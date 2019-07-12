بيكنباور.. قيصر الكرة الألمانية مهدد بالعمى في إحدى عينيه

يمتلك قيصر الكرة الألمانية بيكنباور مؤسسة خيرية اسمها "مؤسسة فرانز بيكنباور". ولصالح هذه المؤسسة افتتح القيصر أمس الجمعة (12 يوليو/ تموز 2019) مسابقة "كأس القيصر" في لعبة الغولف، بمدينة باد غريسباخ، التي تبعد حوالي 150 كيلومتر بشرقي مدينة ميونيخ.

وخلال ترحيبه بضيوف "كأس القيصر" وبينهم رياضيون سابقون وفنانون ورجال أعمال، بدا بيكنباور (73 عاماً) بمظهر جيد أثناء وقوفه على المسرح بجوار زوجته هايدي. لكن الضيوف أصابتهم الصدمة عندما تحدث بيكنباور عن حالته الصحية، حسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية.

وقال أسطورة بايرن ميونيخ وألمانيا السابق وفقا لبيلد: "منذ مدة طويلة وأنا أواجه متاعب صحية، وهذا معروف. والآن كنت مؤخرا في عيادة متخصصة لأنه تم تشخيص (اصابتي بـ) اضطراب في الدورة الدموية بالعين، اتضح أنه احتشاء بشبكية العين، والآن أرى قليلا أو لا أرى شيئا (اطلاقا) في العين اليمنى". وبطريقته المعهودة في السخرية الكوميدية أضاف فرانز بيكنباور: "لذلك أرجو ألا يغضب أحدكم مني إذا لم أره واصطدمت به".

وأوضحت صحيفة بيلد أن احتشاء شبكية العين قد يؤدي في أسوأ الأحوال إلى العمى. وكان بيكنباور قد أجرى في عامي 2016 و2017 عمليتين في القلب وفي عام 2018 تم تركيب طرف صناعي في خصره، وفق الصحيفة الألمانية.

صلاح شرارة