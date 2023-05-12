 بيربوك من السعودية: لا "للتطبيع غير المشروط" مع الأسد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.05.2023

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بيربوك من السعودية: لا "للتطبيع غير المشروط" مع الأسد

في أول جولة خليجية لها منذ تسلمها منصبها، أجرت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك مباحثات مع نظيرها السعودي، حذرت في ختامها من التطبيع "غير المشروط" مع الأسد. بيربوك تحمل في جعبتها قضايا خلافية أيضا كملف حقوق الإنسان.

بيربوك تجري محادثات في السعودية حول قضايا عديدة منها ملف حقوق الإنسان.

بيربوك تجري محادثات في السعودية حول قضايا عديدة منها ملف حقوق الإنسان.

أجرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، مساء اليوم الاثنين (15 أيار/مايو 2023)، محادثات مع نظيرها السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، التي وصلتها، في وقت سابق من  اليوم في زيارة رسمية للمملكة تدوم يومين في مستهل جولة تشمل قطر أيضاً.

مختارات

في حوار صحفي يكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية الألمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياعن "قلق برلين المتزايد" من سياسة إيران الخارجية وعن نظرة بلاده لتطورات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا والسعودية.

أدانت محكمة ألمانية جنديين سابقين في الجيش الألماني بتهمة التخطيط لتشكيل قوة من المرتزقة للقتال في اليمن على أمل الحصول على دعم مالي من السعودية، وكان ذلك "سيرتبط حتما بأعمال قتل.. وبوقوع خسائر في صفوف المدنيين".

بعد أعوام قليلة من الحق في قيادة السيارة، تقود المرأة السعودية الآن القطار أيضا. وتقدمت آلاف النساء لشغل وظائف كسائقات لقطار الحرمين السريع، الذي يصل مكة بالمدينة. خطوة تجد من يدعهما ومن يرفضها.

وفي ختام المحادثات مع بن فرحان حذرت بيربوك من مغبة "التطبيع غير المشروط" للعلاقات، مع الرئيس السوري بشار الأسد.

 وقالت بيربوك في جدة، قبيل اجتماع قمة جامعة الدول العربية المقرر انعقاده يوم الجمعة المقبل فيها، والذي من المتوقع أن يحضره الأسد من أن "كل خطوة نحو الأسد، يجب أن تستند على تنازلات ملموسة".

 من جانبه، قال الوزير السعودي إنه لا ينبغي "مكافأة الأسد على أخطر انتهاكات لحقوق الإنسان".

وقال حساب السفارة الألمانية لدى الرياض على تويتر إن "زيارة الوزيرة بيربوك "مليئة بالاجتماعات المهمة"، وأضافت أنها "ستلتقي بالعديد من المسؤولين لبحث القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات السعودية -الألمانية".

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية السعودية على تويتر لقاء الوزيرين في جدة اليوم الاثنين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في وقت سابق إن "المحادثات ستركز على القضايا الإقليمية بما في ذلك إدارة الأزمات في السودان واليمن، كما من المقرر عقد لقاء مع ممثلي المجتمع المدني.

وقالت بيربوك اليوم الاثنين قبل توجهها إلى السعودية وقطر: "رهان السعودية الآن على المحادثات مع الحوثيين في اليمن تعتبر أول خطوة صحيحة" معلنة أنها تريد أيضاً التحدث عن حقوق الإنسان موضحة أن الحوار يعني أيضاً التحدث بوضوح في القضايا الخلافية.

وقالت بيربوك: "في منطقة أصبحت فيها التوترات مهددة بالانفجار في أي وقت ويقتنع فيها كثيرون بإمكانية حل النزاعات بالوسائل العسكرية، يهمنا نحن الأوروبيون إنشاء قنوات موثوقة مع شركائنا في الخليج"، مضيفة أن الأمر يتعلق أيضاً بتدعيم الشركاء في التزامهم بالاستقرار والأمن في المنطقة، مشيرة إلى أن أصوات السعودية وقطر تتمتع بثقل هائل في الأزمات الحالية في المنطقة.

كما نقلت الوزارة عن بيربوك قولها "منطقة الخليج مركز جيوسياسي بين آسيا وأفريقيا وأوروبا ويمتد نفوذها لأبعد من شبه الجزيرة العربية".

وفيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في السعودية، قالت بيربوك "إن الخطوات الأولى نحو انفتاح المجتمع أثارت الحماس في الكثير من الشباب في البلد". وأضافت :"بالنسبة لي من البديهي أن المجتمع الذي يريد أن يكون قدوة يحتذى بها لمنطقة بأكملها يستمع أيضاً إلى أصوات نسائه عبر الإنترنت وفي الواقع".

كما تجري بيربوك محادثات، يوم غد الثلاثاء، مع وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك وكذلك مع منسق الأمم المتحدة لشؤون اليمن ديفيد جريسلي.

ومن بين قضايا السياسة الخارجية المطروحة على جدول الأعمال تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في وقت سابق من هذا الشهر بعد تعليقها في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

تجدر الإشارة إلى أن بيربوك وصلت إلى السعودية متأخرة عن موعدها المقرر بمقدار ساعتين بسبب عطل فني في طائرتها الحكومية حيث اضطرت الوزيرة والوفد المرافق لها إلى السفر بطائرة بديلة.

خ.س/ أ.ح (د ب أ، رويترز)

  • Die Prinzessin des saudischen Königshauses Safia Hussein Guerras und der belgische Modedesigner Christophe Beaufays werden in Riad von einem gemischt männlich-weiblichen Publikum beklatscht.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    تعاون سعودي أوروبي

    الأميرة السعودية صفية حسين غراس ومصمم الأزياء البلجيكي كريستوف بيوفيز يعرضان مجموعة أزياء جديدة في مقر سفارة بلجيكا في الرياض. لأول مرة تعرض أزياء بحضور مشترك بين النساء والرجال.

  • Ein Model präsentiert ein schwarzes Kleid, eine Modest Fashion-Kreation von Prinzessin Safia Hussein Guerras und Christophe Beaufays.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    أزياء "محتشمة"

    الأزياء المعروضة محتشمة، تلك التي تعاون في تصميمها الأميرة السعودية والمصمم البلجيكي، وهي أزياء تلائم قواعد العائلة السعودية المالكة.

  • Ein Model präsentiert ein helles Kleid der Kollektion Khaleeki Chic auf dem Laufsteg

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    القليل من الألوان

    ألوان العباءات ليست فاقعة، والجمهور كان يرتدي في الغالب ملابس غربية. مجموعة "خليكي شيك" تراعي التقاليد الثقافية السعودية.

  • Ein Model trägt zu einem schwarzen Kleid auf dem Laufsteg einen weißen Cowboyhut.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    بقبعة رعاة البقر

    ثوب أسود اللون وقبعة بيضاء لرعاة البقر من الغرب الأميركي، تنوع "محتشم"، في العباءة السعودية التي يرى فيها كثيرون تراثا قديما.

  • In Dubai präsentierte ein Model bei der Dubai Modest Fashion Show 2017 eine Kreation von Muslima Wear, ein weißes Kleid mit blauem Muster.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    في دبي الألوان أكثر بريقا

    في دبي الأمر أكثر انفتاحا بالنسبة لعروض الأزياء. حتى الألوان أكثر اختلافا، مثل هذه العباءة من ماركة "مسلمة" في عرض ملابس في عام 2017 . هذه الماركة تركية وتعرض في أميركا، المملكة المتحدة، أوروبا، روسيا.

  • In Dubai präsentiert ein Model bei der Dubai Modest Fashion Show 2017 eine Kreation von Muslima Wear. Auch Modest Fashion kann verschieden verstanden werden: Bunte Farben und große Muster sind in Dubai eher zu finden als in Riad.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    "محشتم" وأنيق

    دخول الحجاب والعباءة إلى عالم الأزياء ظهر حديثا. تركيا كانت سباقة في هذا المجال، وبدأت دور الأزياء بمحاولة استقطاب المسلمات ممن يرتدين الحجاب من خلال الخروج عن التقليد في الزي والألوان.

  • Das rotgewandete Topmodel Halime Aden auf der Dublin Modest Fashion Week 2017.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    "توب موديل" مسلمة

    حليمة عدن عارضة أزياء أميركية من أصول صومالية، في عام 2020 تركت عملها كعارضة أزياء، لأن دور الأزياء لا تحترم إيمانها بشكل كاف. النقاش لا يتضمن نوعية الأزياء فقط، بل من يعمل في هذه المهنة الصعبة. إعداد: كريستنا ليهنين/ ع.خ


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FILE PHOTO: German Foreign Minister Annalena Baerbock attends a news conference following talks with Georgian Foreign Minister Ilia Darchiashvili in Tbilisi, Georgia, March 24, 2023. REUTERS/Irakli Gedenidze/File Photo

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(L to R) Secretary-General of the Arab League Ahmed Aboul Ghait, Iraqi Foreign Minister Mohammed Ali al-Hakim, and Assistant Secretary-General Ambassador Hossam Zaki attend the Arab Foreign Ministers 153rd annual meeting at the Arab League headquarters in the Egyptian capital Cairo on March 4, 2020. (Photo by Mohamed el-Shahed / AFP) (Photo by MOHAMED EL-SHAHED/AFP via Getty Images)

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