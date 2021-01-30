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بيرني ساندرز

بيرني ساندرز أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي لمواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. يعد ساندرز المحسوب على اليسار أحد أوفر المرشحين حظا داخل حزبه، لاسيما وأن خطابه السياسي يحظى بدعم قاعدة شعبية واسعة.

يبلغ بيرني ساندرز من العمر 77 عاما وهو من مواليد نيويورك لأبوين يهوديين هاجرا من بولندا. دخل معترك الحياة السياسية وهو في سن الشباب، وبعد محاولات عدة تمكن من الفوز بمنصب حاكم ولاية فيرمونت. وفي وقت لاحق تم انتخابه عضوا في مجلس الشيوخ. وهو من المعجبين بنماذج الدول التي تقدم الرعاية الصحية والاجتماعية لمواطنيها وفي مقدمتها الدول الإسكندنافية.

Former presidential candidate, Senator Bernie Sanders (D-Vermont) sits in the bleachers on Capitol Hill before Joe Biden is sworn in as the 46th US President on January 20, 2021, at the US Capitol in Washington, DC. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)

هيئة بيرني ساندرز في حفل تنصيب بايدن تجلب تبرعات بالملايين 30.01.2021

أضحت دمى وقمصان وسترات وملصقات بصورة بيرني ساندرز الشهيرة في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن باباً لجمع التبرعات لأعمال خيرية. آخر الصيحات هي قفازات صوف معاد تدويره كان يرتديها ساندرز.
US President Donald Trump speaks as delegates gather during the first day of the Republican National Convention on August 24, 2020, in Charlotte, North Carolina. - President Donald Trump went into battle for a second term Monday with his nomination at a Republican convention where he will draw on all his showman's instincts to try and change the narrative in an election he is currently set to lose. (Photo by Chris Carlson / POOL / AFP) (Photo by CHRIS CARLSON/POOL/AFP via Getty Images)

"فكرة رائعة لدخول السجن".. استنكار لدعوة ترامب للتصويت مرتين 04.09.2020

خلال زيارة قام بها لكارولينا الشمالية اقترح الرئيس ترامب أن يدلي الناخبون بأصواتهم مرتين في الانتخابات الرئاسية. "فكرة رائعة لمن يريدون دخول السجن"، تقول مسؤولة بارزة. وعاد ترامب لتصحيح ما قاله، ولكن دون جدوى.

HANDOUT - 17.08.2020, USA, ---: Dieses von der Democratic National Convention zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt Michelle Obama, ehemalige First Lady, während einer Rede. Obama hat den demokratischen Herausforderer von US-Präsident Trump bei der Wahl im November, Biden, als «zutiefst anständigen Mann» gelobt. Foto: Uncredited/Democratic National Convention/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

ميشيل أوباما: ترامب هو الرئيس الخطأ لبلادنا 18.08.2020

في افتتاح أعمال مؤتمر الحزب الديمقراطي الأمريكي، انتقدت السيدة الأولى السابقة للبلاد، ميشيل أوباما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة على أنه "الرئيس الخطأ" للبلاد، داعية لانتخاب منافسه جو بايدن في انتخابات الرئاسة.
Sen. Bernie Sanders, I-Vt., right, and former Vice President Joe Biden, left, return to the stage after a commercial break in a Democratic presidential primary debate at CNN Studios, Sunday, March 15, 2020, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci) |

ساندرز ينسحب ويخلي الطريق لبايدن في سباق الرئاسة الأمريكي 08.04.2020

أعلن السناتور المستقل بيرني ساندرز التخلي عن السباق إلى البيت الأبيض، بعد سلسلة هزائم كبيرة تكبدها مقابل المرشح الأوفر حظاً جو بايدن.
Democratic U.S. presidential candidate and former Vice President Joe Biden speaks during a campaign stop in Detroit, Michigan, U.S., March 9, 2020. REUTERS/Brendan McDermid. TPX IMAGES OF THE DAY

بايدن يحقق تقدما كبيرا على حساب ساندر في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين 11.03.2020

قلب نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن المشهد في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، محققا تقدما حاسما على خصمه بيرني ساندرز الذي مدّ له بايدن يده مؤكدا أنهما سيهزمان "معا" الرئيس دونالد ترامب.
Der US-Politiker und ehemalige Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders spricht am 31.05.2017 in Berlin im Ullstein-Verlag mit einem Journalisten der Deutschen Presse-Agentur dpa. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

المرشح الرئاسي السابق ساندرز: انتقادات ترامب لميركل غير مقبولة 31.05.2017

دافع المرشح السابق للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للرئاسة بيرني ساندرز عن ألمانيا والمستشارة أنغيلا ميركل ضد انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إن الهجوم العلني على المستشارة انغيلا ميركل "غير مقبول".
12.07.2016+++Portsmouth, USA+++ Bernie Sanders and Presumptive Democratic presidential nominee Hillary Clinton appear together at Portsmouth High School July 12, 2016 in Portsmouth, New Hampshire. Sanders endorsed Clinton for president of the United States. (Photo by Darren McCollester/Getty Images) Copyright: Getty Images/D. McCollester

ساندرز يدعو أنصاره إلى انتخاب كلينتون 25.07.2016

رد أنصار بيرني ساندرز دعوته لهم إلى دعم وتأييد منافسته هيلاري كلينتون وحثهم على انتخابها في سباق الرئاسة، بصيحات استهجان. ما يشير إلى مدى الانقسام في الحزب الديمقراطي وهو ما يسر خصم كلينتون المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
12.07.2016 Democratic U.S. presidential candidate Hillary Clinton and Sen. Bernie Sanders stand together during a campaign rally where Sanders endorsed Clinton in Portsmouth, New Hampshire, U.S., July 12, 2016. Sanders unterstützt Clinton. Copyright: Reuters/B.Snyder

ساندرز يعلن رسميا دعمه لكلينتون في سباق الرئاسة 12.07.2016

أعلن بيرني ساندرز رسميا دعمه لهيلاري كلينتون في سباق الرئاسة منهيا حملة تميزت بتوجيه الانتقادات اللاذعة لمنافسته. وبهذا وضع ساندرز حدا لتحديه الطويل لوزيرة الخارجية السابقة في التنافس على ترشيح الحزب الديمقراطي.
14.4.2016 *** Democratic U.S. presidential candidate Clinton listens to Sanders speak during a Democratic debate in New York Democratic U.S. presidential candidate Hillary Clinton (L) listens to Senator Bernie Sanders speak during a Democratic debate hosted by CNN and New York One at the Brooklyn Navy Yard in New York April 14, 2016. REUTERS/Lucas Jackson Copyright: Reuters/L. Jackson

ساندرز: سأصوت لصالح كلينتون في انتخابات الرئاسة الأمريكية 24.06.2016

قال بيرني ساندرز، منافس كلينتون في الانتخابات التمهيدية في المعسكر الديمقراطي، إنه سيصوت لصالح هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الولايات المتحدة الخريف القادم.
Nov 15, 2007 - Las Vegas, Nevada, U.S.- Senator HILLARY CLINTON and Senator BARACK OBAMA at the Democratic Presidential Debate in Las Vegas, +++ (C) picture-alliance/Zuma Press/B. Sweet

أوباما يسعى لتوحيد صف الديمقراطيين خلف كلينتون 09.06.2016

يصر بيرني ساندرز على مواصلة حملته رغم خسارته أمام هيلاري كلينتون، لكن البيت الأبيض يرى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى انقسام الديمقراطيين، وهو ما يسعى أوباما إلى مواجهته برص صفوف حزبه خلال استقباله ساندرز.
7.6.2016 *** Democratic presidential candidate Hillary Clinton acknowledges cheers from the crowd during her primary night event at the Duggal Greenhouse, Brooklyn Navy Yard, June 7, 2016 in New York. Americans from New Jersey to California cast ballots June 7th in the final major primaries of the 2016 White House race, after delegate counts showed Hillary Clinton winning the Democratic nomination. Sanders has thus far ignored media reports that she has clinched the magic number of delegates. / AFP / TIMOTHY A. CLARY (Photo credit should read TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/T. A. Clary

كلينتون تحتفل بترشح تاريخي وساندرز لم يرمِ المنديل بعد 08.06.2016

تعهد النائب الأمريكي بيرني ساندرز بمواصلة السعي للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الأمريكية، حتى بعد فوز هيلاري كلينتون بجميع الأصوات اللازمة للمندوبين الديمقراطيين وبعدها إعلانها الفوز بتعيين الحزب.
4.6.2016*** Democratic presidential candidate Hillary Clinton speaks at a rally at Hueneme High School, Saturday, June 4, 2016, in Oxnard, Calif. (AP Photo/John Locher) | picture alliance/AP Photo/J. Locher

هيلاري كلينتون تفوز في الانتخابات التمهيدية في بورتوريكو 06.06.2016

فازت المرشحة الديمقراطية المحتملة للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في بويرتوريكو مقتربة بشكل أكبر من التغلب على منافسها بيرني ساندرز في معركة الفوز بترشيح الحزب.
11.02.2016+++ epaselect epa05155571 Democratic presidential candidates Senator Bernie Sanders (L) and Hillary Clinton (R) participate in the PBS NewsHour Democratic presidential candidate debate at the University of Wisconsin-Milwaukee in Milwaukee, Wisconsin, USA, 11 February, 2016. EPA/KAMIL KRZACZYNSKI +++ (C) picture-alliance/dpa/K. Krzaczynski

مناظرة ساخنة بين كلينتون وساندرز حول الحكم السديد 15.04.2016

تبادلت هيلاري كلينتون التي تتصدر السباق الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية الهجمات مع منافسها السناتور بيرني ساندرز بشأن الخبرة والحكم السديد أمام حشود غفيرة في مناظرة قبل خمسة أيام من الانتخابات في ولاية نيويورك.
09.04.2016 *** U.S. Democratic presidential candidate and U.S. Senator Bernie Sanders speaks at a campaign rally at the United Palace in New York City April 9, 2016. REUTERS/Brian Snyder © Reuters/B. Snyder

ساندرز يفوز في انتخابات الديمقراطيين في ولاية وايومينغ 10.04.2016

هزم بيرني ساندرز، المرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، منافسته هيلاري كلينتون في مجالس الناخبين التي جرت في ولاية وايومينغ، وذلك قبل منافسة حاسمة في نيويورك.
8. 3. 2016 March 7, 2016 - Madison, Mississippi, U.S. - 3/7/2016 Madison,Mississippi On the eve of the Mississippi Presidential Primary Presidential Republican candidate Donald J. Trump stumps to a crowd of Southern voters at Madison Central High School gymnasium. Trump asks the audience to raise their right hands and pledge to vote for him in the primary. Trump spoke about making America great again as Black Lives Matter protestors demonstrated outside. Photo (C): picture-alliance/ZUMA Press

تمهيديات أمريكا: ترامب يواصل انتصاراته وكلينتون تتعثر 09.03.2016

تمكن دونالد ترامب من الفوز في ثلاث ولايات جديدة ضمن الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، بينما منيت هيلاري كلينتون بخيبة أمل بهزيمتها في ولاية ميشيغان من قبل بيرني ساندرز في انتخابات الديموقراطيين.
Hillary Clinton and Donald Trump are seen in a combination of file photos taken in Henderson, Nevada and Phoenix, Arizona Democratic presidential candidate Hillary Clinton (L) and Republican presidential candidate Donald Trump are seen in a combination of file photos taken in Henderson, Nevada, February 13, 2016 (L) and Phoenix, Arizona, July 11, 2015. REUTERS/David Becker/Nancy Wiechec/Files Copyright: Reuters/D. Becker/N. Wiechec

كروز وساندرز يفوزان وترامب وكلينتون يعززان موقعهما 06.03.2016

أحرز الجمهوري تيد كروز والديمقراطي بيرني ساندرز السبت انتصارين مدويين في جولة الانتخابات التمهيدية، لكن دونالد ترامب وهيلاري كلينتون عززا موقعهما باعتبارهما المرشحين الأوفر حظا للفوز بترشيح حزبيهما للانتخابات الرئاسية.
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