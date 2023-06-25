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بيلاروسيا

يتولى ألكسندر لوكاشينكو رئاسة بيلاروسيا (روسيا البيضاء) منذ عام 1994. وتشهد العلاقات البيلاروسية الغربية توترا متزايدا بسبب اضطهاد المعارضين والقبضة الحديدية التي يحكم بها لوكاشينكو البلاد على حساب التعددية والحريات.

عاصمتها مينسك وروسيا البيضاء أو بيلاروسيا بلد مغلق دون سواحل. وقد تم توحيدها وتشكيلها بحدودها الحالية عام 1939 بموجب اتفاق ألماني سوفيتي. تم تدمير البلاد خلال الحرب العالمية الثانية قبل إعادة الإعمار التي استغرقت سنوات طويلة.

بدء انسحاب فاغنر وكتائب أحمد الشيشانية إلى مواقعها السابقة

بدء انسحاب فاغنر وكتائب أحمد الشيشانية إلى مواقعها السابقة 25.06.2023

شرع مقاتلو مجموعة فاغنر بالانسحاب من عدة مواقع سيطروا عليها أثناء التمرد المسلح الذي قاده يفغيني بريغوجين، وبالمثل فعلت كتائب أحمد الشيشانية التي تحركت لقمع التمرد.
اللعب بورقة المرتزقة سلاح ذو حدين تجلى في تمرد فاغنر

اللعب بورقة المرتزقة سلاح ذو حدين تجلى في تمرد فاغنر 25.06.2023

طرح تمرد قائد مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين على ولي نعمته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسألة انضباطية مجموعات المرتزقة وإمكانية تحولها إلى صداع أو حتى سرطان يفتك بمن يستعين بها. فما هي تداعياتها على روسيا؟
تقارير: الاستخبارات الأمريكية رصدت مؤشرات مبكرة على تمرد فاغنر

تقارير: الاستخبارات الأمريكية رصدت مؤشرات مبكرة على تمرد فاغنر 25.06.2023

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن كان لديها علم مسبق باحتمال تحرك رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين ضد السلطات الروسية، هذا فيما استمر سريان بعض القيود التي فرضت لمواجهة التمرد المسلح.
قائد فاغنر سيستقر في بيلاروسيا بعد وساطة لوكاشينكو لإنهاء التمرد غير المسبوق

قائد فاغنر سيستقر في بيلاروسيا بعد وساطة لوكاشينكو لإنهاء التمرد غير المسبوق 24.06.2023

أعلن رئيس مجموعة فاغنر أنّ قوّاته، التي كانت قد قطعت نصف المسافة نحو موسكو إثر تمرّدها على القيادة الروسية، "تعود أدراجها.. حقناً للدماء". والرئيس الروسي، الذي واجه تحديا غير مسبوق، يشكر نظيره البيلاروسي على الوساطة.
بأغان حماسية.. فرقة فولني كور البيلاروسية تشارك في افتتاح منتدى DW

بأغان حماسية.. فرقة "فولني كور" البيلاروسية تشارك في افتتاح منتدى DW 19.06.2023

شاركت فرقة "فولني كور" الغنائية البيلاروسية في حفل افتتاح فعاليات منتدى الإعلام العالمي الذي تنظمه مؤسسة دويتشه فيله (DW) في مدينة بون على مدار يومين. وأصبحت الفرقة علامة بارزة للاحتجاجات ضد نظام الرئيس لوكاشينكو.
حرب أوكرانيا - بوتين يعلن موعد بدء نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

حرب أوكرانيا - بوتين يعلن موعد بدء نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا 09.06.2023

على وقع "معارك طاحنة" في جنوب أوكرانيا، أعلن الرئيس الروسي بدء نشر أسلحة نووية تكتيكية على الأراضي البيلاروسية، هذا في وقت أعلن فيه معهد الزلازل النروجي رصد انفجار تزامن مع انهيار سد كاخوفكا.
بدون روسيا وبيلاروس.. نحو 50 من قادة أوروبا يجتمعون في مولدوفا

بدون روسيا وبيلاروس.. نحو 50 من قادة أوروبا يجتمعون في مولدوفا 01.06.2023

في قرية تقع على الحدود مع أوكرانيا، يجتمع 50 من قادة دول أوروبية لمناقشة التحديات السياسية الراهنة، فما هي رمزية وأهمية هذه القمة الموسعة التي لم تدع إليها روسيا وبيلاروس، فيما يشارك فيها زيلينسكي ويغيب عنها أردوغان؟
انتقادات للأوكرانية كوستيوك بعد رفضها مصافحة البيلاروسية سابالينكا

انتقادات للأوكرانية كوستيوك بعد رفضها مصافحة البيلاروسية سابالينكا 28.05.2023

بعد رفضها مصافحة البيلاروسية سابالينكا، تعرضت اللاعبية الأوكرانية مارتا كوستيوك لانتقادات من الجمهور استهجان وهي في طريقها لمغادرة الملعب. وحظيت المباراة باهتمام كبير كونها عكست أيضا الأوضاع السياسية القائمة.

هل يحد التحرك الديبلوماسي الألماني من التصعيد الروسي؟ 27.05.2023

بالتزامنِ مع نقلِ موسكو رؤوسا نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا/ المستشار الألماني في استونيا للقاء رؤساء حكوماتِ دول البلطيق للتباحث بالملف الأوكراني// فهل من جدوى لهذه التحركات الديبلوماسية الغربية في ظل التصعيد الميداني؟
جنرال أمريكي بارز: روسيا لن تحقق نصرا عسكريا في أوكرانيا

جنرال أمريكي بارز: روسيا لن تحقق نصرا عسكريا في أوكرانيا 25.05.2023

في تصريحات جديدة قال الجنرال مارك ميلي، أرفع مسؤول عسكري في البنتاغون، إن "روسيا لن تكسب عسكريا هذه الحرب". وفيما تشير توقعات ميلي إلى أنّ الحرب ستطول، أعلن مستشار زيلينسكي أن الهجوم الأوكراني المضاد "متواصل منذ أيام".

أوكرانيا: خنادق لمواجهة روسيا 15.04.2023

في أوكرانيا، وخوفاً من هجوم عسكري روسي جديد على الشمال الغربي للبلاد، يقوم الجيش الأوكراني بتعزيز مواقعه على الحدود مع بيلاروسيا.

بيلاروسيا تتدرب على صواريخ روسية قادرة على حمل رؤوس نووية 06.04.2023

روسيا تسلم بيلاروسيا أنظمة صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية ويصل مداها لخمسمئة كيلومتر. لوكاشينكو يقول إن من المستحيل هزيمة قوة نووية. القوات البيلاروسية تتدرب على منظومة الصورايخ النووية داخل روسيا. الأسلحة ستوضع قرب الحدود البيلاروسية مع بولندا.

مسائيةDW : استراتيجية روسية جديدة..."عداء صريح" للغرب؟ 31.03.2023

روسيا تقر عقيدة جديدة لسياستها الخارجية تعتبر الولايات المتحدة المحرض والقائد الرئيسي للخط المعادي لروسيا، وبيلاروسيا تطالب بأسلحة نووية استعدادا لحرب نووية ترى أنها أقرب من أي وقت مضى. هل دخل العالم في حالة الاستقطاب النووي؟
إدانات دولية لروسيا بعد 400 يوم على الغزو..عام على الانسحاب من بوتشا

إدانات دولية لروسيا بعد 400 يوم على الغزو..عام على الانسحاب من بوتشا 31.03.2023

أدان المفوض السامي لحقوق الإنسان الانتهاكات الجسيمة في أوكرانيا بسبب الغزو الروسي. وتوعد رئيس أوكرانيا بمعاقبة مرتكبي مجازر بوتشا في الذكرى الأولى لارتكابها. فيما دعا رئيس بيلاروسيا إلى "هدنة" ومحادثات "بدون شروط مسبقة".
بتوقيت برلين - بعد تهديدات بوتين: هل اقترب الصدام النووي؟

بتوقيت برلين - بعد تهديدات بوتين: هل اقترب الصدام النووي؟ 31.03.2023

بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عزمه نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، تزيد المخاوف في أوروبا من أن اليأس قد يدفع بوتين إلى استخدام هذه الأسلحة. فهل اقترب الصدام النووي؟ يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: مازن حسان

بيلاروسيا والأسلحة النووية الروسية.. كيف يرد الغرب؟ 28.03.2023

بعد إعلان بوتين عن عزم بلاده نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، مينسك تؤكد وتتحدث عن خطوة للرد على ما وصفته بضغوط غربية غير مسبوقة.. وأصوات أوروبية تطالب بإجراءات عقابية.. فما أبعاد هذه الخطوة سياسيا وعسكريا؟
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