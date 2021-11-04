نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

بيروت

تُعتبر العاصمة اللبنانية بيروت أحد أكثر مدن الشرق الأوسط حيوية وحركة. تتركز فيها التجارة والصناعة ومراكز صناعة القرار في لبنان. وقد تميزت دائما بأنشطة ثقافية ودور نشر متنوعة وهي مركز سياحي ومصرفي هام في الشرق الأوسط.

بيروت مدينة قديمة يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد واليوم يزيد عدد سكانها على 2 مليون نسمة. مرت المدينة خلال تاريخها بفترات ازدهار متعددة، غير أنها تعرضت أيضا للعديد من الكوارث أبرزها الحرب الأهلية اللبنانية وآخرها انفجار المرفأ الرهيب الذي تسبب بمقتل العشرات وجرح الآلاف وإلحاق الضرر بنصف أحياء المدينة.

A supporter of Hezbollah and the Amal movements carries a portrait of Judge Tarek Bitar, the Beirut blast lead investigator, near the Justice Palace in the capital Beirut on October 14, 2021, during a gathering to demand his dismissal. (Photo by JOSEPH EID / AFP) (Photo by JOSEPH EID/AFP via Getty Images)

القاضي بيطار.. مزعج لساسة لبنان ومصدر ثقة لضحايا المرفأ 04.11.2021

القاضي اللبناني طارق بيطار يحقق منذ ثمانية أشهر في المسؤولية عن الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت العام الماضي. لكن لديه خصوم أقوياء، فالمقاومة السياسية له شرسة، لكنه في عيون الضحايا قاض لم يروا له مثيلا.

Saudi Arabia and Lebanon

الرياض: لا جدوى في التعامل مع لبنان في ظل هيمنة حزب الله 01.11.2021

أكدت الرياض أنه لا جدوى في التعامل مع لبنان في ظل "هيمنة وكلاء إيران" في إشارة إلى حزب الله، فيما ناشد رئيس الوزراء اللبناني وزير الإعلام جورج قرداحي بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر في أسوأ أزمة بين بيروت ودول الخليج.
Lebanon's Information Minister George Kordahi speaks to journalists after a cabinet meeting at the presidential palace in Baabda, east of Beirut, Lebanon, Monday, Sept. 13, 2021. Saudi Arabia on Friday, Oct. 29, 2021 ordered the Lebanese ambassador to the kingdom to leave the country within 48 hours and stopped all imports from Lebanon, a response to comments by Kordahi who described the war in Yemen as a Saudi aggression. (AP Photo/Bilal Hussein)

في موقف لافت.. قطر تنضم للإمارات والكويت وتستنكر تصريحات قرداحي 30.10.2021

بعد طرد سفيري لبنان في السعودية والبحرين، استدعت الكويت سفيرها في بيروت ،فيما قررت الإمارات سحب دبلوماسييها من بيروت ومنع مواطنيها من السفر إلى لبنان، وفي موقف لاقت انضمت قطر لدعم موقف الدول الخليجية من تصريحات قرداحي.
Saudi Arabia and Lebanon

السعودية تطرد السفير اللبناني وتحظر جميع الواردات من لبنان 29.10.2021

على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن، السعودية تقرر سحب سفيرها من بيروت وطرد السفير اللبناني لديها، ووقف كل الواردات اللبنانية إليها.
Lebanon's Prime Minister Hassan Diab speaks during a televised address to the the nation at the governmental palace in Beirut, Lebanon March 7, 2020. Dalati Nohra/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

لبنان ـ تعليق إجراءات التحقيق مع دياب على خلفية انفجار مرفأ بيروت 28.10.2021

أفادت مصادر قضائية لبنانية أن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطارعلق الخميس جلسة استماع لرئيس الوزراء السابق حسان دياب بعدما رفع الأخير دعوى قضائية. وأكدت المصادر أن تعليق الاستجواب يخص دياب فقط.
In this photo released by Lebanese government, members of the new government pose for an official picture at the Presidential Palace in Baabda, east of Beirut, Lebanon, Monday, Sept 13, 2021. Front row from left to right are Defense Minister Maurice Slim, Interior Minister Bassam Mawlawi, Deputy Prime Minister Saadeh Shami, Parliament Speaker Nabih Berri, President Michel Aoun, Prime Minister Najib Mikati, Foreign Minister Abdullah Bouhabib, Information Minister George Kordahi, Minister of Youth and Sports George Kallas. (Dalati Nohra/Lebanese Official Government via AP)

هل تنقذ "قشة" صندوق النقد الدولي لبنان "الغريق"؟ 19.10.2021

تستأنف الحكومة اللبنانية الجديدة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد توقف دام لأكثر من عام لإنهاء الأزمة الاقتصادية الطاحنة، فيما بدت نبرة الخبراء أقل تفاؤلا وسط تحذيرات من أن نجاح المفاوضات ليس مضمونا.
ARCHIV - 11.10.2016, Libanon, Beirut: Hassan Nasrallah, Hisbollah-Chef, spricht am Aschura-Tag . Deutschland hat gegen die schiitische Hisbollah ein Verbot erlassen. Doch die Organisation bleibt mächtig. Foto: picture alliance / dpa |

نصر الله يهاجم جعجع ويصف أحداث بيروت بأنها خطيرة ومفصلية 18.10.2021

في أول تصريحات يدلي بها منذ أسوأ أعمال عنف في بيروت منذ ما يزيد على عشر سنوات، وجه زعيم جماعة حزب الله انتقادات حادة لحزب القوات اللبنانية المسيحي وزعيمه سمير جعجع، مكرراً اتهامات بحقه ومحذراً من مغبة الاصطدام بعناصره.
Protesters gather in front of the October 17 torch near the devastated port of Beirut, during a rally to mark the second anniversary of the beginning of a nationwide anti-government protest movement, on October 17, 2021. - Lebanon marked the second anniversary of its defunct protest movement with a low-key demonstration in Beirut today, while many stayed away amid grinding economic woes and deadly tensions over a port blast probe. (Photo by ANWAR AMRO / AFP) (Photo by ANWAR AMRO/AFP via Getty Images)

لبنانيون يحيون الذكرى الثانية للحراك وسط تصاعد الأزمة 17.10.2021

تظاهر عشرات الأشخاص في وسط بيروت، في الذكرى الثانية للحراك، رافعين لافتات مناهضة للطبقة الحاكمة، وذلك بعد ثلاثة أيام على مواجهات دموية أوقعت قتلى في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.
Titel: Gebran Bassil bei Conflict Zone Schlagworte: Gebran Bassil, Conflict Zone, Libanon Wer hat das Bild gemacht?:DW/M. Martin Wann wurde das Bild gemacht?: Februar 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: München Bildbeschreibung: Bei welcher Gelegenheit / in welcher Situation wurde das Bild aufgenommen? Wer oder was ist auf dem Bild zu sehen? Die libanesische Außenminister Gebran Bassil m Interview mit Tim Sebastian In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artik

جبران باسيل: التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب ألا يتوقف 16.10.2021

أكد جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر على ضرورة استمرار التحقيقات في انفجار مرفأ لبنان، مناقضاً بذلك موقف جماعة حزب الله ، حليفة التيار الوطني الحر والتي تدعو إلى عزل المحققين الرئيسيين.
Protester's foot Main title: Protests by Hizbollah supporters against investigation judge Bitar Photos title: Protester steps on the picture of Judge Bitar Place: & Date: 14.10.2021 Copyright/Photographer: Abdulkader bey für DW. (Bitte Namen des Photographers nicht veröffentlichen).

قضية تفجير بيروت ـ تدخل السياسة في القضاء يعرقل كشف الحقيقة 16.10.2021

تعليق التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت أكثر من مرة وكيل التهم للقضاة يظهر مدى تدخل السياسة في عمل القضاء والخوف من كشف الحقيقة. DWعربية تسلط الضوء على تعقيدات المشهد القضائي والسياسي في لبنان في ما يتعلق بقضية الانفجار.
Supporters of the Shiite Hezbollah and Amal groups chant slogans against Judge Tarek Bitar, who is investigating last year's deadly seaport blast, during a protest in front of the Justice Palace, in Beirut, Lebanon, Thursday on October 14, 2021. Armed clashes broke out in Beirut Thursday during the protest against the lead judge investigating last year's massive blast in the city's port, as tensions over the domestic probe boiled over. . photo by Jamal Eddine/ UPI Photo via Newscom picture alliance

التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.. هل تفجر الوضع في لبنان؟ 15.10.2021

طرحت الأحداث الدامية التي شهدها لبنان، الكثير من المخاوف في أوساط المجتمع اللبناني من شبح حرب أهلية جديدة وتساؤلات حول مصير تحقيقات انفجار بيروت الذي يقوده القاضي طارق بيطار، فما الخلفيات التي سبقت الأحداث وقادت إليها؟
14.10.2021, Beirut, Libanon, Supporters of a Shiite group allied with Hezbollah fire weapons during armed clashes that erupted during a protest in the southern Beirut suburb of Dahiyeh, Lebanon, Thursday, Oct. 14, 2021. It was not immediately clear what triggered the gunfire, but tensions were high along a former civil war front-line between Muslim Shiite and Christian areas. (AP Photo/Hassan Ammar)

أزمة تلد أزمة... لماذا يغرق لبنان في كل هذه الفوضى؟ 15.10.2021

توتر حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وانقسامات طائفية وانهيار اقتصادي وتدخلات خارجية.. أزمات متلاحقة يعاني منها لبنان. فما خلفيات ما يحدث في بلد الأرز؟
14.10.2021, Beirut, Libanon, Lebanese army soldiers stand guard on their armored vehicle as supporters of the Shiite Hezbollah and Amal groups burn garbage containers to block a road during a protest in Beirut, Lebanon, Thursday, Oct. 14, 2021. Armed clashes broke out in Beirut Thursday during a protest against the lead judge investigating last year's massive blast in the city's port, as tensions over the domestic probe boiled over. (AP Photo/Bilal Hussein)

اشتباكات بيروت.. عودة الهدوء ودعوات دولية لوقف التصعيد 14.10.2021

عقب اشتباكات مسلحة دموية تزامناً مع تظاهرة ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، تعهد الرئيس ميشال عون بمحاسبة المسؤولين. في المقابل حضت واشنطن وباريس والأمم المتحدة على وقف التصعيد وإجراء تحقيق مستقل في الانفجار.
Lebanese security forces react to gunfire during a protest in Beirut, Lebanon, Thursday, Oct. 14, 2021. Armed clashes broke out in Beirut Thursday during a protest against the lead judge investigating last year’s massive blast in the city's port, as tensions over the domestic probe boiled over. (AP Photo/Hussein Malla)

قتلى وجرحى في تصاعد التوتر بشأن التحقيق بانفجار مرفأ بيروت 14.10.2021

قتل وأصيب عدة أشخاص في بيروت إثر إطلاق نار عند خطوط التماس بين الأحياء المسيحية والشيعية وبالتزامن مع مظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل ضد قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، في تصعيد يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة.

Lebanese Prime Minister Najib Mikati speaks during a parliament session to confirm Lebanon's new government at a Beirut theater known as the UNESCO palace so that parliament members could observe social distancing measures imposed over the coronavirus pandemic, Lebanon, Monday, Sept. 20, 2021. A power outage and a broken generator briefly delayed the start of the parliament session for some 40 minutes before electricity came back on. (AP Photo/Bilal Hussein)

هل تطيح التحقيقات في انفجار بيروت بحكومة ميقاتي الوليدة؟ 13.10.2021

بعد عام من الفراغ تشكلت حكومة جديدة في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي بهدف انتشال البلاد من الانهيار الاقتصادي. بيد أن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت تزعزع حكومة ميقاتي، بعد طلب شخصيات شيعيية بإقالة القاضي المسؤول عنها.

(200806) -- BEIJING, Aug. 6, 2020 (Xinhua) -- Damaged buildings are seen after the explosions at the Port of Beirut in Lebanon, Aug. 5, 2020. The Lebanese cabinet announced on Wednesday a state of emergency in Beirut for two weeks, while the death toll from the deadly blasts at the Beirut port has climbed to 135. Two huge explosions rocked Port of Beirut on Tuesday, shaking buildings all over Lebanon's capital while causing heavy damage in the city. (Xinhua/Bilal Jawich) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

وسط ضغوط سياسية جديدة.. تعليق التحقيق في انفجار بيروت للمرة الثالثة 12.10.2021

في وقت يتعرض فيه المحقق العدلي طارق بيطار لضغوط سياسية متزايدة جاء أبرزها الاثنين على لسان نصرالله، علّق البيطار مجدداً تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر.
مزيد من المقالات