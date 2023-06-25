يتولى ألكسندر لوكاشينكو رئاسة بيلاروسيا (روسيا البيضاء) منذ عام 1994. وتشهد العلاقات البيلاروسية الغربية توترا متزايدا بسبب اضطهاد المعارضين والقبضة الحديدية التي يحكم بها لوكاشينكو البلاد على حساب التعددية والحريات.
عاصمتها مينسك وروسيا البيضاء أو بيلاروسيا بلد مغلق دون سواحل. وقد تم توحيدها وتشكيلها بحدودها الحالية عام 1939 بموجب اتفاق ألماني سوفيتي. تم تدمير البلاد خلال الحرب العالمية الثانية قبل إعادة الإعمار التي استغرقت سنوات طويلة.
أعلن رئيس مجموعة فاغنر أنّ قوّاته، التي كانت قد قطعت نصف المسافة نحو موسكو إثر تمرّدها على القيادة الروسية، "تعود أدراجها.. حقناً للدماء". والرئيس الروسي، الذي واجه تحديا غير مسبوق، يشكر نظيره البيلاروسي على الوساطة.
روسيا تسلم بيلاروسيا أنظمة صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية ويصل مداها لخمسمئة كيلومتر. لوكاشينكو يقول إن من المستحيل هزيمة قوة نووية. القوات البيلاروسية تتدرب على منظومة الصورايخ النووية داخل روسيا. الأسلحة ستوضع قرب الحدود البيلاروسية مع بولندا.
أدان المفوض السامي لحقوق الإنسان الانتهاكات الجسيمة في أوكرانيا بسبب الغزو الروسي. وتوعد رئيس أوكرانيا بمعاقبة مرتكبي مجازر بوتشا في الذكرى الأولى لارتكابها. فيما دعا رئيس بيلاروسيا إلى "هدنة" ومحادثات "بدون شروط مسبقة".
بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عزمه نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، تزيد المخاوف في أوروبا من أن اليأس قد يدفع بوتين إلى استخدام هذه الأسلحة. فهل اقترب الصدام النووي؟ يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: مازن حسان