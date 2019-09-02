بيريز يكشف..لهذا السبب فشلت جميع محاولات ضم ليفاندوفسكي

لمواسم عدة كان هدّاف البافاري روبرت ليفاندوفسكي على قائمة المشرحين للانتقال إلى النادي الإسباني ريال مدريد. ومع ذلك لم تتم الصفقة وبقي ليفاندوفسكي وفيّا لبايرن ميونيخ.

الأسباب لم يعلن عنها أبدا إلى أن فتح مدير النادي فلورنتينو بيريز حقائب أسراره للكشف عن سبب فشل ناديه في التعاقد مع الدولي البولندي، وذلك في اجتماع لأعضاء النادي.

فلورنتينو بيريز

ونقلت "آس" و"ماركا" الإسبانيتين عن فلونتينو بيريز قوله "هناك لاعبون لا يمكن شراؤهم"، مضيفا: "لقد حاولنا عدة سنوات ضمّ ليفاندوفسكي. ولم يحدث شيئا. فعقده لا يتوفر على شرط جزائي، وهم يرفضون بيعه"، في إشارة إلى إدارة البافاري.

هذه الصفقة باتت اليوم من اهتمامات الماضي، فريال مدريد يتطلع اليوم للتعاقد مع جيل النجوم الصاعد، وعلى رأسهم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان. وقد أقر رئيس "الميرنغي" أيضا أن ناديه يركض وراء الفرنسي حامل لقب بطولة العالم 2018، "لكنهم يرفضون بيعه" أيضا، يتابع بيريز.

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أما لاعب بروسيا دورتموند السابق فقد مدد مؤخرا عقده مع بايرن إلى غاية 2023. ولأنه يعرف تماما أن ذلك مسك الختام بعد أن دخل عقده الثالث (31 عاما). وهو يأمل اليوم في حفل وداع يشبه ذلك الذي شهده ملعب "آليانس أرينا" بميونيخ عند اعتزال الثنائي فرانك ريبري وآرين روبن. وأفصح ليفاندوفسكي عن ذلك في حوار مع قناة "شبورت 1" الألمانية قائلا: "لم تكن لحظة رائعة بالنسبة لروبن وريبري فحسب، وإنما لجميع اللاعبين. رائع جدا أن تعيش لحظات وداع كهذه".

و.ب