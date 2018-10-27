بيع سترة مغني فرقة "نيرفانا" بمبلغ قياسي

بيعت سترة صوفية لونها أخضر زيتوني للموسيقي الأمريكي كيرت كوبين، عضو فرقة "نيرفانا" لموسيقى الروك، والتي ارتداها خلال عرض "إم تي في أنبلجد" الشهير للفرقة في عام 1993، في مزاد علني يوم أمس السبت (27 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) بمبلغ قياسي بلغ 334 ألف دولار.
وأصبحت السترة، المغطاة ببقع أصلية وحروق سجائر،هي الأغلى التي يتم بيعها عبر مزاد. واحتلت السترة المصنوعة من الأكريليك والموهير موقع الصدارة في مزاد تذكارات موسيقى الروك، الذي استمر يومين في مقهى "هارد روك" في نيويورك.
ووصفت دار مزادات جوليان، التي كانت مسؤولة عن الحدث، السترة بأنها "واحدة من السترات الأكثر شهرة في تاريخ الموسيقى". وتم تسجيل عرض "إم تي في أنبلجد" في نيويورك مباشرة أمام الجمهور قبل خمسة أشهر من انتحار كوبين في نيسان/ أبريل من عام 1994. وتم إصدار العرض، الذي اعتبره العديد من المعجبين بأنه أفضل ما قدمته الفرقة، كألبوم في وقت لاحق من ذلك العام.
كما تم بيع جيتار "فيندر موستانج" مصمم خصيصاً لكوبين، والذي عزف عليه أثناء جولة "إن يوتيرو" لفرقة نيرفانا عام 1993، في نفس المزاد بمبلغ 340 ألف دولار. ومن بين الأشياء الأخرى التي تم بيعها في هذا المزاد غيتار كهربائي لإلفيس بريسلي مصنوع من خشب الصندل القاسي، والكثير من السترات والقفازات والقبعات التي صممت خصيصاً لمايكل جاكسون.
ر.م/ ي.أ (د ب أ)
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مجوهرات ماري أنطوانيت "المهربة" للبيع في مزاد علني
بعد أن ظلت ضمن المقتنيات الخاصة لأكثر 200 عام، بيعت المجوهرات التي تزينت بها يوماً ماري أنطوانيت في مدينة جنيف السويسرية. وقالت دانييلا ماسيستي من دار "سوذبيز" للمزادات "كل قطعة حلي في المجموعة" محملة بالتاريخ.
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مجوهرات ماري أنطوانيت "المهربة" للبيع في مزاد علني
ولدت الملكة الشهيرة ماري أنطوانيت في فيينا، بالنمسا، حيث كانت الابنة اللصغرى للإمبراطورة ماريا تيريزا، وزوجها فرانسيس الأول. وتزوجت من الوريث الفرنسي لويس أوغوست "لويس السادس عشر" عام 1770، بعمر الـ(14) عاماً، وأصبحت ملكة فرنسا بعد ذلك بأربعة أعوام فقط. ومع اندلاع الثورة الفرنسية في عام 1789، زجت حسناء باريس في السجن، وأعدمت بالمقصلة في نهاية المطاف في عام 1793.
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مجوهرات ماري أنطوانيت "المهربة" للبيع في مزاد علني
بيعت هذه اللآلئ الطبيعية، والماس بقيمة 36 مليون دولار أي ما يعادل (31.8 مليون يورو). اعتقد الخبراء في بادئ الأمر أن اللؤلؤة، التي يبلغ طولها 26 ملم X 18 ملم (1 × 0.7 بوصة)، سيصل سعرها ما بين 1-2 مليون دولاراً. وكانت قلادة اللؤلؤ إحدى القطع الـ10 في المجموعة، التي ارتدتها الملكة الفرنسية.
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مجوهرات ماري أنطوانيت "المهربة" للبيع في مزاد علني
من بين قطع أخرى، تضم مجموعة المجوهرات " بروش" أو دبوس صدر من الألماس، وأقراطاً للملكة ماري أنطوانيت. عرضت المجوهرات قبل بيعها في جميع أنحاء العالم مثل هونغ كونغ، ونيويورك، وميونيخ، ولندن وغيرها.
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مجوهرات ماري أنطوانيت "المهربة" للبيع في مزاد علني
يحمل خاتم الماس، الحروف الأولى من اسم ماري أنطوانيت (MA)، وفي قاعدته خصلة من شعر الملكة. تعود ملكية جميع القطع المعروضة حالياً إلى العائلة الإيطالية النبيلة بوربون-بارما.
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مجوهرات ماري أنطوانيت "المهربة" للبيع في مزاد علني
إبان الثورة الفرنسية، التي اندلعت عام 1789، خطط الملك لويس السادس عشر، وزوجته الملكة ماري أنطوانيت للفرار من البلاد. وأثناء التحضير للهروب، خبأت الملكة مجوهراتها في صندوق خشبي وأرسلتها إلى بروكسل، حيث وصلت بعد ذلك إلى الإمبراطور النمساوي. وفشلت الخطة وألقي القبض عليهم، غير أن طفلة الملكة الوحيدة التي بقيت على قيد الحياة، ماري تيريز (في الصورة)، أطلق سراحها في عام 1795، وتمكنت من استعادة الكنز.
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مجوهرات ماري أنطوانيت "المهربة" للبيع في مزاد علني
كما عرضت دار "سوذبيز" للمزادات أيضاً مقتنيات ثمينة لشخصيات تاريخية هامة أخرى، مثل الماس، الذي امتلكه سابقاً صديق ماري أنطوانيت ونسيبها شارل العاشر ملك فرنسا. صنع التاج من تلك الأحجار الكريمة في عام 1912. داركو جانجيفك/ ريم ضوا.