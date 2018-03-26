 بيرة للمسلمين وأخرى لليهود من الديرة الفلسطينية | ثقافة ومجتمع | DW | 18.01.2019

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ثقافة ومجتمع

بيرة للمسلمين وأخرى لليهود من الديرة الفلسطينية

فقط في الضفة الغربية، توجد بيرة "حلال" وأخرى "كوشير". فما هي قصة تلك البيرة الفلسطينية التي تُصنع على الطريقة الألمانية. ولماذا ذاع صيتها في أرجاء المعمورة؟ مُؤسسها يتحدثُ إلى DW عربية.

West Bank Brauerei in Taybeh (Getty Images/AFP/A. Momani)

تحظى البيرة على إقبال واسع في أوساط الشباب الفلسطيني

في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من انسداد في الأفق السياسي وارتفاع في تكاليف المعيشة، إلا أن "المواطن يحاول انتهاز أي فرصة تُدخل البَهجة على قلبه"، على حد تعبير نديم خوري، مؤسس أول مصنع بيرة في الأراضي الفلسطينية، ويضيف خوري في حديث مع DW عربية بان: "تناول زجاجة من البيرة، سواء كانت خالية من الكحول أو مع كحول، تمنح شاربها فرصة للاسترخاء والفرح والابتعاد لبعض الوقت عن هموم السياسة".

الحلم أصبح حقيقة

على إحدى التلال الجميلة بالقرب من مدينة رام الله، تدور محركات مصنع الطيبة لإنتاج البيرة منذ ساعات الصباح الباكر، يتابع خلالها نديم خوري عن كثب مراحل الانتاج. وخلال حديثه معDW عربية استحضر خوري ذكريات تعود إلى نحو 25 عاما، عندما تعلم صُنع البيرة خلال وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد حرص على تجريب إعدادها في بلدته، وسط فضول وتشجيع عائلته لتحقيق حلمه وكذلك بتشجيع من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

Palästina Lokales Bier in bayrischem Stil (DW/J. Saad)

نديم خوري: مؤسس أول مصنع بيرة في الأراضي الفلسطينية

مختارات

في تحول غير مسبوق بدأت كوكا كولا في انتاج شراب يحتوي على الكحول. فهل ستعمم التجربة في كل أنحاء العالم أم أنها ستقتصر على بعض الدول فقط؟. الجواب في هذا المقال. (08.03.2018)

بعد أيام من زيارتها لإسرائيل، أجرت المستشارة أنغيلا ميركل اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكدت فيه التزام بلادها والاتحاد الأوروبي بعملية السلام في الشرق الأوسط وفق حل الدولتين. (09.10.2018)

ومع عمل لا ينضب مجبول بشغف وحب، اتسعت رقعة أعمال عائلة الخوري وتحولت من مصنع إلى مجموعة تضم في طياتها عدة شركات لإنتاج: البيرة، وزيت الزيتون، والنبيذ، بالإضافة إلى فندق، وفقا لما ذكره خوري في حديثه مع DW عربية.

واتخذ نديم خوري من بلدة الطيبة مقرا لكافة أعماله، تلك البلدة التي تبعد 12 كم عن مدينة رام الله، يقطن بها قرابة 1500نسمة، تلالها مكسوة بأشجار الزيتون، كبيرة بعطائها لما توفره من بَهجة في النفوس ومُتعة النظر عندما يشاهدون كنائسها الثلاث، بأبراجها الثلاثة، مظهرة هويتها المسيحية في مكان مسكون بحكايات قديمة تروي على ألسنة سكانها أن السيد المسيح مر منها أثناء رحلته إلى مدينة الناصرة.

تذوق فلسطين في زجاجة بيرة!

تحظى البيرة على إقبال متزايد في أوساط الشباب، كما حققت نجاحات مدوية في عدد من الدول الأوروبية، ويحرص نديم خوري على إنتاج بيرة طبيعية من أفخر أنواع الشعير البلجيكي والتشيكي، مضافا إليها "زهرات الدينار" الألمانية التي تمنحها مذاقا مميزا تأسر به عشاقها.

Palästina Lokales Bier in bayrischem Stil (DW/J. Saad)

يتم تصدير بيرة الطيبة الى 14 دولة

ينتجُ مصنع الطيبة 6 أصناف من البيرة حسب المواصفات والمعايير الألمانية ومنها البيرة الذهبية، والبيرة الداكنة والبيرة الخالية من الكحول. ويستهلك السوق المحلي في الضفة العربية نحو 60 بالمائة، في حين يتم تصدير 10 بالمائة إلى نحو أربعة عشر دولة من بينها ألمانيا والسويد وبلجيكا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وتشيلي، أما السوق الإسرائيلي فيستوعب 30 بالمائة من الإنتاج.

وتحظى بيرة الطيبة بإقبال واسع داخل إسرائيل، سواء من المواطنين العرب أو اليهود، كما أوضح نديم خوري أن لديه رخصة "الكوشير" اللازمة للبيع داخل السوق الإسرائيلي"، مضيفا: " نصدر البيرة إلى إسرائيل منذ 1994، ومحبيّ العلامة التجارية الخاصة يشربونها حتى في المحلات غير العربية".

نخبُ السلام

يملك ليونيد ليبكين وشريكه إريك سلاروف حانة في حيفا، الواقعة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط على بعد أكثر من 140 كيلومترا من بلدة طيبة، يقول ليونيد  لـDW عربية "أن البيرة تشكل أرضية مشتركة لتواصل الناس، مثلما  يتواصلون الناس مع بعضهم بعض في أماكن العمل أو الدراسة".

Israel - Haifa: Unterschiedliche Biersorten (Libira/D. Schechter)

حانة إسرائيلية في حيفا قدمت بيرة فلسطينية لتعريف زبائنها على تلك البيرة

وقد حرصت الحانة الاسرائيلية على تقديم البيرة الفلسطينية كي يتذوقها الزبائن، وأعتبر ليونيد في حديثه معDW  عربية، "إنها فرصة للتعلم من خلال البيرة إلى أي مدى نشبه بعضنا في مواجهة مشاكل وتحديات مماثلة. إنهم يريدون "طعمًا أفضل لفلسطين" - ونريد طعمًا أفضل لإسرائيل، وهو أمر يمكن الاعتماد عليه بالفعل في قدرتنا على الفهم وإلى أن نكون أصدقاء".

بيرة بنكهة المعاناة

تعتبر المياه المادة الأولية في عملية التخمير، ويحصل مصنع البيرة عليها من يبوع عين سامية التي تبعد بنحو ثلاثة كيلومترات فقط عن بلدة الطيبة، وهي تخضع للسيطرة الإسرائيلية. وأشار خوري أن مشكلة المياه تعد من أبرز التحديات التي تواجههم خلال عملية الإنتاج، ولا يمكننا مواصلة عملية التخمير، لصعوبة الحصول على الماء، مضيفا أن "الجدار الفاصل والحواجز تحد من حركة التنقل، وفي إحدى المرات نقلنا البيرة على أظهر الحمير، لكي نرسلها للموردين. ورغم ذلك فقد تعودنا على وجود المشاكل التي لن تتوقف إلا عندما يصبح لدينا دولة".

Israel - Haifa: Unterschiedliche Biersorten (Libira/Y. Peled)

داخل الحانة يوجد مصنع صغير لإنتاج البيرة

وكسائر الصادرات الفلسطينية الأخرى، تواجه صادرات بيرة الطيبة مشاكل كثيرة، لا سيما وأنه لا يوجد في الأراضي الفلسطينية موانئ أو مطارات، وهكذا فإن على المنتج الفلسطيني المرور دائما عبر إسرائيل. ويوضح خوري: " يتم نقل بيرة الطيبة إلى الموانئ الإسرائيلية وتستغرق عملية الفحص والتفتيش عدة أيام، وهذا مكلف جدا".

أمام كل هذه المشاكل تحاول عائلة نديم خوري الصمود وتنويع نشاطاتها في هذا المجال، فابنه كنعان الحاصل على شهادة من جامعة هارفارد بدأ الخوض في غمار مغامرة جديدة تتمثل في إنتاج النبيذ.

ولطالما تترك البيرة الفلسطينية ذوقا طيبا في النفس، فهل ستجلب البيرة فسحة من الأمل في منطقة مليئة بالنزاعات؟

الكاتب: جمال سعد

  • Die israelische Siedlung Palgey Maim in Westjordanland. (Foto: Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    أكثر من 200 مستوطنة في الأراضي الفلسطينية

    تفيد منظمة حقوق الإنسان "بيتسليم" أنه تم في الضفة الغربية والقدس الشرقية من 1967 حتى منتصف 2013 بناء مستوطنات إسرائيلية رسمية ونحو مائة "مستوطنة عشوائية". السلطات الإسرائيلية استولت في الأراضي الفلسطينية، حسب مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، على 35 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء المستوطنات.

  • In Har Homa wird eine neue Siedlung gebaut. (Foto: picture alliance/newscom/D. Hill)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    لا فرصة للسلام؟

    حاليا يتم تشييد مستوطنة يهودية جديدة في حار حوما بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية. قادة فلسطينيون يعتبرون أن سياسة الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل تدمر فرص حل الدولتين وتعرقل حلا سلميا مع الفلسطينيين. ويلقى بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية انتقادا دوليا.

  • Bei der Abstimmung im Parlament sind alle Abgeordneten anwesend. (Foto: Reuters/A. Awad)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    إسرائيل تصادر أراضي فلسطينية خاصة

    يبقى القانون الجديد للتشريع اللاحق لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية محل جدل. 16 مستوطنة ونقطة خارجية مستهدفة. ويتوقع تقديم تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين ليتمكن المستوطنون اليهود من البقاء هناك.

  • Ein Mobilehome wird von einem Kran abgerissen. (Foto: Getty Images/AFP/T. Coex)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    هدم مستوطنة أمونا العشوائية

    القانون الإسرائيلي الجديد لا يسري على بيوت المستوطنين الذين تم إخلاؤهم بقرار قضائي. وكان حزب المستوطنين يهدف من خلال القانون الجديد إلى منع الإخلاء الإجباري لمستوطنة أمونا. منازل الأربعين عائلة تم إخلاؤها في الأسبوع الماضي. أربعة أيام فقط بعدها بدأت أشغال الهدم.

  • Vermummte Jugendlichen rennen vor Polizisten weg. Schutt liegt auf der Straße und ein großes Feuer brennt hinter einem LKW. (Foto: Reuters/M. Torokman)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    متاريس واحتجاجات

    قررت المحكمة العليا في إسرائيل منذ نهاية 2014 هدم أمونا. وهذا الموعد تم تأجيله عدة مرات. وقد حاولت مجموعات يمينية ومستوطنون الوقوف في وجه إخلاء المكان وتدميره. وقد سافر كثير من المتظاهرين خصيصا إلى المكان المعني. وحتى على الجانب الآخر وقعت احتجاجات عنيفة من قبل فلسطينيين.

  • Vermummte Jugendliche laufen durch Qualm. Auf der Straße liegen große Steine. (Foto: Reuters/M. Torokman)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    التصعيد أثناء الإخلاء الإجباري

    المستوطنون في أمونا يزعمون أن الضفة الغربية المحتلة من طرف إسرائيل منذ 1967 جزء من الأرض الموعودة للشعب اليهودي. ويعيش نحو 600.000 إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتحصل من حين لآخر مواجهات بين المستوطنين وفلسطينيين.

  • Ein Jugendlicher fährt mit seinem Rad an Reihenhäusern vorbei. (Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    سكن جديد

    تم تشييد نحو 4000 سكن بصفة غير قانونية لمستوطنين إسرائيليين فوق أراضي فلسطينية خاصة. ويُتوقع إخلاؤها أو إضفاء الشرعية عليها لاحقا بفضل القانون الجديد. العديد من سكان أمونا وجدوا سكنا جديدا لهم في مستوطنات مجاورة كما هنا في مستوطنة عفرة

  • Eine Frau und ein Mann tragen Gegenstände aus einem Haus. Auf einem Fensterladen ist die israelische Fahne gemalt. (Foto: Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    إفراغ إجباري في عفرة

    لكن حتى في مستوطنة عفرة ليست جميع المنازل قانونية. ويُتوقع حتى الـ 5 من مارس/آذار تدمير تسعة منازل هناك مبنية فوق أراضي فلسطينية خاصة. وحتى عائلة بن شوشان مدعوة إلى مغادرة منزلها.


مختارات

نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

رغم الاحتجاجات الكثيرة والتحذيرات السياسية أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يشرعن المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية. كما تعتزم إسرائيل بناء آلاف الشقق في مستوطنة جديدة. منتقدون يرون في ذلك نهاية حل الدولتين. (07.02.2017)  

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