بيريز يعارض زيدان في التعاقد مع نجم مان يونايتد والسبب؟

ليس سراً أن زين الدين زيدان وافق على العودة إلى تدريب ريال مدريد بمجموعة من الشروط، إذ يريد المدرب الفرنسي تجاوز أخطاء ولايته التدريبية الأولى مع "الميرنغي"، والحصول على صلاحيات واسعة تسمح له بفرض رؤيته الكروية، من أجل إعادة قطار ريال مدريد إلى سكته الصحيحة، واعتلاء منصات التتويج محلياً وقارياً.

لكن يبدو أن مهمة زيدان لن تكون سهلة، لاسيما وأن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لا يزال يصر على التدخل وربما بقوة في سوق انتقالات "الأبيض الملكي"، فقد أورد موقع "لو 10 سبورت " الفرنسي أن فلورنتينو بيريز لا يريد التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا في فترة الانتقالات الصيفية.

ويُعد زين الدين زيدان من المعجبين بشدة بالنجم الفرنسي، حيث يعتزم المدرب الفرنسي تعزيز صفوف ريال مدريد الكروية ببوغبا، بهدف إعطاء قوة أكبر لوسط ميدان الفريق، الذي ظهر بمستوى متذبذب هذا الموسم.

وأوضح موقع "لو 10 سبورت" أن فلورنتينو بيريز، يرفض التعاقد مع بول بوغبا لمجموعة من الأسباب، من بينها شخصية النجم الفرنسي القوية، والتي ظهرت بشكل كبير في صراعه مع مدرب مانشستر يونايتد السابق جوزيه مورينيو، وأضاف أن بيريز يفضل التعاقد من لاعبين من طينة إدين هازارد، إذ أن هؤلاء اللاعبين يمتلكون فرصة كبيرة للتويج بالكرة الذهبية.

وتابع نفس المصدر أن من بين رفض بيريز التعاقد مع بوغبا كذلك هو وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا، الذي لا تجمعه علاقة جيدة مع رئيس "الميرنغي"، حيث لا يرغب فلورنتينو بيريز بالدخول في مفاوضات مع رايولا، حسب نفس المصدر.

يُشار إلى بول بوغبا، ألمح في وقت سابق إلى رغبته في ارتداء قميص ريال مدريد، في ظل توقعات بأن تكلف صفقة النجم الفرنسي خزينة ريال مدريد الكثير، خاصة وأن مانشستر يونايتد لن يفرط في خدمات بوغبا بسهولة.