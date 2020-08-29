 بيلاروسيا.. هايكو ماس يندد باعتقال طاقم صحفي ألماني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.08.2020

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بيلاروسيا.. هايكو ماس يندد باعتقال طاقم صحفي ألماني

شجب وزير الخارجية الألماني اعتقال طاقم صحفي تابع لشبكة إخبارية ألمانية وسحب اعتمادات صحفيين أجانب يغطون الاحتجاجات في بيلاروسيا. متحدث رسمي قال إن القرار اتخذ بناءً على توصية من وحدة مكافحة الإرهاب.

صورة من الأرشيف

ما تزال الاحتجاجات في بيلاروسيا مستمرة رغم التضييقات الكبيرة التي تمارسها السلطات ضد المتظاهرين والصحافة الأجنبية (أرشيف)

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن ثلاثة أفراد من طاقم تصوير لدى شبكة محطات "إيه آر دي" الإذاعية والتلفزيونية الألمانية احتجزوا في بيلاروسيا بعد تغطيتهم الاحتجاجات هناك، وسُحبت اعتماداتهم الإعلامية. واعتقلت السلطات أفراد طاقم التصوير الثلاثة أمام فندقهم واحتجزتهم في مركز شرطة الليلة الماضية، قبل أن يتم إطلاق سراحهم صباحاً، طبقاً لما ذكرته شبكة "دبليو دي آر" التلفزيونية الألمانية في مدينة كولونيا السبت (29 أغسطس/ آب 2020).

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في روسيا البيضاء جرى اعتقال عدد من الصحفيين المستقلين، بينهم مراسل DW (دويتشه فيله). وتتهمهم السلطات هناك بالدخول بشكل غير قانوني على بنك المعلومات الخاص بوكالة الأنباء الحكومية. وقد احتجت DW في برلين على اعتقال مراسلها.

إطلاق سراح صحفي يعمل في مؤسسة DW بعد اعتقاله لعشرة أيام. ومسيرة جديدة مناهضة لاسكندر لوكاشينكو تنطلق في العاصمة مينسك.

تقول ميركل إن الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا لم تكن نزيهة ولا حرة. يأتي ذلك في أعقاب رسالة بالفيديو قالت فيها زعيمة المعارضة في بيلاروسيا موجهة إلى مجلس أوروبا "أطلب منكم عدم الاعتراف بهذه الانتخابات المزورة".

هذا وكانت سلطات بيلاروسيا سحبت السبت اعتماد العديد من الصحفيين الأجانب، قبل تظاهرة جديدة احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال المتحدث باسم الحكومة، أناتولي غلاز، إن القرار اتخذ بناءً على توصية من وحدة مكافحة الإرهاب في البلاد. ولم يحدد عدد الصحفيين الذين شملهم هذا الإجراء، لكن وسائل إعلام أجنبية بينها "بي بي سي" و"راديو ليبرتي" الأمريكي، قالت إن العديد من صحافييها سُحبت اعتماداتهم.

وقالت سفيتلانا تيخانوفسكايا، أبرز وجه في المعارضة، إنها ترى في هذا القرار "دلالة جديدة على أن النظام في حالة إفلاس أخلاقي ولا يحاول التمسك بالسلطة إلا من خلال الخوف والترهيب".

من جانبه، أدان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تحركات السلطات في مينسك ضد الصحفيين الأجانب. وقال ماس مساء السبت : "عندما يُعتقل الصحفيات والصحفيون بشكل عشوائي ودون وجه حق، ويُمنعون من ممارسة عملهم الهام من خلال سحب اعتماداتهم، فإن هذا ليس مقبولاً على الإطلاق".

وأضاف وزير الخارجية أن "هذا الاعتداء على حرية الصحافة خطوة خطيرة أخرى على طريق المزيد من القمع بدل فتح باب الحوار مع الشعب".

كما أعلنت السفارة الأمريكية أنها "قلقة" من استهداف الصحفيين "بشكل مستمر" في بيلاروسيا، ونددت بـ"حجب وسائل الإعلام المستقلة أو المعارضة" و"انقطاع الإنترنت" و"الاعتقالات التعسفية لمواطنين مسالمين". ودعت مينسك إلى "ضبط النفس".

يشار إلى أن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو، الذي يتولى السلطة منذ عام 1994، يواجه حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ انتخابات التاسع من أغسطس/ آب التي أعلن فيها فوزه الساحق بنحو 80 في المائة من الأصوات.

ونظمت المعارضة تظاهرتين كبيرتين هذا الشهر ودعت إلى احتجاج واسع النطاق الأحد. وفرت سفيتلانا تيخانوفسكايا إلى ليتوانيا المجاورة بعد أن قالت إنها هزمت لوكاشنكو البالغ من العمر 65 عاماً ودعت إلى تنظيم احتجاجات.

ورفض الاتحاد الأوروبي نتائج الانتخابات الرئاسية وقال إنه يستعد لفرض عقوبات على كبار المسؤولين البيلاروسيين، وحث لوكاشنكو على إجراء حوار مع المعارضة. لكن لوكاشنكو رفض تقديم أي تنازلات وندد بمؤامرة غربية لإسقاطه، وردت سلطاته على التظاهرات بحملة أمنية عنيفة دانتها جماعات حقوقية ورؤساء غربيون.

ي.أ/ خ.س (د ب أ، أ ف ب)

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