور المحيط الأطلسي قليلاً في ذلك الوقت من العام بسبب الخطورة البالغة للإبحار في شمال المحيط الأطلسي.

  • Kreuzfahrt

    تاريخ السياحة البحرية في صور

    بعد إطلاق "ألبرت بالين" لخدمة رحلات الإستجمام والترفيه البحرية في البحر الأبيض المتوسط عام 1891 ترأس شركة "هاباغ" للشحن البحري، وبهذه المبادرة وفر فرص عمل كثيرة. حيث كان هناك كثيرون يريدون السفر إلى مدن مشمسة مثل اسطنبول في تركيا ونابولي في ايطاليا. وبذلك بات بحارة السفينة يتعاملون مع ركاب أثرياء بدل مهاجرين بؤساء.

  • Kreuzfahrt

    تاريخ السياحة البحرية في صور

    لتقدير فكرة "بالين" يكفي أن نعرف أن عبور المحيط الأطلسي إلى أمريكا في منتصف القرن التاسع عشر لم يكن سهلا ولا ممتعا. فقد كان المسافرون يجلسون في الأماكن المخصصة للبضائع وكانت الظروف في غاية الصعوبة، كما كانت الاوبئة متشرة والمواد الغذائية نادرة. أما الأسوأ من ذلك كله فهو عدم القدرة على تحديد الفترة التي ستستغرقها الرحلة لعبور المحيط.

  • Kreuzfahrt

    تاريخ السياحة البحرية في صور

    إذا كانت الأحوال الجوية جيدة فإن الوصول إلى السواحل الأمريكية الآمنة ستستغرق ستة أسابيع تقريبا، وإذا ما كانت سيئة فلم يكن بمقدور المسافرين بلوغ تلك السواحل. وقد عانى ملايين المسافرين من الجوع على متن السفن. ونتيجة صعوبة الملاحة بسفن مُخصصة للشحن البحري، كانت فرص وصول المسافرين إلى الوجهات المقصودة في القرن التاسع عشر لا تزيد عن الخمسين بالمئة.

  • Kreuzfahrt

    تاريخ السياحة البحرية في صور

    بدأت الأمور بالتحسن مع اختراع السفن البخارية المتطورة التي تبحِر بثقة وأمان، وفي عام 1889 تم تدشين السفينة "تويتونيك"، وهي أول سفنية بخارية عابرة للمحيطات، تعود ملكيتها لشركة الملاحة البريطانية "وايت ستار لاين" والتي كانت تنافس غيرها من شركات النقل البحري للسيطرة على أسواق منطقة المحيط الأطلسي، كما كانت تهدف إلى زيادة سرعة السفن وضمان راحة المسافرين بالدرجة الأولى.

  • Kreuzfahrt

    تاريخ السياحة البحرية في صور

    كانت سفينة "تايتانيك" أضخم سفنية في العالم حينها. وقد أراد المصممون أن يضعوا معايير جديدة من الرفاهية بخدمة المسافر، ولكن خلال رحلتها الأولى في عام 1912 من ميناء "ساوثامبتون إلى "نيويورك" اصطدمت بجبل جليدي وغرقت. وقد لاقى 1514 شخصاً من بين ركابها الـ 2200 حتفهم في واحدة من أكبر الكوارث في تاريخ الملاحة البحرية.

  • Kreuzfahrtschiff - Sonnendeck

    تاريخ السياحة البحرية في صور

    تزايد عدد سفن الرحلات البحرية مع مرورالزمن مع تزايد أعداد الراغبين بالسفر. حيث وصل عام 2015 عدد المشاركين بالرحلات السياحية في العالم إلى 22 مليون شخص، وقد تطورت أعمال هذا القطاع بشكل كبير وانخفضت الأسعار. في ألمانيا مثلا يبلغ متوسط سعر بطاقة للسفر في رحلة سياحية بحرية 1500 يورو أي أقل بنسبة 30 بالمئة مقارنة مع الأسعار التي كان معمولا بها قبل خمس سنوات.

  • Kreuzfahrt

    تاريخ السياحة البحرية في صور

    مكتبة على سطح السفينة" كان ذلك بالأمس! أما اليوم فينتظرك كل ما يتعلق بمحاكاة ركوب الأمواج والتزلج و دور السينما، كما تقوم "روبوتات" بتحضير المشروبات. في عام 2016 سيتم تدشين 11 سفينة سياحية من الفئة الفائقة الجودة في مختلف أنحاء العالم، وهي مزودة بأجنحة فخمة للإقامة تبلغ مساحة كل منها 360 متراً مربعاً. بالطبع لن تحصل على هذه الخدمات مقابل بطاقة سعرها 1500 يورو.

    الكاتب: تانكريد غوغيش/ غالية داغستاني


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