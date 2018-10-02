بيريز يضع شرطاً لتخلي ريال مدريد عن مودريتش!

ذكر موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية أن، رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، ربما سيعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم "الميرنغي" لوكا مودريتش إلى فريق إنتر ميلانو الإيطالي، وأضاف أن مغادرة الدولي الكرواتي لريال مدريد، تتوقف على نجاح "الأبيض الملكي" في الحصول على خدمات نيمار دا سيلفا أو كيليان مبابي.

وأوضح موقع "ذا صن"، بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إيطالية أن، "النيرازوري" سيحاول مُجدداً الظفر بخدمات لوكا مودريتش (33 عاماً) في الميركاتو الشتوي، وأضاف أن إنتر ميلانو كان قريباً جداً من حسم صفقة الساحر الكرواتي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد، أكدت رغبة لوكا مودريتش بالانتقال إلى إنتر ميلانو من أجل تحقيق حلمه باللعب في الدوري الإيطالي، الذي شد إليه الأنظار أخيراً بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس.

وتابع نفس المصدر أن، ريال مدريد لا يزال متمسكاً بإمكانية ضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أو زميله في فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وأضاف أن رئيس "الميرنغي" بيريز يريد ضم نجم كبير من حجم كريستيانو رونالدو، من أجل العودة بالفريق إلى سكة الانتصارات.

في المقابل، لن تكون مهمة ريال مدريد سهلة في الحصول على خدمات نيمار أو مبابي، لاسيما وأن باريس سان جيرمان يُعول كثيراً على تألق النجمين البرازيلي والفرنسي من أجل التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي يضعها النادي الباريسي نُصب عينها منذ عدة سنوات.

يُشار إلى أن عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد ينتهي صيف سنة 2020، فيما تبلغ قيمة الساحر الكرواتي المالية حاليا تقريباً 25 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت" المتخصص في شؤون اللاعبين.