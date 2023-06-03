 بينها البستنة..أنشطة تقلل من خطر الإصابة بـ"القاتل الصامت" | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 07.06.2023

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علوم وتكنولوجيا

بينها البستنة..أنشطة تقلل من خطر الإصابة بـ"القاتل الصامت"

في نتيجة يتوقع أن تساعد كثيرا في التعامل مع مرض يعاني منه ملايين الناس حول العالم، توصلت دراسة حديثة إلى أن ممارسة أنشطة بدنية من بينها البستنة ولمدة زمنية معينة يمكن أن يقلل من الإصابة بمرض يوصف بـ"القاتل الصامت".

النشاط البدني يعزز الصحة.

ممارسة أنشطة بدنية ولمدة زمنية معينة يمكن أن يقلل من الإصابة بمرض السكري، صورة أرشيفية.

توصلت دراسة حديثة إلى أن ممارسة أنشطة مثل البستنة أو المشي السريع أو الرقص، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حتى بالنسبة لأولئك الأشخاص المعرضين لخطر وراثي كبير للإصابة بالسكري، حسب ما أورده موقع "نيوز ستار".

وأوضحت الدراسة الصادرة عن خبراء من أستراليا أن هناك صلة بين مستويات أعلى من النشاط البدني، لاسيما النشاط البدني ذو الشدة المتوسطة إلى العالية، وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، والذي يصفه البعض بـ"القاتل الصامت".

مختارات

وأفادت الدراسة الحديثة أن الأنشطة الأفضل هي التي تجعل من جسم الإنسان يتعرق على غرار: الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية والجري والمشي لمسافات طويلة، حسب ما أشار إليه موقع صحيفة  "ذا صن" البريطانية.

وقالت الدكتورة ميلودي دينغ من جامعة سيدني الأسترالية إن "ركوب الدراجة إلى العمل، والمشي إلى محطة الحافلات، والبستنة كلها عوامل يمكن أن تعزز الصحة"، وأضافت كبيرة المشاركين في الدراسة :"نظرا لعدم وجود حد أدنى لفوائد النشاط البدني، فمن المهم أن نتذكر أن القيام بأي شيء أفضل من عدم القيام بأي شيء...كلما زاد النشاط البدني، كلما كان الأمر أفضل".

واعتمدت النتائج على دراسة شملت معلومات حوالي 59 ألف شخص من البنك الحيوي في المملكة المتحدة (قاعدة بيانات تحتوي معلومات وراثية ونمط حياة...)، واستمرت لمدة تصل إلى سبع سنوات كاملة.

مرض السكري من النوع 2 ونشأته

وأشارت الدراسة أن الأشخاص، الذين قاموا بأنواع من النشاط البدني المكثف مثل الجري والرقص وركوب الدراجة والبستنة (الحفر مثلا) كانت لديهم مخاطر أقل للإصابة بالسكري من النوع الثاني، حسب صحيفة "ذا صن".

كما أن ممارسة أنشطة بدنية لأكثر من ساعة في اليوم يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة تقارب ثلاثة أرباع، بالمقارنة من الأشخاص الذين يمارسون أنشطة بدنية لأقل من خمس دقائق في اليوم، حسب نفس المصدر.

وقال المشرف على الدراسة مينغيون لو :"النشاط البدني يعزز الصحة، لاسيما بالنسبة للأشخاص ذوي الخطر الجيني العالي"، وأردف:"إذا كان لديك تاريخ عائلي لمرض السكري من النوع الثاني أو حتى إذا لم يكن لديك، فإن اليوم هو الوقت المناسب للبدء في ممارسة النشاط البدني".

ر.م

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  • Deutschland Insulinspritze (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

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    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

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  • Symbolfoto: Grab und Bestattungskultur (picture-alliance/P. Steuer)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

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  • Japan Medizintourismus (picture-alliance/dpa/E. Kennedy Brown)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

    مسبب لأمراض أخرى

    قد يكون مرض السكري سببا رئيسيا في الاصابة بالعمى والفشل الكلوي بالإضافة إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية، فضلا عن بتر الأطراف السفلى، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، التي تؤكد على إمكانية تجنبه باتباع نظام غذائي صحي.

  • Medizin Diabetes Symbolbild Fettleibigkeit Mann mit dickem Bauch und Meßband (Fotolia/aboikis)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

    لتجنب الإصابة

    تدعو منظمة الصحة الغذائية إلى اتباع نظام غذائي صحي، كما تنصح بممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على الوزن الطبيعي للجسم، وتجنب التدخين، من أجل منع الإصابة بالسكري من النوع الثاني أو تأخر ظهوره. الكاتب: مريم مرغيش


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