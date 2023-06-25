يتولى ألكسندر لوكاشينكو رئاسة بيلاروسيا (روسيا البيضاء) منذ عام 1994. وتشهد العلاقات البيلاروسية الغربية توترا متزايدا بسبب اضطهاد المعارضين والقبضة الحديدية التي يحكم بها لوكاشينكو البلاد على حساب التعددية والحريات.

عاصمتها مينسك وروسيا البيضاء أو بيلاروسيا بلد مغلق دون سواحل. وقد تم توحيدها وتشكيلها بحدودها الحالية عام 1939 بموجب اتفاق ألماني سوفيتي. تم تدمير البلاد خلال الحرب العالمية الثانية قبل إعادة الإعمار التي استغرقت سنوات طويلة.