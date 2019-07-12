بيكنباور.. قيصر الكرة الألمانية مهدد بالعمى في إحدى عينيه

يمتلك قيصر الكرة الألمانية بيكنباور مؤسسة خيرية اسمها "مؤسسة فرانز بيكنباور". ولصالح هذه المؤسسة افتتح القيصر أمس الجمعة (12 يوليو/ تموز 2019) مسابقة "كأس القيصر" في لعبة الغولف، بمدينة باد غريسباخ، التي تبعد حوالي 150 كيلومتر بشرقي مدينة ميونيخ.
وخلال ترحيبه بضيوف "كأس القيصر" وبينهم رياضيون سابقون وفنانون ورجال أعمال، بدا بيكنباور (73 عاماً) بمظهر جيد أثناء وقوفه على المسرح بجوار زوجته هايدي. لكن الضيوف أصابتهم الصدمة عندما تحدث بيكنباور عن حالته الصحية، حسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية.
وقال أسطورة بايرن ميونيخ وألمانيا السابق وفقا لبيلد: "منذ مدة طويلة وأنا أواجه متاعب صحية، وهذا معروف. والآن كنت مؤخرا في عيادة متخصصة لأنه تم تشخيص (اصابتي بـ) اضطراب في الدورة الدموية بالعين، اتضح أنه احتشاء بشبكية العين، والآن أرى قليلا أو لا أرى شيئا (اطلاقا) في العين اليمنى". وبطريقته المعهودة في السخرية الكوميدية أضاف فرانز بيكنباور: "لذلك أرجو ألا يغضب أحدكم مني إذا لم أره واصطدمت به".
وأوضحت صحيفة بيلد أن احتشاء شبكية العين قد يؤدي في أسوأ الأحوال إلى العمى. وكان بيكنباور قد أجرى في عامي 2016 و2017 عمليتين في القلب وفي عام 2018 تم تركيب طرف صناعي في خصره، وفق الصحيفة الألمانية.
صلاح شرارة
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70عاما من حياة أسطورة كرة القدم الألمانية بكنباور
النجاح الذي حققه بكنباور أثبت أنه ماهر في ميادين عديدة. في اللعب وحتى في الإدارة، وأكبر دليل على ذلك الإنجازات الرائعة التي قدمها عندما كان لاعبا ومدربا، وحتى عندما تولى مهام إدارية وقيادية.
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70عاما من حياة أسطورة كرة القدم الألمانية بكنباور
ولد بكنباور في مدينة ميونيخ في 11.09.1945. ونال على العديد من الجوائز، حيث حصل أربعة مرات على لقب البوندسليغا مع فريق بايرن ميونيخ، ومرة مع فريق هامبورغ، بالإضافة إلى حصوله على لقب بطولة الولايات المتحدة الأميركية لثلاث مرات مع فريق كوزموس نيويورك. فاز بكنباور مع المانشافت ببطولة كأس الأمم الأوروبية 1972، وبطولة كأس العالم 1974.
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70عاما من حياة أسطورة كرة القدم الألمانية بكنباور
لمع نجم بكنباور في مجال الدعاية والإعلان وتهافتت عليه شركات التسويق من مشروب الحساء ومرورا بالاسطوانات الموسيقية وانتهاء بشركات الهواتف المحمولة. كما أصبحت طريقته في الكلام ذات لكنة مميزة.
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70عاما من حياة أسطورة كرة القدم الألمانية بكنباور
وبقدر ما تخطت اناقة بكنباور الحدود، فإن هيبته على أرضية الملعب كانت واضحة. تمريراته الكروية وأسلوبه في اللعب جعلت منه مشهورا. وفي عام 1974 قاد بيكنباور المنتخب الألماني إلى الحصول على كأس العالم.
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70عاما من حياة أسطورة كرة القدم الألمانية بكنباور
"إذا كان يعمل فإنه يعمل" هذا الشعار قد يلخص حكمة بكنباور في الحياة. في عام 1977 اشتهر بأنه "الليبرو"، وهو خط الدفاع الأخير قبل حارس المرمى، وتم ظهور مجسمات له وأطلق عليه المشجعون والإعلام لقب القيصر.
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70عاما من حياة أسطورة كرة القدم الألمانية بكنباور
في عام 1990 استطاع بكنباور بصفته مدربا للمانشافات أن يقود فريقه إلى الفوز بكأس العالم ضد الأرجنتين، لتحصل ألمانيا على اللقب للمرة الثالثة. قبلها بأربع سنوات التقى الفريقان الألماني والأرجنتيني في التصفيات النهائية وانتهت بفوز الأرجنتين على ألمانيا وهو الأمر الذي دفع ببكنباور إلى التصميم على الفوز لاحقا.
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70عاما من حياة أسطورة كرة القدم الألمانية بكنباور
بعد النجاح الذي حققه في بطولة كأس العالم، إعتزل بيكنباور تدريب المنتخب الألماني. وتولى تدريب فريق نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، وقاده إلى الفوز ببطولة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم عام1991. وعاد القيصر بعد ذلك إلى بايرن ميونيخ مدربا، ثم رئيسا للنادي حتى عام 2009، ورئيسا فخريا له إلى يومنا هذا.
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70عاما من حياة أسطورة كرة القدم الألمانية بكنباور
. وبقيت الكرة هي عالم بكنباور الخاص. حيث شغل من عام 1998وحتى 2010 منصب نائب رئيس الإتحاد الألماني لكرة القدم. ثم رئيس اللجنة المنظمة لمونديال ألمانيا 2006، التي اعتبرت من أكثر دورات البطولة العالمية تنظيما.
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70عاما من حياة أسطورة كرة القدم الألمانية بكنباور
وعلى الرغم من أن بكنباور كان "محظوظا" في حياته الكروية، لكن حياته الخاصة كانت مختلفة تماما، إذ فشل في علاقاته الزوجية مرتين، وتزوج للمرة الثالثة عندما كان في الخمسين، وأنجب من زوجته هايدي طفلين. كما توفي ابنه شتيفان في الـ 31 من تموز/يوليو الماضي عن عمر ناهز الـ 46 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
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70عاما من حياة أسطورة كرة القدم الألمانية بكنباور
أكثر من 50 جائزة رياضية أعطيت لفرانز بكنباور على مدار نصف قرن مضى. وتكريما لإنجازاته الرياضية تم وضع صورته على أحد الطوابع البريدية في العام 2006.
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70عاما من حياة أسطورة كرة القدم الألمانية بكنباور
ويبدو أن اسم القيصر لا ينحصر باللاعب فقط، بل يتخطى ذلك إلى اسم أكلته المفضلة (كايزر شمارن) Kaiserschmarn، والتي تعتبر إحدى أكلات المطبخ البافاري الذي يعشقه بكنباور..
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70عاما من حياة أسطورة كرة القدم الألمانية بكنباور
كانت وجهات نظر وقرارات بكنباور موضع تساؤل في بعض الأحيان، إذ صوت لصالح روسيا لاستضافة بطولة لكأس العالم 2018، وبعد ذلك وقع عقدا مع شركة روسية منتجة للغاز، ولأسباب ضريبية على الأرجح نقل سكنه إلى النمسا منذ العام 1982.
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70عاما من حياة أسطورة كرة القدم الألمانية بكنباور
ويظل بكنباور ألمع شخصية رياضية في ألمانيا، لذلك يحاول الكثير من الفنانين الألمان تقليده مثل الممثل الكوميدي ماتسه كنوب الذي يقلده باتقان. عيد ميلاد سعيد يا قيصر الكرة الألمانية بمناسبة 70 عاما على ميلادك.
الكاتب: كلاوس كريمر/ علاء جمعة