بيرني ساندرز أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي لمواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. يعد ساندرز المحسوب على اليسار أحد أوفر المرشحين حظا داخل حزبه، لاسيما وأن خطابه السياسي يحظى بدعم قاعدة شعبية واسعة.

يبلغ بيرني ساندرز من العمر 77 عاما وهو من مواليد نيويورك لأبوين يهوديين هاجرا من بولندا. دخل معترك الحياة السياسية وهو في سن الشباب، وبعد محاولات عدة تمكن من الفوز بمنصب حاكم ولاية فيرمونت. وفي وقت لاحق تم انتخابه عضوا في مجلس الشيوخ. وهو من المعجبين بنماذج الدول التي تقدم الرعاية الصحية والاجتماعية لمواطنيها وفي مقدمتها الدول الإسكندنافية.