بيع حزام الأسطورة محمد علي كلاي بمبلغ ضخم

بمبلغ ضحم وصل إلى 6.18 مليون دولار، بيع حزام بطولة محمد علي كلاي من معركة اللقب للوزن الثقيل عام 1974 "رامبل إن ذا جانغل" أو معركة الأدغال، والتي تمكن فيها الأسطورة كلاي من تحقيق الفوز في واحدة من أشهر نزالات الملاكمة على الإطلاق، وفق ما أورده موقع "دير شبيغل" الألماني.
وبيع الحزام الشهير في مزاد أمس الأحد (24 يوليو/تموز 2022)، وكان من نصيب جيم إيرساي مالك فريق إنديانابوليس كولتس. وأكد إيرساي حصوله على الحزام لمجموعته من تذكارات الموسيقى والتاريخ الأمريكي. وقال في تغريدة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي تويتر "إنني فخور لكون الحائز عليه".
وسيتم عرض الحزام في شهر أغسطس/آب القادم، ويعتبر سعره من بين أعلى الأسعار التي تم دفعها على الإطلاق لشراء تذكارات رياضية. وكان محمد علي كلاي قد واجه عام 1974 الملاكم القوي جورج فورمان في دولة زئير (جمهورية الكونغو الديمقراطية حالياً). ونجح علي في الفوز على كومان في تلك المباراة، التي تعد من بين الأشهر على الإطلاق في عالم الملاكمة، حسب موقع صحيفة "فرانكفورته ألغيماينه" الألمانية.
وكان أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي قد توفي سنة 2016 عن عمر يناهز الـ 74 عاماً بعض صراع طويل مع المرض. ويُعد الملاكم الراحل أحد أعظم الشخصيات الرياضية في العالم.
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نهاية أسطورة.. رحيل "الملاكم الأعظم" محمد علي
وبدأ كاسيوس كلاي وهو اسمه الأصلي قبل أن يعتنق الإسلام والمولود في 17 كانون الثاني/يناير 1942 في لويزفيل (ولاية كنتاكي)، ممارسة الملاكمة بعد أن حاول الثأر من ولد صغير سرق دراجته.
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نهاية أسطورة.. رحيل "الملاكم الأعظم" محمد علي
ولد محمد علي في لويزفيل في كنتاكي بالولايات المتحدة تحت اسم كايسوس مارسيليوس كلاي جونيور في 17 كانون الثاني/ يناير عام 1942.
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نهاية أسطورة.. رحيل "الملاكم الأعظم" محمد علي
توج بطلا للعالم في الوزن الثقيل في 25 شباط/فبراير 1964 بعد فوزه على مواطنه سوني ليستون حامل اللقب في ميامي بالضربة القاضية خلال الجولة السادسة. وكرر فوزه على ليستون في مباراته الأولى دفاعا عن لقبه في 25 أيار/مايو 1965 بالضربة القاضية في الجولة الأولى.
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نهاية أسطورة.. رحيل "الملاكم الأعظم" محمد علي
استبعد علي من المباريات وجرد من الألقاب التي حصل عليها عام 1967 لرفضه الانخراط بالجيش الأميركي في حرب فييتنام ومنع من ممارسة الملاكمة لثلاث سنوات ونصف السنة. قال "لست في نزاع مع الفيتناميين.. لم يطلق علي أي فيتنامي اسم زنجي".
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نهاية أسطورة.. رحيل "الملاكم الأعظم" محمد علي
ناضل علي ضد قرار منعه حتى وصل إلى المحكمة العليا التي نقضت الحكم وعاد الى الحلبة عام 1971 ومني في أولى مبارياته بهزيمته الأولى كمحترف أمام مواطنه جو فرايزر بالنقاط، لكنه ثأر لنفسه من فرايزر في 1975 وهزمه بالضربة القاضية في الجولة الرابعة عشرة.
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نهاية أسطورة.. رحيل "الملاكم الأعظم" محمد علي
أصبح علي مجددا بطل العالم في 1974 حسب تصنيف الجمعية العالمية والمجلس العالمي بفوزه بالضربة القاضية في الجولة الثامنة على جورج فورمان في ما أطلق عليه تسمية "معركة في الأدغال" في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا).
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نهاية أسطورة.. رحيل "الملاكم الأعظم" محمد علي
محمد علي في منازلة مع أنتونيو إنوكي في طوكيو عام 1976.
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نهاية أسطورة.. رحيل "الملاكم الأعظم" محمد علي
كاسيوس كلاي غير اسمه بعد اعتناقه الإسلام في 1964، إلى كاسيوس اكس تكنيا بزعيم "المسلمين السود" مالكولم اكس. وبعد شهر اعتنق الإسلام وغير اسمه إلى محمد علي دون لقب كلاي لأنه يذكره بالعبودية. (في الصورة مع القيادي المسلم مالكوم إكس).
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نهاية أسطورة.. رحيل "الملاكم الأعظم" محمد علي
خسر محمد علي لقبه بالنقاط أمام ليون سبينكس في 15 شباط/فبراير 1978، ثم استعاده في 15 أيلول/سبتمبر من السنة نفسها. وانسحب في 1979 لكنه اضطر للعودة إلى الحلبة بعد سنتين وفي سن التاسعة والثلاثين بسبب إساءته إدارة ثروته. لكن هذا لم يكن في مصلحته. في 1981 مني بهزيمة ساحقة أمام مواطنه لاري هولمز الذي كان أقوى منه بكثير. في السنة نفسها هُزم أمام تريفور بيربيك وكانت تلك آخر مباراة يخوضها.
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نهاية أسطورة.. رحيل "الملاكم الأعظم" محمد علي
لم يكن محمد علي أسطورة ملاكمة فقط، بل إنه أصبح شخصية محورية كممثل لحركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة. منح في عام 2005، وسام الحرية الرئاسي وهو أرفع وسام مدني في الولايات المتحدة.
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نهاية أسطورة.. رحيل "الملاكم الأعظم" محمد علي
في عام 1996 بدا مريضا في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا، حيث أضعفه داء باركنسون. بعدها أصبح ظهوره علنا نادرا تدريجيا.
الكاتب: ع.ج.م