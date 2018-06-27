بيرهوف: مصير لوف سيتحدد بعد تحليل أداء المانشافت

بعد زلزال الخروج المبكر إثر خسارة مريرة أمام كوريا الجنوبية في مونديال روسيا، تعرضت طائرة المنتخب الألماني لكرة القدم أثناء عملية هبوطها لاضطرابات جوية شديدة هزت الفريق وقيادة الاتحاد الألماني لكرة القدم بشكل عميق. إلا أن الطائرة هبطت بسلام في مطار فرانكفورت بعد ظهر الخميس (28 حزيران/ يونيو 2018) قادمة من روسيا.

وفي أول لقاء صحافي بعد عودة المنتخب، قال المدير الإداري للفريق، أوليفر بيرهوف، إنه يتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل المدير الفني للمنتخب يوآخيم لوف بخصوص تدريب الفريق مع نهاية الأسبوع. وقال بيرهوف للصحفيين:" سنظل على تواصل يومي حتى نهاية الأسبوع المقبل. سنلتقي ونناقش أشياء أخرى".

من جانبه، قال لوف، الذي وقع عقداً لتدريب المنتخب حتى عام 2022، إن مستقبله مع الفريق سيتحدد عقب تحليل عميق للأخطاء التي حدثت وعن كيفية الدفع بالفريق للأمام. وأضاف: "يجب أن نتخذ إجراءات مفصلة. نحن بحاجة لتغييرات واضحة، ويجب أن نناقش هذا الآن وكيف سنفعله".

في غضون ذلك، كشف استطلاع للرأي عن رغبة الجماهير الألمانية في استقالة يوآخيم لوف من منصبه، وذلك عقب خروج المنتخب الألماني من المونديال من دور المجموعات بعد الخسارة بهدفين مقابل لا شيء أمام كوريا الجنوبية أمس الأربعاء. وذكر الموقع الإلكتروني "تي أونلاين" أن استطلاع للرأي أجراه معهد "سيفي" لقياس مؤشرات الرأي يفيد بأن نسبة 55 في المائة من المشاركين يريدون استقالة لوف.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية تصريحات على لسان راينهارد غريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، قال فيها إنه التقى بلوف مساء أمس الأربعاء عقب الخروج من كأس العالم. وقال غريندل لـ"بيلد": "اتفقنا على أننا سنناقش خلال الأيام القليلة المقبلة كيف ستستمر الأمور".

وفي سؤال عن استقالته من منصبه، قال لوف في لقاء تلفزيوني: "من المبكر جداً بالنسبة لي الرد على هذا السؤال. نحتاج لوقت كاف لرؤية كل شيء بوضوح". وأضاف: "الحزن بداخلي عميق. لم أكن أتخيل أن نخسر أمام كوريا الجنوبية".

من جانبه، قال غريندل إن لوف وجهازه الفني سيقومان بتحليل أداء الفريق في روسيا، متابعاً بالقول: "سيتعين عليهم شرح ما حدث لنا ومن ثم سنتخذ النتيجة المنطقية". ورغم أن المنتخب الألماني لم يسبق له الخروج من كأس العالم في دور المجموعات منذ ثمانين عاماً، إلا أنه عانى من الخروج المبكر ثلاث مرات في بطولة أمم أوروبا، وفي كل مرة رحل المدير الفني، حيث رحل يوب ديرفال في 1984 وإريش ريبيك في 2000 ورودي فولر في 2004.

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ)