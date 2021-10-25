بيلاروس تحجب الموقع الإلكتروني لشبكة دويتشه فيله الألمانية

حجبت السلطات البيلاروسية الموقع الإلكتروني لشبكة "دويتشه فيله" الإعلامية الألمانية، اليوم الجمعة (29 تشرين الأول/أكتوبر 2021). ولم يعد من الممكن الدخول على موقع الشبكة التي تنشر بـ 32 لغة في بيلاروس، كما حظرت السلطات بوابات إخبارية أخرى.

وقد بررت وزارة الإعلام البيلاروسية الخطوة بالقول إن المواد التي تبثها الشبكة تحتوي على روابط صنفتها محاكم بيلاروس على أنها متطرفة. ووصف المدير العام لـ"دويتشه فيله" بيتر ليمبورغ القرار بأنه "سخيف للغاية، معتبرا الخطوة بأنها "عمل يائس" من قبلالسلطات في مينسك.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن السفير الألماني في مينسك تقدم بطلب إلى وزارة الخارجية البيلاروسية للحصول على تفسير، مطالبا بإعادة إتاحة الدخول إلى الموقع. وعكف الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، على إغلاق وسائل إعلام مستقلة ومنظمات حقوقية، والتصدي للمعارضين السياسيين في البلاد بعد سلسلة من الاحتجاجات الجماهيرية خلال الصيف والخريف.

وردا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اللذان رفضا نتائج انتخابات بيلاروس الرئاسية عام 2020، عقوبات على الجمهورية السوفيتية السابقة.

ز.أ.ب/ف.ي (د ب أ)