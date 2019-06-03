بيض البط.. فوائده كثيرة لكنه لا يخلو من أضرار

من الممكن ملاحظة بيض البط وتمييزه عن بيض الدجاج بسهولة، وذلك من خلال حجمه الكبير. كما يتواجد بيض البط في مجموعة من الألوان، مثل الأزرق والأخضر والرمادي وأحياناً الأبيض، الأمر الذي يعتمد على سلالة البط بالدرجة الأولى، غير أنه قد يختلف أيضاً حتى من نفس السلالة، بحسب ما نشره موقع "وايد اوبن بيتس" الأميركي.
ويعتبر بيض البط مصدراً غذائياً غنياً بالبروتين والأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومركبات مختلفة أخرى تعزز الصحة ومفيدة لسلامة العين والدماغ، وقد يقي من الالتهابات والأمراض المرتبطة بالعمر. ومقارنة مع بيض الدجاج قد يحتوي بيض البط على عناصر غذائية أكبر نظراً لحجمه، حيث تزن البيضة في المتوسط "70" غراماً، في حين تزن بيضة الدجاج "50" غراماً.
من ناحية أخرى وعلى الرغم من الفوائد الصحية الكبيرة لبيض البط، غير أنه قد لا يكون خياراً آمناً ومناسباً للجميع، إذ أن بروتين البيض من مسببات الحساسية الشائعة، إحدى أكثر حالات الحساسية الغذائية شيوعاً عند الرضع والأطفال، وقد تتراوح أعراضها من الطفح الجلدي إلى عسر الهضم أو القيء أو الإسهال. في الحالات الشديدة، يمكن أن تسبب الحساسية الغذائية الحساسية المفرطة، والتي يمكن أن تؤثر على تنفس الشخص وتكون مهددة للحياة، لذا من الأفضل التأكد من قبل اختصاصي قبل وضعه على مائدة الطعام وبالذات إذا كان الشحص مصابا صاباً بمرض السكري أو يعاني من أمراض القلب، بحسب ما نشره موقع "هيلث لاين" الأميركي.
ر.ض/ ع.ج.م
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"كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام
Tomaten auf den Augen haben
تعني هذه العبارة حرفياً " وجود الطماطم على العيون". ويحمل هذا المصطلح الملون في طياته سؤالاً يعبر عن تجاهل كامل لشيء واضح كما لو أردت القول: "هل أنا أعمى أم ماذا؟"، وقد جاء هذا التعبير من صورة شخص لديه عيون حمراء متورمة قد تكون نتيجة النوم الزائد ما أثر على تركيزه.
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"كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام
Viele Köche verderben den Brei
تترجم هذه العبارة بشكل حرفي: "الكثير من الطهاة يفسد الطبخة"، وهو تعبير يستخدم في اللغة العربية أيضاً.
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"كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام
Ich koche vor Wut
يقال في اللغة الألمانية إنني "أُطبخ" من الغضب، كما يقال في اللغة العربية إنني "أغلي" من الغضب، تعبيراً عن الشعور بالغضب العارم.
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"كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام
Das Auge isst mit
أحد التعبيرات الطريفة القادمة من المطبخ أيضاً، ويعني حرفياً "العين تأكل معك" وتستخدم عند إعداد الطعام بمعنى أنه يجب أن يكون شكل الطعام شهياً بما يبهج النظر.
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"كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام
Sie kochen auch nur mit Wasser
إذا قارنت نفسك كثيراً بأشخاص آخرين في محاولة لتهدئة نفسك، فسيفيدك هذا التعبير:"Sie kochen auch nur mit Wasser" ويترجم حرفياً أن الآخرين "يطبخون" بالمياه الساخنة أيضاً، بمعنى آخر أن لا أحد يخلو من الأخطاء والعيوب.
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"كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام
Meinen Senf dazu geben...
حرفياً: "إضافة الخردل الخاص به" إلى الطبق. ويعني التعبير عن رأي الشخص، أو إضافة رأيك حول أمر ما.
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"كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام
Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird
هذه العبارة تترجم بأنه لا يتم تناول الطعام بنفس درجة حرارة طهيه، وبمعنى آخر بعد الاضطرابات ستهدأ الأمور وسيكون كل شيء على ما يرام.
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"كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام
Der dümmste Bauer erntet die größten Kartoffeln
تعني حرفياً "المزارع الأغبى يحظى بمحصول البطاطا الأفضل". ويعني هذا التعبير أن الأشخاص الأذكياء يميلون أكثر إلى الشك الذاتي والتردد، مما يمنعهم أحياناً من اغتنام بعض الفرص التي قد تؤدي إلى ثروة جيدة. وبمعنى مختصر لا تفكر كثيراً كي تتقدم.
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"كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام
Abwarten und Tee trinken
لتحضير الشاي نحتاج للماء المغلي، ومن هنا جاء هذا التعبير الذي يترجم :"انتظر واشرب الشاي" ما يعني انتظر بهدوء وسترى النتيجة.
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"كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام
Niemals den Kuchen vor dem Anschnitt loben
الترجمة الحرفية لهذه العبارة : لا تمدح قطعة الكعك أبداً قبل أن تقطعها. بمعنى لا تستبق الأحداث.
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"كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام
Liebe geht durch den Magen
عبارة لا تخلو من الرومانسية وتترجم حرفياً: "الحب يمر من المعدة". الأمر الذي يعني أن الطعام والحب يسيران جنباً إلى جنب، إذ يمكنك كسب شخص ما أو التعبير عن حبك من خلال تحضير وجبة شهية له/ها. وهذا يعني مشاركة الحب والحياة وتعزيزهما من خلال تحضير الطعام والأكل معاً. لويزا شيفر/ ريم ضوا.