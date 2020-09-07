 بيلاروسيا.. أنباء عن اعتقال زعيمة الاحتجاجات عند الحدود مع أوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.09.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بيلاروسيا.. أنباء عن اعتقال زعيمة الاحتجاجات عند الحدود مع أوكرانيا

تم احتجاز زعيمة الحركة الاحتجاجية في بيلاروسيا ماريا كوليسنيكوفا عند محاولتها عبور الحدود إلى أوكرانيا بطريقة "غير شرعية"، حسبما أكدت السلطات البيلاروسية، فيما لم تعلق المعارضة على هذه الأنباء.

زعيمة الحركة الاحتجاجية في بيلاروسيا ماريا كوليسنيكوفا خلال إحدى المظاهرات المناهضة للرئيس البيلاروسي.

السلطات البيلاروسية تقول غنها اعتقلت كوليسنيكوفا بينما كانت تستعد لمغادرة البلاد بطريقة غير شرعية

قال مسؤول من قوة حرس الحدود في بيلاروسيا إن زعيمة الحركة الاحتجاجية ماريا كوليسنيكوفا التي اختفت يوم الاثنين (السابع من سبتمبر/ أيلول 2020)، قد تمّ احتجازها عند الحدود بعد محاولتها مغادرة البلاد بطريقة "غير شرعية"، فيما لم تؤكد المعارضة الرواية الرسمية للسلطات البيلاروسية. وقالت السلطات البيلاروسية إن شخصين كانا رفقة كوليسنيكوفا قد نجحا في عبور الحدود.

وتقول حركة المعارضة إن رجالا ملثمين اعتقلوا كوليسنيكوفا في وسط مينسك يوم الاثنين وانطلقوا بها في شاحنة صغيرة في حين اختفى اثنان من حلفائها في وقت لاحق. وطلبت ألمانيا من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو توضيح ما جرى لكوليسنيكوفا بعد أنباء اعتقالها على يد ملثمين.

مختارات

أعلنت ليتوانيا عن وصول سفيتلانا تيخانوفسكايا زعيمة المعارضة في بيلاروسيا. واندلعت مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في بيلاروسيا على خلفية رفض إعادة انتخاب ألكسندر لوكاشينكو الذي يحكم البلاد منذ 26 عاماً.

تقول ميركل إن الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا لم تكن نزيهة ولا حرة. يأتي ذلك في أعقاب رسالة بالفيديو قالت فيها زعيمة المعارضة في بيلاروسيا موجهة إلى مجلس أوروبا "أطلب منكم عدم الاعتراف بهذه الانتخابات المزورة".

أين تقف بيلاروسيا اليوم، مع الغرب أم في معسكر الرئيس بوتين؟ المعارضة لا تلوح في مينسك بأعلام أوروبية في المظاهرات الشعبية. وبيلاروسيا تبقى مؤيدة لروسيا حتى بدون لوكاشينكو. نظرة تحليلية لبيرند ريغرت من بروكسل.

في غضون ذلك، من المقرر أن تلقي زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا كلمة أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا اليوم الثلاثاء لحشد الدعم في سعيها لانتقال سلمي للسلطة في بيلاروس.

وتزعم تيخانوفسكايا (37 عاما) أنه تم التلاعب في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي في بيلاروسيا، الدولة الأوروبية الرئيسية الوحيدة التي ليست عضوا في مجلس أوروبا، للحفاظ على قبضة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو على السلطة.

ومن المقرر أن يشارك أيضا أوليج غيدوكيفيتش، وهو عضو بارز في البرلمان الوطني وممثل للسياسة الخارجية، إلى جانب ريك دايمز، رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الذي أعرب عن دعمه لانتقال سلمي وديمقراطي في بيلاروسيا. واندلعت احتجاجات في بيلاروسيا بشكل يومي منذ انتخابات 9 آب/أغسطس. وأفادت التقارير بأنه تم اعتقال ما لا يقل عن 7 آلاف شخص طوال فترة الاحتجاجات.

وقاد لوكاشينكو (66 عاما) الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة في أوروبا الشرقية بين روسيا وبولندا العضو في الاتحاد الأوروبي، لأكثر من ربع قرن دون أن يتسامح سوى مع القليل من المعارضة. ووصف الاتحاد الأوروبي الانتخابات بأنها "غير حرة ولا نزيهة" وندد مرارا بقمع السلطات البيلاروسية العنيف للاحتجاجات.

ع.ش/ و.ب (رويترز، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 04:23

احتجاجات في بيلاروسيا متواصلة مطالبة بوضع حد للاستبداد

مواضيع ذات صلة

Belarus Opposition Maria Kolesnikowa

بيلاروسيا.. اختطاف زعيمة الاحتجاجات وبروكسل تفرض عقوبات 07.09.2020

اختطفت المعارضة ماريا كوليسنيكوفا، إحدى الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج ببيلاروسيا على يد مجهولين، فيما تستهدف بروكسل فرض عقوبات اقتصادية على 31 من كبار المسؤولين في بيلاروسيا، من بينهم وزير الداخلية.

Weißrussland Journalist Alexander Burakov | neuer Zuschnitt

بيلاروسيا..إطلاق سراح صحفي يعمل مع DW بعد احتجازه لعشرة أيام 16.08.2020

إطلاق سراح صحفي يعمل في مؤسسة DW بعد اعتقاله لعشرة أيام. ومسيرة جديدة مناهضة لاسكندر لوكاشينكو تنطلق في العاصمة مينسك.

Belarus Minsk Lukaschenko Ministersitzung

وسط تصاعد الضغوط عليه .. لوكاشينكو يستنجد ببوتين 15.08.2020

بعد أن أعلن فوزه بالرئاسة للمرة السادسة على التوالي يواجه الرئيس البيلاروسي أكبر احتجاجات تشهدها الجمهورية السوفيتية السابقة. ورفض لوكاشينكو الوساطات الأوربية لحل أزمة الانتخابات في بلده وقال "علينا الاتصال ببوتين".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  