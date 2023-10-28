 بيلينغهام يقلب الطاولة على برشلونة ويمنح الريال الفوز في "الكلاسيكو" | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 28.10.2023

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رياضة

بيلينغهام يقلب الطاولة على برشلونة ويمنح الريال الفوز في "الكلاسيكو"

في الكلاسيكو رقم 187، تقمص النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام دور البطولة وقلب الطاولة على برشلونة ليمنح الفريق الملكي فوزه الـ77 في الكلاسيكو، وفي الوقت نفسه يصعد بالريال لصدارة الدوري الإسباني.

جود بيلينغهام يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة (28/10/2023)

جود بيلينغهام يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة (28/10/2023)

 قاد النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام فريقه ريال مدريد لفوز مثير على ملعب مضيفه برشلونةبنتيجة 1/2 في مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم، التي جمعت بينهما اليوم السبت (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) في المرحلة الحادية عشر.

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وتقدم الألماني الدولي إلكاي جوندوجان بهدف لبرشلونةفي الدقيقة السادسة، بعدما استغل خطأ من النمساوي ديفيد ألابا مدافع الريال وتوغل بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد على يسار الحارس كيبا.

وضاعت فرصة محققة للريال في الدقيقة 67 عندما أطلق الفرنسي أوريليان تشواميني تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس برشلونة مارك تير شتيغن بصعوبة. وجاءت الدقيقة 68 لتشهد هدف التعادل للنادي الملكي بواسطة نجمه الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام، عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عرفت طريقها لشباك تير شتيغن في الدقيقة 68.

وكان البديل ليفاندوفسكي قريبا من تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 80 عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت من فوق العارضة ثم سدد زميله جافي كرة أخرى لكنها لاقت نفس المصير.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف بيلينغهام هدف الفوز القاتل للريال بعد تمريرة من داني كارفاخال هيأها لوكا مودريتش إلى النجم الإنجليزي الشاب أمام المرمى ليسدد من لمسة واحدة لتمر الكرة بين قدمي تير شتيغن إلى داخل الشباك.

جود بيلينغهام يحتفل بالتسجيل في مرمى برشلونة وروديغر يجري نحوه وفي الخلفية نرى لوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور

جود بيلينغهام يحتفل بالتسجيل في مرمى برشلونة وروديغر يجري نحوه وفي الخلفية نرى لوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور

وبهذا الفوز، رفع  الريال رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث. وكان جيرونا فاز على ضيفه سيلتا فيغو 1 /صفر أمس الجمعة ليرفع رصيده 28 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الريال.

وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي يقام فيها الكلاسيكو ببرشلونة بعيدا عن ملعب (كامب نو)، معقل الفريق الكتالوني، الذي تجرى له أعمال التجديد والصيانة خلال الموسم الحالي. 

ويحمل هذا الكلاسيكوالرقم 187 بين الفريقين بالدوري الإسباني، حيث شهدت اللقاءات السابقة في البطولة تحقيق ريال مدريد 77 فوزا مقابل 74 فوزا لبرشلونة، فيما فرض التعادل نفسه على 35 مباراة.

ع.أ.ج/ص.ش (د ب أ)

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    الكاتب: زمن البدري


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