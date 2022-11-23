بين التميز والوقاية من الشمس..أسباب إقبال المشجعين على العقال القطري

من بين الأموراللافتة للأنظار في كأس العالم بقطر هو لجوء الكثير من المشجعين الأجانب إلى ارتداء الغترة والعقال القطري بألوانمنتخبات بلادهم والتجول بها بالشوارع والحضور بها حتى في الملاعب.

وللبحث في أصل الفكرة والهدف منها التقينا خليفة عبد الحكيم النعيمي صاحب المحل الرئيسي لبيع العقال القطري الخاص بالمشجعين. يملك النعيمي متجرا صغيرا نسبيا في محطة مترو سوق واقف وسط الدوحة لكن رغم صغر المتجر إلا أنه يشهد رواجا كبيرا من طرف المشجعين الأجانب.

سألنا النعيمي عن أصل الفكرة والهدف منها، فقال "تهدف هذه الفكرة إلى الترحيب بالجماهير الأجنبية بطريقة إيجابية، ومع بعض الانتقادات التي وجهت لقطر، أردنا التقارب مع الزوار بهذه الطريقة وبأيد مفتوحة".

تعتبر جماهير المكسيك والإكوادور أكثر الجماهير إقبالا على العقال القطري في البطولة وعلى الصعيد العربي فإن المشجعين التونسيين هم الأكثر شراء لهذا اللباس القطري.

استخدمات مختلفة للعقال القطري

وإذا كان هدف أصحاب فكرة العقال القطري بألوان المنتخبات المشاركة هو التعريف بالثقافة القطرية فإن هدف المشجعين من ارتداءها يختلف من مشجع لأخر.

فالنسبة لجون كلود وهو فرنسي في الستينيات من العمر فإن الغترة والعقال هما وسيلة لحماية رأسه من ضربات الشمس الحارة خلال النهار. وأوضح في تصريح لـDW عربية "نصحني الطبيب بعدم تلقي أشعة الشمس بشكل مباشر على رأسي بسبب مشاكل صحية ولهذا وجدت في هذا العقال وسيلة مناسبة للوقاية".

مشجع أرجنتيني يرتدي العقال القطري بألوان علم بلاده

أما مشجع أرجنتيني التقيناه في متجر بيع العقال فقال "إنه شيء تراثي وجميل وذكرى آخذها معي إلى بلادي بعد نهاية البطولة".

في حين يلجأ البعض الآخر إلى ارتداء العقال القطري الخاص بكأس العالم، من أجل لفت الأنظار في الملاعب وربما جعل عدسات الكاميرا تركز عليهم بسبب تميزهم. وهو ما أكد لنا مشجع مغربي اختار العقال بألوان المغرب خلال حضوره لمباراة المنتخب المغربي ونظيره الكرواتي. وكذلك في مباراة المنتخبين الألماني والياباني.

يذكر أنه في كل نسخة من كأس العالم تنتشر ملابس مستوحاة من البلد المستضيف للبطولة فمثلا ارتدى المشجعون الأجانب القبعة المكسيكية في نسخة 1986، وملابس مصارعي الثيران في إسبانيا قبلها بأربع سنوات وأزياء المحاربين الرومان في إيطاليا بعد أربع سنوات، وامتدت هذه التقليعات في نسخ أخرى، في حين تميزت نسخة جنوب إفريقيا عام 2010 بانتشار أبواق فوفوزيلا بين المشجعين.

هشام الدريوش-الدوحة