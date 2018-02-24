 بيكيه يؤجج المنافسة بين السعودية وقطر لاستضافة السوبر الأسباني | عالم الرياضة | DW | 02.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

عالم الرياضة

بيكيه يؤجج المنافسة بين السعودية وقطر لاستضافة السوبر الأسباني

رجل الأعمال جيرارد بيكيه في طريقه إلى أن يصبح أحد أكبر الممثلين في الرياضة الدولية، إذ باتت مجموعته الاستثمارية تتوسط بين قطر والسعودية والاتحاد الإسباني بشأن استضافة كأس السوبر الإسباني في نسخته الجديدة العام المقبل.

Fussballer Gerard Pique (Getty Images/UEFA)

كشفت صحيفة Diario AS  الإسبانية أن رجل الأعمال وقلب دفاع برشلونة جيرارد بيكيه ينشغل حالياً في التوسط بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم وبين المملكة السعودية وقطر والولايات المتحدة لتحديد البلد الذي سيحصل على حق استضافة كأس السوبر الإسباني في يناير/ كانون الثاني المقبل.

رجل الأعمال جيرارد بيكيه في طريقه إلى أن يصبح أحد أكبر الممثلين في الرياضة الدولية. إذ تشارك مجموعة بيكيوس كوزموس الاستثمارية التي يملكها ويترأسها اللاعب الإسباني في التفاوض على كأس السوبر الإسباني الجديد. وتتضمن قائمة المنافسين لاستضافة كأس السوبر بنسخته الجديدة خمس دول، لكن يبدو أن قطر أو السعودية هما الأقرب للفوز بها على حساب الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة أن كلاً من قطر والمملكة العربية السعودية قدمتا قرابة 30 مليون يورو لاستضافة البطولة، لكن هناك تحفظات بسبب أن الدولتين في حالة حرب رسمياً في الوقت الراهن، في إشارة إلى مشاركتهما في التحالف العربي الضالع في الحرب اليمنية. بيد أن عرض كل منهما يبقى أفضل من العرض الذي تقدمت به الولايات المتحدة، واصفة بأنه "ليس جذاباً بالمرة".

ويقدر الاتحاد الإسباني أنه سيحصل على عقد بقيمة 120 مليون يورو لقاء استضافة أربع نسخ من البطولة. وأشارت الصحيفة إلى أن شركة بيكيه تطمح إلى جلب عميل جيد للاتحاد كالسعودية أو قطر  المهووسة باستضافة الأحداث الرياضية في إطار استعداداتها لبطولة كأس العالم التي ستقام على أرضها عام 2022. ويُتوقع أن تحصل مجموعة بيكيه على عمولة من الدولة المستضيفة لبطولة كأس السوبر بنحو 10 بالمئة من قيمة الصفقة.

ومن المقرر أن تقام النسخة الجديدة من كأس السوبر الإسباني في الفترة من 8 إلى 12 يناير/ كانون الثاني 2020 بمشاركة حامل لقب الليغا في الموسم السابق برشلونة والفائز بكأس الملك فالنسيا، إضافة إلى أتلتيكو مدريد والريال. وستتألف النسخة الجديدة من ثلاث مباريات: مباراتان في الدور نصف النهائي ومباراة نهائية بين الفائزين في المباراتين الأولين.

  • Franck Ribéry (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    فرانك ريبيري

    انهى فرانك ريبيري هذا الصيف اثني عشر عاماً من النجاح مع نادي بايرن ميونيخ. ومن حينها تتردد الشائعات حول الوجهة المقبلة للاعب الفرنسي. نادي آینتراخت فرانکفورت كان أولى الوجهات المرشحة، لكن مسؤولي النادي نفوا انتقال اللاعب. وقد ينتقل اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً إلى أستراليا، قطر، المملكة العربية السعودية. لكن اللاعب لم يستقر به الحال بعد.

  • Fußball Bundesliga 12. Spieltag: Hamburger SV - Werder Bremen (picture alliance/dpa/A. Heimken)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    ياروسلاف دروبني

    هل تنتهي مسيرة الحارس التشيكي مع الدوري الألماني بسبب قلة عروض الشراء؟ دروبني، الذي كان حارساً في الدوري الألماني لمرمى كل من نادي هيرتا برلين وهامبورغ ووفيردر بريمن. آخر محطة له كانت مع نادي فورتونا دوسلدورف. غير أنه شارك في ثلاث مباريات فقط بسبب إصابة في اليد.

  • Bundesliga 4. Spieltag | FC Schalke 04 vs. Bayern München | Franco Di Santo (picture-alliance/dpa/Guido Kirchner)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    فرانکو دی سانتو

    لا يمكن القول أن الموسم الماضي كان آخر موسم لفرانكو دي سانتو مع نادي شالكه. لأن الأمور كانت تسير معه على نحو جيد. خاض اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 30 عاماً ست مباريات فقط، وبعدها تعرض للإصابة. وفي فصل الشتاء، أُعير اللاعب إلى نادي رايو فايكانو الإسباني.

  • Hertha BSC Berlin - VfB Stuttgart (picture-alliance/R.Rudel)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    دينيس آوغو

    هل انتهى مشوار اللاعب بعد خوضه 257 مباراة خلال الدوري الألماني؟ بعد هزيمة شتوتغارت أمام اتحاد برلين، استبعد النادي اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، بدعوى أنه سنه ليس مناسباً للتشكيلة الجديدة. من جانبه لم يستاء آوغو، وتمنى حظاً سعيداً للنادي السابق وقال: "أتطلع إلى تحدٍ جديد!".

  • Florida Cup Soccer (picture-alliance /S. A. Miller)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    برانيمير هرغوتا

    لطالما اعتبر نجم كرة القدم السويدية، لكن الوضع الآن اختلف على برانيمير هرغوتا مع مدرب فريق فرانكفورت الجديد، أدي هوتر. بعد فترة قصيرة من توليه منصبه الصيف الماضي استبعد المدرب الجديد السويديين من تشكيلة الفريق. وبعد وقت قصير، بدأ اللاعب السويدي الآن البحث عن ناد جديد.

  • DFB Pokal - FC Augsburg vs. RB Leipzig (picture-alliance)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    غو جا تشول

    أراد مارتن شميت مدرب فولفسبورغ الاحتفاظ باللاعب الكوري الجنوبي، الذي لعب دوراً مهماً في الفريق. لكن غو جا تشول، كان يريد مغادرة النادي بعد أربع سنوات ترك عقده ينتهي وعاد إلى بلده كوريا الجنوبية. وفي انتظار تعاقد جديد مع أحد الأندية، يحاول لاعب خط الوسط الحفاظ على لياقته.

  • Bundesliga Hamburg vs Mönchengladbach (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    لويس هولتبي

    بعدما طلب من نادي هامبورغ قبل وقت قصير من نهاية الموسم، عدم ترشيحه لمباراة مهمة، أوقف النادي الدولي السابق. وترددت أنباء حول حصول هولتبي على عروض من اليونان وتركيا. لكن في الوقت الحالي يتألق اللاعب مع النادي الجديد تحت إدارة مدرب ناديه السابق كريستيان تيتس الذي يدرب نادي روت ـ فايز اسن.

  • FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf (picture-alliance/dpa/T.Frey)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    جوليو دوناتي

    في الواقع، هناك نقص في مدافعي الأجنحة الجيدين في البوندسليغا. الإيطالي جوليو دوناتي هو مدافع جناح، لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً فشل في تحقيق انفراجة في باير ليفركوزن (2013-2016) ولم يعد يلعب دوراً رئيسياً في فريق ماينز منذ عام 2016. ويبدو أنه يريد الآن العودة إلى إيطاليا. ويقال إن نادي هيلاس فيرونا و كذلك إمبولي مهتمان بالحصول على خدماته.

  • Deutschland Alex Meier (picture-alliance/BEAUTIFUL SPORTS/T. Sobczak)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    الكسندر ماير

    لا يزال أليكس ماير معبود جماهير أينتراخت فرانكفورت. رغم ذلك لم يتلق اللاعب أي عقد في الصيف الماضي من فريقه. وبعد استراحة لمدة نصف عام، تعاقد ماير في الميركاتو الشتوي مع نادي سان باولي في دوري الدرجة الثانية، وكان ناجحا هناك للغاية فقد سجل ستة أهداف في 16 مباراة. ومع ذلك، افترقت الطرق في النهاية. اللاعب العملاق البالغ طوله 1.96 متر يتدرب الآن مجدداً في فريق في مسقط رأسه يلعب في دوري الدرجة الخامسة.

  • Deutschland Justin Eilers Werder Bremen (picture-alliance/dpa/J. Sarbach)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    جاستين إيلرز

    قبل ثلاث سنوات كان جاستين إيلرز لاعباً مرغوباً فيه، فخطفه نادي فيردر بريمن من دينامو درسدن، حيث كان اللاعب هدافا لدوري الدرجة الثالثة هناك. لكن بسبب عدة إصابات خطيرة لم يخض إيلرز ولا مباراة واحدة مع بريمن. في عام 2018 غادر اللاعب فيردر بريمن، وأصيب عدة مرات، وهبط مؤخرا مع "شبورت فروينده لوته" من دوري الدرجة الثالثة. والآن يأمل في مواصلة مسيرته المهنية. أندرياس شتينتسيمونس/ إ.م


مختارات

جيرارد بيكه..رجل الأعمال "الأخطبوط" بقميص برشلونة

كثيرا ما يسخر منه خصومه بوصفه "زوج النجمة"، وكثيرا ما يتجاهل ذلك مدافع برشلونة جيرارد بيكه. هذا اللاعب بمستوى ذكاء خارق والذي استطاع تكوين امبراطورية استثمارية ضخمة، لتتحول كرة القدم وعلى ما يبدو إلى عمل إضافي. (26.08.2019)  

بيكيه يفتح النار على إدارة برشلونة

رغم فوز برشلونة في آخر مبارياته في الليغا، إلا أن قلب الدفاع الكاتالوني أطلق تصريحات نارية تجاه إدارة النادي لفشلها في الإعداد جيداً للموسم معتبراً أن الجولات الخارجية الطويلة حرمت اللاعبين من التدريب بالقدر الكافي. (26.09.2019)  

الادعاء السويسري يحرك دعوى ضد مسؤولين سابقين بالكرة الألمانية

بعد نحو أربع سنوات من فتح القضية رفع الادعاء العام السويسري دعوى ضد مسؤولين ألمان سابقين على خلفية تحويل مبلغ مالي على علاقة بتنظيم ألمانيا لكأس العالم 2006. وسيكون هناك اتهام منفصل للقيصر بيكنباور، قبل أن تسقط القضية. (06.08.2019)  

نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

ريبيري ودي سانتو وآوغو، أسماء بعض لاعبي الدوري الألماني المخضرمين، الذين أصبحوا بدون أندية في الوقت الحالي. بعد التألق والنجاح والفشل، هل يجد هؤلاء اللاعبون الفرصة لمواصلة مسيرتهم الكروية؟ (04.08.2019)  

مواضيع ذات صلة

Spanien Madrid La Liga Santander - Real Betis vs Real Madrid: Christiano Ronaldo

عصا زيدان السحرية تُعيد توهج رونالدو مجددا 24.02.2018

بينما نال كريستيانو رونالدو نصيبا وافرا من الانتقادات بسبب تراجع مستواه برفقة فريق ريال مدريد، عاد النجم البرتغالي إلى التألق مُجددا وسجل عدة أهداف حاسمة. فهل يقود "صاروخ ماديار" ريال مدريد إلى منصة التتويج نهاية الموسم؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

بيكيه يؤجج المنافسة بين السعودية وقطر لاستضافة السوبر الأسباني

بعد السباعية المدوية.. نوير يتعاطف مع حارس مرمى توتنهام

مدرب برشلونة يجد وصفة ناجحة للهيمنة على وسط الميدان

رونالدو: لست مهووساً بالتمرينات البدنية.. وإنما بشيء آخر

انتقادات نسائية لبطولة العالم في قطر بسبب كاميرا!

نجم كوتينيو الصاعد يجمد مولر على مقاعد البدلاء