تُعتبر العاصمة اللبنانية بيروت أحد أكثر مدن الشرق الأوسط حيوية وحركة. تتركز فيها التجارة والصناعة ومراكز صناعة القرار في لبنان. وقد تميزت دائما بأنشطة ثقافية ودور نشر متنوعة وهي مركز سياحي ومصرفي هام في الشرق الأوسط.

بيروت مدينة قديمة يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد واليوم يزيد عدد سكانها على 2 مليون نسمة. مرت المدينة خلال تاريخها بفترات ازدهار متعددة، غير أنها تعرضت أيضا للعديد من الكوارث أبرزها الحرب الأهلية اللبنانية وآخرها انفجار المرفأ الرهيب الذي تسبب بمقتل العشرات وجرح الآلاف وإلحاق الضرر بنصف أحياء المدينة.