بينهم العراقي أمين.. 11 من الدوري الألماني يشاركون بكأس آسيا

لعل مدافع بايرن ميونيخ، الكوري الجنوبي مين-جاي كيم، هو أبرز لاعب محترف في الدوري الألماني يشارك في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الآسيوية. ولكن هناك عشرة لاعبين آخرين، من بينهم لاعب عربي.

تعول المنتخبات الآسيوية على لاعبيها المحترفين من أجل المنافسة بقوة على لقب بطولة الأمم الآسيوية، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 12 يناير/كانون الثاني وحتى 10 فبراير/شباط. وإضافة إلى الدوري المحلي في كل دولة تبرز الدوريات الأوروبية كخزان للاعبين الذين سيرفدون منتخبات القارة الأكبر من حيث عدد السكان، في عرسها الكروي الذي سيشهد لأول مرة مشاركة 24 منتخبا. ومن بين الدوريات التي يحترف فيها نجوم القارة الآسيوية يلعب 12 لاعبا في الدوري الألماني لكرة القدم، نتعرف عليهم.

العراقي يوسف أمين

يعتبر يوسف أمين (20 عاما)، والذي ولد في مدينة إيسن الألمانية، ويحمل الجنسيتين العراقية والألمانية، اللاعب العراقي والعربي الوحيد المشارك في كأس آسيا ويلعب في الدوري الألماني، وبالتحديد في نادي براونشفايغ (الدرجة الثانية). في البداية لعب أمين لمنتخب ألمانيا تحت 19 عاما، قبل أن يستدعيه المنتخب العراقي للمشاركة مع منتخب الشباب بداية، ثم مع المنتخب الأول وقد لعب مباراة وحيدة حتى الآن للعراق، أحرز فيها هدفا، وكانت ضد إندونيسيا.

ويعول العراقيون في المستقبل على خدمات هذا اللاعب الصاعد، الذي قد تكون بطولة آسيا في قطر، محطة انطلاقته نحو النجومية مع المنتخب.

وباستثناء هذا اللاعب العراقي الشاب، يكاد يغيب ذكر المنتخبات العربية الآسيوية في الصحافة الألمانية، حيث يقتصر الحديث على منتخبات شرق القارة القوية كاليابان وكوريا الجنوبية. وإن كان اجتذاب الدوري السعودي مؤخرا لنجوم عالميين كانوا يلعبون في أبرز الأندية الأوروبية، قد شغل اهتمام الصحافة في العالم كله، ومنها الصحف الألمانية أيضا.

المنتخب الياباني بأربعة محترفين في ألمانيا

يمتلك المنتخب الياباني حاليا الحظوظ الأوفر لحصد لقب كأس آسيا، وفق المراقبين، بناء على نتائجه الأخيرة التي حققها في مختلف البطولات الرسمية والودية، والتي شهدت إحراز اليابانيين الكثير من الأهداف في كل مباراة ضد فرق من نفس القارة، وضد ألمانيا أيضا.

تلقى مدرب المتتخب الياباني أنباء جيدة بالإعلان عن شفاء كو إيتاكورا، مدافع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، من الإصابة صورة من: Francisco Seco/AP Photo/picture alliance

ويعول اليابانيون على المحترفين في أوروبا لمواصلة هذا الأداء الكبير، ومن بينهم أربعة محترفين في البوندسليغا، هم كو إيتاكورا، مدافع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ. حيث تعافى المدافع البارز (25 عاما) من إصابة كادت تحرمه من لعب البطولة. وقد سمح له ناديه مؤخرا بالالتحاق بمنتخب اليابان في كأس آسيا، بعد التأكد من جاهزيته. وكان إيتاكورا قد عاد إلى ألمانيا من معسكر منتخب بلاده وذلك من أجل إجراء بعض الحصص التدريبية وخوض مباراة ودية الاسبوع الماضي.

كما يشارك مع اليابان كل من لاعب الوسط/الهجوم ريتسو دوان (فرايبورغ)، تاكوما اسانو (بوخوم)، وهيراكي إيتا (شتوتغارت).

ثلاثي كوري جنوبي في أندية الصدارة الألمانية

أبرز المحترفين الآسيويين في ألمانيا هم بالتأكيد لاعبو منتخب كوريا الجنوبية الثلاثة، وأبرزهم هو مدافع بايرن ميونيخ الألماني مين-جاي كيم (27 عاما)، والذي يتميز بطول قامته (190 سم)، وصار أحد الأوراق الأساسية في خط دفاع مدرب البايرن توماس توخل.

وإلى جانبه هناك لي جاي سونغ، متوسط ميدان نادي ماينتس، و جيونغ وو يونغ، لاعب وسط شتوتغارت.

ولا ننسى أن نشير بالطبع إلى أن يورغن كلينسمان، الألماني الشهير لاعبا ومدربا، هو الذي يتولى تدريب منتخب كوريا الجنوبية. ويملك كلينسمان، الفائز بكأس العالم مع ألمانيا عام 1990، أحد أقوى المنتخبات في البطولة القارية وأفاد أنه "يرى في أعينهم أنهم متعطشون لخوضها"، مضيفاً "لدي شعور جيد لأنهم يقومون بعمل جيد في أنديتهم. إنهم بصحة جيدة، جاهزون بدنياً، طموحون، ومتعطشون جداً. هذا هو الأساس من أجل خوض بطولة جيدة".

في الصيف الماضي قدم بايرن ميونيخ لاعبه الجديد، الكوري الجنوبي مين-جاي كيم صورة من: Sven Simon/IMAGO IMAGES

وقال كلينسمان "لدينا الكثير من العناصر المختلفة في هذه التشكيلة، وهذا يجعلنا من المرشحين للفوز بكأس آسيا. علينا ضبط توليفة هذه العناصر ومن ثم الدخول في البطولة بثقة". ويطمح كلينسمان إلى إنهاء صيام "محاربي تايغوك" عن إحراز اللقب طيلة 64 عاماً.

أستراليا: ثلاثة محترفين

يضم المنتخب الأسترالي تشكيلة حافلة بالمحترفين في الدوريات الأوروبية، منهم ثلاثة يلعبون في البوندسليغا، وهم كونور ميتكالف، و جاكسون ايرفاين، متوسطا ميدان سانت باولي، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة ترتيب دوري الدرجة الثانية الألماني. واللاعب الثالث هو جون ايردايل، مهاجم فيسبادن (درجة ثانية).

وعموما يتركز تعويل المنتخب الأسترالي بالدرجة الأولى على لاعبيه المحترفين في البطولة الإنجليزية، وهو أمر تقليدي في الكرة الأسترالية.

ف.ي