 بين التأييد والرفض.. ″التربية الإسلامية″ في المدارس الألمانية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 17.07.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

بين التأييد والرفض.. "التربية الإسلامية" في المدارس الألمانية

عاد موضوع الإسلام ومكانته في ألمانيا إلى الواجهة على خلفية دعوى أمام المحكمة الدستورية بولاية بافاريا التي أقر برلمانها تدريس مادة "التربية الإسلامية". وهناك من يرى في القرار إنجازاً، فيما يرى فيه آخرون "خدعة" لا أكثر.

أرشيف: درس في التعليم لديني الإسلامي، مدرسة لودفيغسهافن بفينغستفايده ولاية راينلاند بفالس (ديسمبر 2010)

أرشيف: درس في التعليم لديني الإسلامي، مدرسة لودفيغسهافن بفينغستفايده ولاية راينلاند بفالس (ديسمبر 2010)

عدَل برلمان ولاية بافاريا (الثلاثاء السادس من يوليو/ تموز 2021) القانون المُنظم للتعليم الديني في مدارس الولاية. وجاء في التعديل أن "تلاميذ المدارس الذين اختاروا عدم متابعة دروس التعليم الديني ملزمون بالمشاركة إما في دروس الأخلاق أو دروس التربية الإسلامية بمنطق عقائدي-إيماني". وبذلك تم تغيير وضعية تلقين تعاليم الإسلام كنموذج تجريبي، حتى الآن، في عموم ألمانيا إلى مادة دراسية عادية، تنضم إلى قائمة الاختيارات بين المواد الأخرى، كمادة الأخلاق، ولتتاح المادة أيضا ضمن الاختيارات ولاسيما بالنسبة للتلاميذ المسلمين في نحو 350 مدرسة. يُذكر أن قطاع التعليم هو في اختصاصات الولايات وليس الحكومة المركزية في برلين.

ويرى مايكل بيازولو، وزير التربية والتعليم في ولاية بافاريا، أن هذا العرض يتيح للتلاميذ المسلمين بديلا عن دروس مادة الأخلاق "حيث يتعلمون أيضاً أسس  تعاليم الإسلام وقيمه".  من جهتها، أشادت مفوضة الحكومة البافارية لشؤون الاندماج غودرون بريندل-فيشر بهذه الخطوة ووصفتها بأنها "علامة فارقة وجديدة بالنسبة لاندماج مواطناتنا ومواطنينا المسلمين"، داعية أولياء أمور الأطفال المسلمين إلى قبول العرض الجديد. غير أن وجهة النظر هذه لا يتقاسمها جميع المعنيين بهذا الموضوع. وبهذا الصدد كتب موقع "دويتشلاندفونك" (التاسع من يوليو/ تموز 2021): "في بافاريا وعكس ولايات شمال الراين - ويستفاليا أو بادن فورتمبيرغ ، على سبيل المثال لا الحصر، لم يتم إشراك الجمعيات الممثلة للمسلمين في تحديد محتوى التعليم واختيار وتدريب معلمي التربية الإسلامية".

مشاهدة الفيديو 26:00

عينٌ على أوروبا - لماذا يحتاج بعض منتقدي الإسلام في فرنسا لحماية أمنية؟

"التربية الإسلامية" لبنة على طريق اندماج المسلمين

تدريس  مادة "التربية الإسلامية"  بمنطق عقائدي-إيماني كما أقرها برلمان بافاريا يأتي نتيجة تراكمات دامت عقوداً، بدأت بما كان يسمى بـ "الإرشاد الإسلامي" الذي كان يلقن باللغة التركية قبل أن يتحول للألمانية. بعدها تقرر تدريس هذه المادة في مشروع تجريبي على مستوى عموم ألمانيا. مشروع انطلق في عام 2009 وتوسع تدريجياً ليشمل المئات من المدارس معظمها ابتدائية ومتوسطة. في بافاريا يصل عدد هذه المدارس إلى 350، يُدرس فيها حوالي مائة معلم لـ "مادة التربية الإسلامية".

اوبالنسبة للمسؤولين البافاريين كان من المهم أن تلقن دروس "التربية الإسلامية" باللغة الألمانية. وقبل تعديل القانون، كانت المشاركة طوعية في هذه الدروس، والآن ستصبح اختيارية وإلزامية. بمعنى آخر، يمكن اختيارها بدلاً من مادة الأخلاق. وبهذا الصدد كتبت "زودويتشه تسايتونغ" (14 يوليو/ تموز)، منوهة بتعقيدات هذا الموضوع وكتبت أنه "منذ حوالي 15 عامًا وألمانيا تجرب نماذج مختلفة لتعليم الإسلام، ما يؤجج الخلافات كل مرة. فعلى نقيض بافاريا، على سبيل المثال، لا تقدم ولاية بادن فورتمبيرغ مادة دروس الإسلام العقائدي بل تقدم تعليماً دينياً يطغى عليه الطابع السني".

مشوار هذا المشروع لم يكن في أي لحظة مفروشاً بالورود، خطوة يجب فهمها في سياق أشمل، إذ يتعلق بآليات إدماج المسلمين في ألمانيا بشكل يتوافق مع مبادئ دستور هذا البلد. موضوع شائك يثير جدلاً دائماً ومتجدداً. وبهذا الصدد أكدت المحكمة الدستورية ببفاريا تلقيها دعوى قدما مدرس إسمه إرنست -غونتر كراوزه إضافة إلى "اتحاد حرية الفكر في بافاريا" و"مجموعة ميونخ الإقليمية" المدعومة من مؤسسة غيوردانو-برونو. الدعوى تدعي غياب الشروط القانونية المطلوبة لتطبيق القرار الذي اتخذه برلمان الولاية.

معارك قانونية في ولايات مختلفة..

في ولاية هيسن تمكن الاتحاد الإسلامي التركي في ألمانيا (ديتيب) من تحقيق إنجاز أمام محكمة فيسبادن الإدارية. ووفقاً لقرار  المحكمة، فإن تعليق العمل بالتعليم الديني الإسلامي العقائدي بالتعاون مع "ديتيب" من قبل لولاية لم يكن قانونياً. واعطت المحكمة للولاية شهراً واحداً لاستئناف القرار. ويذكر أن ولاية هيسن كانت أقرت تعليم تربية إسلامية عقائدية، بالتعاون مع "ديتيب" منذ الموسم الدراسي 2013/2014. وفي أبريل/ نيسان 2020، أوقفت وزارة الثقافة في الولاية تلك الدروس وبررت ذلك بشكوك حول اتحاد "ديتيب" كشريك، خصوصاً بشأن استقلاليته تجاه الدولة التركية.

مشاهدة الفيديو 01:35

فيديو: تدريس الإسلام في الدارس الألمانية

موقع "دي تسايت" الألماني (الثاني من يوليو/ تموز) كتب أن مدارس الولاية واصلت بعد تعليق التعاون مع "ديتيب" تقديم دروس "التربية الإسلامية" لكن دون التزام صريح بالإيمان بالدين، كما هو الحال بالنسبة للكاثوليكية أو البروتستانتية. وأكدت وزارة التعليم والشؤون الثقافية في هيسن أن تدريس "التربية الإسلامية" يجب أن يبقى مسؤولية للدولة وحدها، باستهداف التلاميذ من الصف الأول إلى الثامن الذين يرغبون في معرفة المزيد عن الإسلام بغض النظر عن طوائفهم الدينية.

مختارات

"عدم مساواة وخدعة" أم خطوة في الاتجاه الصحيح؟

مسؤولو ولاية بافاريا أكدوا أن هذه الخطوة تعتبر تطورا يُمكن الإسلام أخيرًا من اكتساب مكانة دائمة في  المناهج المدرسية الألمانية. غير أن بعض الجمعيات الإسلامية تنظر إلى هذا المشروع بشكل نقدي، على غرار أيكان عنان، المتحدث باسم "المجلس التنسيقي للطوائف الإسلامية في بافاريا"، الذي اغتبر ذلك "خدعة". واستطرد موضحاً أنه حان الوقت الآن "لإدخال تعليم ديني إسلامي منتظم". ما يتم النظر فيه الآن ليس في مصلحة المسلمين في بافاريا. التخفظ الرئيسي الذي يراه أيكان عنان يكمن في كون الدولة أعطت لنفسها حق تحديد محتوى التعليم الديني الإسلامي، عكس ما يحدث بالنسبة للتعليم الديني البروتستانتي أو الكاثوليكي، حيث تقرر الكنائس المحتوى بنفسها. وبالتالي، فإن هناك عدم مساواة على حد تعبيره.

ويرى أستاذ "التربية الدينية الإسلامية" هاري هارون بير، الذي له تجربة طويلة في تكوين أساتذة التعليم الإسلامي في مدينة إرلانغن، أن طريقة بلورة مادة "التربية الإسلامية" لا تتوافق مع الدستور الألماني. وهو يشير بذلك إلى الفقرة الثالثة من المادة السابعة من الدستور التي تنص على ضرورة توافق مناهج التعليم الديني مع مبادئ الطوائف الدينية التي ينتمي إليها. وبالتالي، فإن الدولة ملزمة بتقديم تعليم ديني إسلامي "يتوافق مع مبادئ الدين الإسلامي والهويات الإسلامية".

حزب الخضر: مجرد دروس أخلاق بلمسة إسلامية؟

بدورها ترى غابرييلا تريبيل، المتحدثة باسم السياسة الدينية لحزب الخضر في برلمان بافاريا، أن القانون الجديد يمنع على المدى الطويل إدماج التعليم الديني العقائدي في المناهج المدرسية. فالمادة الجديدة "مجرد درس أخلاقي بتوجيه إسلامي". ووفقًاً لحزب الخضر، يجب على حكومة الولاية أن تقدم "تعليمًا دينيًا حقيقيًا" للأطفال والشباب المسلمين في بافاريا. غير أن وزارة الثقافة البافارية ترى أنه، عكس ما هو عليه الوضع بالنسبة للكنائس، لا يوجد مخاطب أو هيئة واحد تمثل المسلمين. وبالتالي هذا هو السبب في تقديم اختيار كبديل لدروس الأخلاق حسب وزير الثقافة بيازولو.

المدرس إرنست -غونتر كراوزه الذي رفع الشكاية أمام المحكمة الدستورية البافارية، انتقد في بيان صحفي نشره قبل أسابيع، مثل قرار برلمان الولاية، معتبراً أن القانون الجديد يخلط بطريقة غير شفافة بين تدريس "علم الإسلام" بشكل تكون الولاية مسؤولة عنه وبين تدريس "التربية الإسلامية" في إطار موجه دينيا.

حسن زنيند

  • Frau mit Kopftuch in Frankreich (AP)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    فرنسا

    تعد فرنسا البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من المسلمين في أوروبا، إذ يقدر عددهم بحوالي 5 مليون مسلم. أغلب هؤلاء المسلمين ينتمون إلى دول المغرب العربي وشمال أفريقيا. عرفت أعداد المسلمين في فرنسا تزايداً ملحوظاً بعد الحرب العالمية الأولى، إذ كان البلد في حاجة إلى الأيدي العاملة.

  • Köln Moschee (Getty Images/M. Hitij)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    ألمانيا

    تعتبر ألمانيا من بين أهم الدول التي قصدها مسلمون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويقدر عدد المسلمين في ألمانيا بحوالي 5 مليون شخص. وتتجاوز نسبة الأتراك الثلثين. كما أن عدد المسلمين بهذا البلد عرف تزايداً، خصوصاً ما بين عامي 2010 و2016، حيث قصدها حوالي مليون لاجئ. وحسب الدراسات فإن 86 بالمائة من اللاجئين الذين قصدوا ألمانيا مسلمون. ويضم البلد مئات المساجد وعشرات المراكز الدينية.

  • Symbolbild - Muslime in England (Getty Images/D. Kitwood)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بريطانيا

    يتمركز أغلب المسلمين في بريطانيا في العاصمة لندن. وتنقسم أصولهم بين قادمين من الهند، الشرق الأوسط وأفريقيا. أحدث دراسة في الموضوع أشارت إلى أن المملكة المتحدة لم يدخلها لاجئون مسلمون كثر بين 2010 و2016، إذ قدر عددهم بـ 60 ألف. وبشكل عام، فعدد المسلمين الذين وصلوا إلى المملكة منذ 2010 يناهز 43 بالمائة من المهاجرين لبريطانيا.

  • Die große Moschee von Cordoba (Fotolia/Mariusz Prusaczyk)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    إسبانيا

    عاش جزء من إسبانيا تحت الحكم الإسلامي لفترة طويلة، وما تزال تحتفظ في بعض مدنها بآثار ذلك. حسب إحصاءات 2012، فإن أكثر من مليون و900 ألف شخص يعتنقون الدين الإسلامي في البلد. ينحدر أكثرية المسلمين هناك من الأصول الأمازيغية، خاصة من شمال المغرب وبعض البلدان الإفريقية. ويتوزع المسلمين على مدن عديدة أهمها: مدريد وكتالونيا والأندلس وفالنسيا ومورثيا وكانارياس..

  • Italien Teilnehmer der Muslimischen Gemeinde in der Santa Maria Caravaggio- Kirche (picture-alliance/dpa/F. Lo Scalzo)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    إيطاليا

    حسب إحصائية تعود لـ2016، فإن المغاربة المسلمين يقدرون بحوالي نصف مليون مسلم، ضمن أكثر من مليون و700 ألف شخص يعتنق الإسلام. المسلمون في إيطاليا يتركزون في الجهات الصناعية في شمال البلد، كما تضم العاصمة لوحدها أزيد من 100 ألف مسلم. وبالنسبة لدور العبادة، فتضم روما واحداً من أكبر المساجد في أوروبا فضلاً عن مساجد أخرى تنتشر في المدن والحواضر.

  • Niederlande Muslimische Frauen in Amsterdam (Getty Images/AFP/A. Johnson)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    هولندا

    في العقود الأخيرة من القرن الماضي، استقطبت هولندا اليد العاملة من "بلدان مسلمة" كتركيا والمغرب. وتشير بيانات إلى أن عدد المسلمين في هولندا تجاوز 850 ألف مسلم في 2006. كما أشارت صحيفة AD الهولندية مؤخراً إلى أن الإسلام يعرف انتشاراً واسعاً داخل البلد، وعززت ذلك بأرقام تفيد تنامي الإسلام بامستردام على غرار الديانات الأخرى.

  • Große Moschee in Brüssel (DW/K. Hameed)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بلجيكا

    يقصد الكثير من المسلمين بلجيكا، ويتجاوز عددهم هنالك 700 ألف مسلم من أصول مغربية بالدرجة الأولى. يحتل الإسلام الرتبة الثانية ضمن الديانات المعتنقة في البلد. وحسب تقرير لجريدة الإيكومنست البلجيكية، في وقت سابق، فإن نصف أطفال المدارس الحكومية في بروكسيل من عائلات مسلمة. كما يوجد في العاصمة أكثر من 300 مسجد. تعترف بلجيكا بالدين الإسلامي وتخصص ميزانية لتدريس التربية الإسلامية، ودفع رواتب بعض الأئمة.

  • Dänemark Burka-Verbot (picture-alliance/Scanpix Denmark/S. Bidstrup)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    الدانمارك

    وصل الإسلام حديثاً إلى الدنمارك وذلك مع هجرة العمال المسلمين بدءاً من منتصف القرن العشرين. ويقدر عدد المسلمين حوالي 300 ألف مسلم، أي 5 بالمائة تقريباً من سكان الدنمارك. وينحدر أغلبهم من تركيا ودول عربية. كما يوجد من بين المسلمين ألبان وباكستانيون ودنماركيون

  • Griechenland improvisierte Moscheen in Athen (Getty Images/M. Bicanski)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    اليونان

    تقدر نسبة المسلمين في اليونان بحوالي 3 بالمائة من إجمالي السكان. وتعتبر اليونان من بين الدول الأولى التي عرفت الإسلام، إذ قدمت جيوش المسلمين إلى جزيرة "رودوس" أول مرة عام 654 ميلادي. يوجد خمس مجموعات سكانية مسلمة في البلد، تنقسم إلى: أتراك وبوماك وألبان وغيرهم إضافة إلى المهاجرين. يوجود الكثير من المساجد في البلد، ويرجع الكثير منها للعهد العثماني.

  • Moschee in Warschau Polen (GNU)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بولندا

    تعود بدايات المسلمين في بولندا إلى القرن الرابع عشر ميلادي. ويعتبر حالياً عدد المسلمين هناك قليلاً مقارنة بالبلدان الأوروبية الأخرى. توجد بعض الإشارات التي تقول أن عدد هؤلاء يصل إلى 31 ألف مسلم فقط، أي ما يقارب 1 بالمائة من مجموع عدد السكان. ويوجد أكبر تجمع إسلامي في مدينة بياوتسنوك. تشير بعض الإحصائيات إلى أن عدد المسلمين، عام 2050، سيصير ضعف العدد الذي يوجد عليه الآن. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش