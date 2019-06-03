 بيض البط.. فوائده كثيرة لكنه لا يخلو من أضرار | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 22.06.2020

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صحة

بيض البط.. فوائده كثيرة لكنه لا يخلو من أضرار

يعد بيض البط من المصادر الغذائية المهمة التي تحتوي على البروتين والأحماض الأمينية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومركبات مختلفة، لكنه لا يخلو من أضرار لابد من معرفتها.

يمكن التعرف على بيض البط من خلال حجمه وألوانه

بيض البط.. فوائده كثيرة لكنه لا يخلو من أضرار

من الممكن ملاحظة بيض البط وتمييزه عن بيض الدجاج بسهولة، وذلك من خلال حجمه الكبير. كما يتواجد بيض البط في مجموعة من الألوان، مثل الأزرق والأخضر والرمادي وأحياناً الأبيض، الأمر الذي يعتمد على سلالة البط بالدرجة الأولى، غير أنه قد يختلف أيضاً حتى من نفس السلالة، بحسب ما نشره موقع "وايد اوبن بيتس" الأميركي.

مختارات

لاشك بأن البيض يحتوي على فوائد غذائية كبيرة وهامة لصحة جسم الإنسان بشكل عام. غير أن دراسة حديثة قد كشفت أن الإفراط في تناول البيض يرتبط مباشرة بأمراض القلب والدورة الدموية. فما هي الكمية المناسبة لتناول البيض أسبوعياً؟ (16.03.2019)

يبدو أن تفشي فيروس كورونا يعيد الناس إلى الحياة الريفية البسيطة. ففي إحدى المناطق في بلجيكا زاد الإقبال على تربية الدجاج بشكل كبير خلال فترة العزل، ليس فقط من أجل البيض واللحم، بل لقضاء وقت العطلة والترفيه عن الأطفال. (11.05.2020)

 ويعتبر بيض البط مصدراً غذائياً غنياً بالبروتين والأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومركبات مختلفة أخرى تعزز الصحة ومفيدة لسلامة العين والدماغ، وقد يقي من الالتهابات والأمراض المرتبطة بالعمر. ومقارنة مع بيض الدجاج قد يحتوي بيض البط على عناصر غذائية أكبر نظراً لحجمه، حيث تزن البيضة في المتوسط "70" غراماً، في حين تزن بيضة الدجاج "50" غراماً.

من ناحية أخرى وعلى الرغم من الفوائد الصحية الكبيرة لبيض البط، غير أنه قد لا يكون خياراً آمناً ومناسباً للجميع، إذ أن بروتين البيض من مسببات الحساسية الشائعة، إحدى أكثر حالات الحساسية الغذائية شيوعاً عند الرضع والأطفال، وقد تتراوح أعراضها من الطفح الجلدي إلى عسر الهضم أو القيء أو الإسهال. في الحالات الشديدة، يمكن أن تسبب الحساسية الغذائية الحساسية المفرطة، والتي يمكن أن تؤثر على تنفس الشخص وتكون مهددة للحياة، لذا من الأفضل التأكد من قبل اختصاصي قبل وضعه على مائدة الطعام وبالذات إذا كان الشحص مصابا صاباً بمرض السكري أو يعاني من أمراض القلب، بحسب ما نشره موقع "هيلث لاين" الأميركي.

ر.ض/ ع.ج.م

  • Woman holding tomatoes in front of her eyes (picture-alliance/united-archives/mcphoto)

      "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Tomaten auf den Augen haben

    تعني هذه العبارة حرفياً " وجود الطماطم على العيون". ويحمل هذا المصطلح الملون في طياته سؤالاً يعبر عن تجاهل كامل لشيء واضح كما لو أردت القول: "هل أنا أعمى أم ماذا؟"، وقد جاء هذا التعبير من صورة شخص لديه عيون حمراء متورمة قد تكون نتيجة النوم الزائد ما أثر على تركيزه.

  • Amaranth porridge (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

      "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Viele Köche verderben den Brei

    تترجم هذه العبارة بشكل حرفي: "الكثير من الطهاة يفسد الطبخة"، وهو تعبير يستخدم في اللغة العربية أيضاً.

  • Man looking angry with steam coming out of his ears (Fotolia/rangizzz)

      "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Ich koche vor Wut

    يقال في اللغة الألمانية إنني "أُطبخ" من الغضب، كما يقال في اللغة العربية إنني "أغلي" من الغضب، تعبيراً عن الشعور بالغضب العارم.

  • A line of fish and vegetables (Colourbox/S. Ievgen )

      "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Das Auge isst mit

    أحد التعبيرات الطريفة القادمة من المطبخ أيضاً، ويعني حرفياً "العين تأكل معك" وتستخدم عند إعداد الطعام بمعنى أنه يجب أن يكون شكل الطعام شهياً بما يبهج النظر.

  • Pot of water boiling on stove (imago/Paul von Stroheim)

      "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Sie kochen auch nur mit Wasser

    إذا قارنت نفسك كثيراً بأشخاص آخرين في محاولة لتهدئة نفسك، فسيفيدك هذا التعبير:"Sie kochen auch nur mit Wasser" ويترجم حرفياً أن الآخرين "يطبخون" بالمياه الساخنة أيضاً، بمعنى آخر أن لا أحد يخلو من الأخطاء والعيوب.

  • Old-fashioned jars of mustard (picture-alliance/dpa/M. Becker)

      "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Meinen Senf dazu geben...

    حرفياً: "إضافة الخردل الخاص به" إلى الطبق. ويعني التعبير عن رأي الشخص، أو إضافة رأيك حول أمر ما.

  • A cook with two pot lids (Fotolia/goodluz)

      "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird

    هذه العبارة تترجم بأنه لا يتم تناول الطعام بنفس درجة حرارة طهيه، وبمعنى آخر بعد الاضطرابات ستهدأ الأمور وسيكون كل شيء على ما يرام.

  • Basket of potatoes sitting outside on ground (picture-alliance/dpa/M. Schutt)

      "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Der dümmste Bauer erntet die größten Kartoffeln

    تعني حرفياً "المزارع الأغبى يحظى بمحصول البطاطا الأفضل". ويعني هذا التعبير أن الأشخاص الأذكياء يميلون أكثر إلى الشك الذاتي والتردد، مما يمنعهم أحياناً من اغتنام بعض الفرص التي قد تؤدي إلى ثروة جيدة. وبمعنى مختصر لا تفكر كثيراً كي تتقدم.

  • Tea pot and tea cup with hibiscus tea (picture-alliance/Arco Images/J. Pfeiffer)

      "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Abwarten und Tee trinken

    لتحضير الشاي نحتاج للماء المغلي، ومن هنا جاء هذا التعبير الذي يترجم :"انتظر واشرب الشاي" ما يعني انتظر بهدوء وسترى النتيجة.

  • Cake being sliced with large knife (picture alliance/dpa)

      "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Niemals den Kuchen vor dem Anschnitt loben

    الترجمة الحرفية لهذه العبارة : لا تمدح قطعة الكعك أبداً قبل أن تقطعها. بمعنى لا تستبق الأحداث.

  • Women in dirndls holding cookie necklaces shaped as hearts (picture-alliance/dpa/F. Hörhager)

      "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Liebe geht durch den Magen

    عبارة لا تخلو من الرومانسية وتترجم حرفياً: "الحب يمر من المعدة". الأمر الذي يعني أن الطعام والحب يسيران جنباً إلى جنب، إذ يمكنك كسب شخص ما أو التعبير عن حبك من خلال تحضير وجبة شهية له/ها. وهذا يعني مشاركة الحب والحياة وتعزيزهما من خلال تحضير الطعام والأكل معاً. لويزا شيفر/ ريم ضوا.


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