 بيليه ″يخشى″ مبابي والأخير يرد ″الملك يبقى دائما ملكا!″ | عالم الرياضة | DW | 16.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

بيليه "يخشى" مبابي والأخير يرد "الملك يبقى دائما ملكا!"

لعقود طويلة انفرد الجوهرة البرازيلية بيله بكتب تاريخ كرة القدم كأصغر مهاجم في تاريخ المونديال. لكنه اليوم يشعر باهتزاز عرشه والسبب هو كيليان مبابي، ما جعله يفكر في العودة إلى الملاعب!

Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/)

كيليان مبابي

يفكر الأسطورة البرازيلية بيليه إلى العودة إلى لعب كرة القدم وارتداء الحذاء الرياضي مرة أخرى، وكما يقول هو بنبرة لا تخلو من الفرح والفكاهة. والسبب يعود إلى الدولي كيليان مبابي بطل العالم: فـ"إذا ما واصل مبابي تحطيم أرقامي القياسية، فما علي سوى نفض الغبار عن حذائي الرياضي"، يقول بيليه البالغ من العمر 77 عاما في تغريدة على موقع تويتر، وذلك عقب الهدف الذي أحرزه مبابي في نهائي مونديال روسيا والتي توّج فيها "الديوك" أبطالا للعالم بعد فوزهم بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبهذا بات مبابي البالغ من العمر 19 عاما ثاني أصغر لاعب يسجل في بطولة كأس العالم بعد الجوهرة البرازيلية بيليه، مع العلم أن مبابي اختير كأفضل لاعب شاب في البطولة.

ويعود المركز الأول إلى بيليه الذي أحرز أول هدف له في المونديال عام 1958 وكان حينها في 17 من العمر.

ويرد مبابي على بيليه قائلا: "الملك يبقى دائما ملكا!". وكان مبابي قد أحرز هدفين في ثمن نهائي البطولة في شباك الأرجنتين، وبات اسمه الثاني خلف بيليه في كتب تاريخ كرة القدم.

و.ب

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D.Martinez)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    أصبح منتخب فرنسا أول فريق يسجل أربعة أهداف خلال المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم منذ 48 عاما.

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Dalder)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    احتضن ملعب لوجنيكي في موسكو نهائي مونديال روسيا 2018 بين فرنسا وكرواتيا

  • FIFA Russland WM 2018 Frankreich - Kroatien (picture-alliance/Kyodo/Maxapp)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    تشكيلة المنتخب الفرنسي: هوغو لوريس- بنجامان بافار، رافايل فاران، صامويل أومتيتي، لوكاس هرنانديز- نغولو كانتي، بول بوغبا- بليز ماتويدي، أنطوان غريزمان، كيليان مبابي- أوليفييه جيرو (المدرب: ديدييه ديشان)

  • FIFA Russland WM 2018 Frankreich - Kroatien (picture-alliance/Kyodo/Maxapp)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    تشكيلة منتخب كرواتيا: دانيال سوباشيتش- شيمي فرساليكو، ديان لوفرن، دوماغوي فيدا، ايفان سترينيتش- ايفان راكيتيتش، لوكا مودريتش- أنتي ريبيتش، مارسيلو بروزوفيتش، ايفان بيريشيتش- ماريو ماندزوكيتش (المدرب: زلاتكو داليتش).

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Shemetov)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    إيفان بيريسيتش لدى تسجيله الهدف الأول لكرواتيا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/C. Recine)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الكرواتي إيفان بيريسيتش يحتفل بتسجيل هدفه الأول مع أنتي ريبيتش

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/K. Pfaffenbach)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    احتساب الحكم ركلة الجزاء لصالح فرنسا التي أحرز منها النجم أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Shemetov)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    بوجبا بعد تسجيله الهدف الثالث لفرنسا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D. Staples)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    مبابي يضيف الهدف الرابع لفرنسا في مرمى كرواتيا بنهائي كأس العالم

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien | Nestor Pitana (Reuters/D. Sagolj)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا قاد المباراة النهائية بين فرنسا وكرواتيا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    توج كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقب أفضل لاعب صاعد في بطولة كاس العالم لكرة القدم 2018 .

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    توج الكرواتي مودريتش أفضل لاعب في كأس العالم بروسيا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/C. Hartmann)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    أقيم الحفل الختامي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، بملعب لوجنيكي، قبل انطلاق المباراة النهائية بين منتخبي فرنسا وكرواتيا. وتجمع كل من الممثل الأمريكي ومغني الراب ويل سميث والمغني الأمريكي نيكي جام والمغنية الألبانية إيرا إستريفي لينشدوا الأغنية الرسمية للبطولة "ليف ايت اب".

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/K. Pfaffenbach)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    أدى الممثل والمطرب الأمريكي، ويل سميث، الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة القدم "Live it Up"، أو "عيش اللحظة"، في الحفل الختامي للبطولة في موسكو

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D. Sagolj)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الساحر البرازيلي رونالدينيو يظهر في الحفل النهائي وهو يشارك في أداء الأغنية الرسمية الخاصة بمونديال روسيا.

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D. Sagolj)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش على مدرجات ملعب لوجنيكي

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Shemetov)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    قائد المنتخب الألماني السابق فيليب لام يقدم كأس العالم أثناء حفل الختام بملعب لوجنيكي في موسكو، باعتباره قائد فريق بطل العالم السابق


مختارات

عفوا إينفانتينو..لم يكن أفضل مونديال في التاريخ!

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إن دورة روسيا كانت أفضل كأس العالم في التاريخ. تقييم سيبقى وساما على صدر الروس، لكنه أيضا تقييم منحاز، فمونديال روسيا لم يكن إطلاقا الأفضل...والأسباب عديدة! (16.07.2018)  

فرنسا تحتفل بتتويجها.. وكذلك كرواتيا رغم دموع الخسارة

خرجت الفرنسيون في كل المدن الكبرى للاحتفال بفوز الديوك الزرق بكأس العالم. أما في كرواتيا، وبالرغم من خيبة الأمل التي أصابت المشجعين إلا أن الإنجاز الذي حققه الفريق الكرواتي دعا الكثير إلى الاحتفال. (15.07.2018)  

مونديال روسيا 2018 - فرنسا تتوج بطلة للعالم

فازت فرنسا 4-2 على كرواتيا في نهائي كأس العالم لكرة القدم باستاد لوجنيكي اليوم الأحد لتحرز اللقب للمرة الثانية في 20 عاما. (15.07.2018)  

نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

في مباراة مثيرة للغاية توج المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقبه العالمي الثاني إثر فوزه على المنتخب الكرواتي 4 / 2 في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. وهذه أهم اللقطات التي سجلت قبل وأثناء هذه المباراة. (15.07.2018)  

مواضيع ذات صلة

Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien | Pokal

خبرة فرنسا تتفوق على حماسة كرواتيا في نهائي مثير 15.07.2018

نجح المنتخب الفرنسي في حسم نهائي مونديال روسيا لصالحه بعد تفوقه على منتخب كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين. وبهذا التتويج أثبت المنتخب الفرنسي أن أسلوبه التكتيكي، وإن لم يكن دائما ممتعا، إلا أنه ناجع في حسم المواقف الصعبة.

Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien

مونديال روسيا 2018 - فرنسا تتوج بطلة للعالم 15.07.2018

فازت فرنسا 4-2 على كرواتيا في نهائي كأس العالم لكرة القدم باستاد لوجنيكي اليوم الأحد لتحرز اللقب للمرة الثانية في 20 عاما.

Kombobild De Gea Griezman Mbappé Aubameyang

صفقات قياسية في انتظار الميركاتو الصيفي 2017 10.05.2017

في هذا الصيف ينتظر أن تكون هناك صفقات مهمة لانتقال اللاعبين على مستوى الأندية في أوروبا خصوصا في الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي والألماني. ومن بين الصفقات المتوقعة ما قد يحطم رقم بوفون كأغلى حارس في تاريخ الكرة.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

مترو الأنفاق في فرنسا يكرم "الديوك" على طريقته الخاصة

بعد اللقب العالمي..مهمة بايرن ميونيخ للتعاقد مع بافارد تزداد صعوبة!

بيليه "يخشى" مبابي والأخير يرد "الملك يبقى دائما ملكا!"

عفوا إينفانتينو..لم يكن أفضل مونديال في التاريخ!

فرنسا تحتفل بتتويجها.. وكذلك كرواتيا رغم دموع الخسارة

خبرة فرنسا تتفوق على حماسة كرواتيا في نهائي مثير