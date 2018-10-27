بيع سترة مغني فرقة "نيرفانا" بمبلغ قياسي

بيعت سترة صوفية لونها أخضر زيتوني للموسيقي الأمريكي كيرت كوبين، عضو فرقة "نيرفانا" لموسيقى الروك، والتي ارتداها خلال عرض "إم تي في أنبلجد" الشهير للفرقة في عام 1993، في مزاد علني يوم أمس السبت (27 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) بمبلغ قياسي بلغ 334 ألف دولار.

وأصبحت السترة، المغطاة ببقع أصلية وحروق سجائر،هي الأغلى التي يتم بيعها عبر مزاد. واحتلت السترة المصنوعة من الأكريليك والموهير موقع الصدارة في مزاد تذكارات موسيقى الروك، الذي استمر يومين في مقهى "هارد روك" في نيويورك.

ووصفت دار مزادات جوليان، التي كانت مسؤولة عن الحدث، السترة بأنها "واحدة من السترات الأكثر شهرة في تاريخ الموسيقى". وتم تسجيل عرض "إم تي في أنبلجد" في نيويورك مباشرة أمام الجمهور قبل خمسة أشهر من انتحار كوبين في نيسان/ أبريل من عام 1994. وتم إصدار العرض، الذي اعتبره العديد من المعجبين بأنه أفضل ما قدمته الفرقة، كألبوم في وقت لاحق من ذلك العام.

كما تم بيع جيتار "فيندر موستانج" مصمم خصيصاً لكوبين، والذي عزف عليه أثناء جولة "إن يوتيرو" لفرقة نيرفانا عام 1993، في نفس المزاد بمبلغ 340 ألف دولار. ومن بين الأشياء الأخرى التي تم بيعها في هذا المزاد غيتار كهربائي لإلفيس بريسلي مصنوع من خشب الصندل القاسي، والكثير من السترات والقفازات والقبعات التي صممت خصيصاً لمايكل جاكسون.

ر.م/ ي.أ (د ب أ)