 بيربوك ″مصدومة″ من العنف خلال جنازة أبو عاقلة وإسرائيل تحقق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بيربوك "مصدومة" من العنف خلال جنازة أبو عاقلة وإسرائيل تحقق

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن صدمتها من أعمال العنف خلال جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة، الأمر الذي فتحت فيه الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً، فيما رحبت السلطة الفلسطينية بالمشاركة الدولية في التحقيق بمقتل أبو عاقلة.

انتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ممارسات الشرطة الإسرائيلية بعد أن أظهرت لقطات تلفزيونية عناصرها يهجمون على موكب التشييع

انتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ممارسات الشرطة الإسرائيلية بعد أن أظهرت لقطات تلفزيونية عناصرها يهجمون على موكب التشييع

مختارات

ليست مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، أول صحافية تقتل خلال عملها، إذ تضم القائمة العديد من الصحافيين الذين قتلوا هذا العام. وفي ضوء المخاطر والعنف ضد الصحافيين، من يضمن حريتهم ويحمي حياتهم وخاصة في مناطق النزاع؟

سلسلة وثائقية من DW حول صحفيين ومعارضين يواجهون تهديدات خطيرة بالسجن أو الاغتيال. البداية من المكسيك الذي تعدّ أخطر مكان للصحفيين، ولقاء مع امرأة تحدت أصحاب النفوذ وعصابات المخدرات.

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن صدمتها من أعمال العنف التي وقعت خلال جنازة مراسلة قناة "الجزيرة" الفضائية، شيرين أبو عاقلة. وقالت بيربوك في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع نظرائها بمجموعة السبع في مدينة فانغلز الألمانية اليوم السبت (14 أيار/مايو 2022) ردا على سؤال أحد المراسلين إنه لأمر محزن أنه "لم يكن من الممكن إتمام مراسم الجنازة بسلام وكرامة. أقول بصدق، أقول على نحو شخصي، لقد صدمت بشدة من هذا".

وأضافت بيربوك: "لقد صدمت بشدة بموت شيرين أبو عاقلة"، مضيفة أن الديمقراطيات "تعتمد على تمكن صحفيين شجعان من نقل الحقيقة بأمان"، وأشارت إلى أن الصحفيين يجب ألا يكونوا "هدفا للعنف أبدا حتى يتمكنوا من القيام بعملهم المهم".

وذكرت بيربوك أن من المهم بالنسبة لها أن يتم كشف ملابسات وفاة الصحفية بشفافية، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من متابعة خلفيات الأحداث بالتفصيل خلال اجتماع مجموعة السبع، وقالت: "لكننا بالطبع على تواصل وثيق للغاية بشأن هذا الموضوع".

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال الاجتماعي الختامي لمجموعة السبع في فايزنهاوس بألمانيا (14/5/2022).

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن العنف في جنازة أبو عاقلة: أقول بصدق، أقول على نحو شخصي، لقد صدمت بشدة من هذا.

وشارك آلاف الفلسطينيين أمس الجمعة في مراسم تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة بعد يومين من مقتلها خلال تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين في الضفة الغربية. وتمت مراسم دفن أبو عاقلة (51 عاما)، في مقبرة جبل صهيون جنوبي القدس وسط حضور رسمي وشعبي، وردد المشاركون في التشييع هتافات غاضبة ضد إسرائيل ورفعوا الأعلام الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عشرات المشاركين في موكب التشييع أصيبوا بالاختناق ورضوض وكسور، إثر اعتداء عناصر الشرطة الإسرائيلية عليهم.

مشاهدة الفيديو 01:49

صدامات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية أثناء تشييع جثمان شيرين أبو عاقلة

إسرائيل تحقق مع عناصر شرطتها

وانتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس الجمعة ممارسات الشرطة الإسرائيلية بعد أن أظهرت لقطات تلفزيونية عناصرها يهجمون على موكب التشييع.

ومن جانبه، أمر قائد الشرطة الإسرائيلية بفتح تحقيق في ممارسات عناصرها خلال جنازة شيرين أبو عاقلة في القدس، بحسب ما أعلنت الشرطة اليوم السبت. وقالت الشرطة في بيان إن "مفوض الشرطة الإسرائيلية بالتنسيق مع وزير الأمن العام أمر بإجراء تحقيق في الحادث".

وقال بيان للشرطة الإسرائيلية اليوم السبت إنها حاولت "تهيئة جنازة هادئة ومشرفة... ونسقت ترتيبات الجنازة مع أسرتها. لسوء الحظ، حاول مئات من مثيري الشغب تخريب المراسم وإيذاء الشرطة". وأضافت في البيان "كما في أي حادث إجرائي، وبالتأكيد في حادث تعرض فيه أفراد الشرطة للعنف من جانب مثيري الشغب واستُخدمت فيه القوة بعد ذلك من جانب الشرطة، ستحقق الشرطة الإسرائيلية في الأحداث التي وقعت خلال الجنازة". وتابعت الشرطة في بيانها أنها ستقدم نتائج التحقيق في الأيام المقبلة.

ترحيب فلسطيني بمشاركة دولية في التحقيقات

ومن جانبه، قال مسؤول فلسطيني اليوم السبت إن السلطة الفلسطينية ترحب بمشاركة جماعات دولية في التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة. وقال حسين الشيخ، المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، على تويتر إنه يرحب بمشاركة جميع الهيئات الدولية في التحقيق. 

ورفضت السلطة الفلسطينية عرضا من إسرائيل، التي أبدت أسفها لوفاة أبو عاقلة، للتعاون في التحقيق.

وفي مستشفى بالقدس، توفي فلسطيني اليوم السبت متأثرا بجراح أصيب بها خلال اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية قبل ثلاثة أسابيع في حرم المسجد الأقصى. وهذه أول حالة وفاة في اشتباكات في موقع حساس منذ عدة سنوات.

خ.س/ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • شيرين أبو عاقلة وهي ترتدي سترة واقية خاصة بالصحافيين

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    صحافية مخضرمة

    عملت شيرين أبو عاقلة أكثر من 25 عاما مراسلة لقناة الجزيرة. وكانت تعيش في القدس الشرقية وتعمل من هناك. وقد ركزت خلال عملها الصحافي على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. غالبا ما كانت تقدم تقارير من مواقع ومواقف حرجة، وكانت حذرة ومتوازنة.

  • فتاتان تضعان الورود في المكان الذي قتلت فيه شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    قتلت أثناء عملها

    في صباح الحادي عشر من مايو/ أيار 2022 كانت تريد مع ثلاثة زملاء لها تغطية عملية للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية ضد إرهابي مشتبه به. وكما تظهر صور الفيديو كانت هي وزملاؤها يرتدون سترات واقية وخوذا، تبين أنهم صحافيون. لكن رصاصة أصابتها في الرأس، لم يعرف حتى الآن مصدرها وهدفها.

  • صحافيون ومسعقون يدفعون سريرا عليه جثة شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    الوضع غير واضح

    في المستشفى الذي نقلت إليه أبو عاقلة، لم يستطع الأطباء سوى تأكيد موتها. وحسب الأطباء الفلسطينيين الرصاصة التي أصابت أبو عاقلة تعود لذخيرة يستخدمها الطرفان. وحتى الآن يرفض الفلسطينيون اقتراح إسرائيل بإجراء تحقيق مشترك حول مقتلها.

  • رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يلقي كلمة في حفل تأبين شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    اتهامات أثناء التأبين

    بعد يوم واحد من مقتل شيرين أبو عاقلة تجمع الآلاف في رام للمشاركة في حفل رسمي لتأبينها، شارك فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واصفا مقتلها بـ "الجريمة" محملا "سلطات الاحتلال الإسرائيلي" مسؤوليتها.

  • صحافية لبنانية شابة تحمل صورة شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    حزن في الكثير من البلدان

    شيرين أبو عاقلة كانت معروفة خارج إسرائيل والمناطق الفلسطينية أيضا. وحسب صحيفة نيويورك تايمز، كانت من المشاهير في عالم الصحافة العربية وألهمت الكثيرين وخاصة النساء لاختيار هذه المهنة. ومثل هذه الصحافية اللبنانية (في الصورة) شارك كثيرون في الحزن على أبو عاقلة في الدول العربية.

  • شيرين ابو عاقلة تقف أمام الكاميرا وهي تحمل ميكروفون قناة الجزيرة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    رحيل رائدة

    ولدت شيرين أبو عاقلة في القدس وعاشت لفترة في الولايات المتحدة وحصلت على الجنسية الأمريكية. وبعد انطلاق قناة الجزيرة بفترة قصيرة عام 1996 كانت من أوائل مراسلي القناة.

  • المشيعون يحملون نعش شيرين ابو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    أعمال شغب أثناء التشييع

    تم دفن شيرين ابو عاقلة في مقبرة للمسيحيين الأرثوذوكس قرب المدينة القديمة في القدس. ولدى نقل نعشها من مستشقى القديس جوزيف وقعت صدامات بين المشيعين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية. وتبادل الطرفان الاتهامات بالاستفزاز والتصعيد.

  • صورة جدارية للراحلة شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    حرية الصحافة في مرمى النيران

    هذه الصورة الجدارية لشيرين أبو عاقلة في غزة، ترمز إلى أن على الصحافيبن تقبل الخطر. فحسب منظمة "مراسلون بلا حدود" شيرين أبو عاقلة هي السادسة والعشرون بين الصحافيين الذين قتلوا هذا العام بالإضافة إلى اثنين من العاملين في مجال الإعلام. والعام الماضي قتل 44 صحافيا حسب المنظمة. إعداد: يان فالتر/ ع.ج


مواضيع ذات صلة

In this undated photo provided by Al Jazeera Media Network, Shireen Abu Akleh, a journalist for Al Jazeera network, stands next to a TV camera in an area where the Dome of the Rock shrine at Al-Aqsa Mosque in the Old City of Jerusalem is seen at left in the background. Abu Akleh, a well-known Palestinian female reporter for the broadcaster's Arabic language channel, was shot and killed while covering an Israeli raid in the occupied West Bank town of Jenin early Wednesday, May 11, 2022. (Al Jazeera Media Network via AP)

مقتل شيرين أبو عاقلة: عباس يرفض التحقيق المشترك وإسرائيل تبدأ تحقيقا شاملا 12.05.2022

جدد الرئيس الفلسطيني رفضه للتحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية لكشف ملابسات مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة ومصادر إسرائيلية تشدد على أهمية "تحقيق علمي مهني لمعرفة مصدر إطلاق النار".

***ACHTUNG Hinweis: Laut aktueller Berichterstattung ist bisher nicht geklärt, welche Seite den tödlichen Schuss abgegeben hat!*** In this undated photo provided by Al Jazeera Media Network, Shireen Abu Akleh, a journalist for Al Jazeera network, stands next to a TV camera in an area where the Dome of the Rock shrine at Al-Aqsa Mosque in the Old City of Jerusalem is seen at left in the background. Abu Akleh, a well-known Palestinian female reporter for the broadcaster's Arabic language channel, was shot and killed while covering an Israeli raid in the occupied West Bank town of Jenin early Wednesday, May 11, 2022. (Al Jazeera Media Network via AP)

تنديد دولي.. مطالب بتحقيق مستقل وشفاف في مقتل شيرين أبو عاقلة 11.05.2022

قوبل مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة خلال عملية إسرائيلية في الضفة الغربية بإدانات دولية، ودعوات لإجراء تحقيق شفاف ومستقل في الواقعة، فيما تبادل الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني الاتهامات في مقتلها.

***ACHTUNG Hinweis: Laut aktueller Berichterstattung ist bisher nicht geklärt, welche Seite den tödlichen Schuss abgegeben hat!*** Violence erupts between Israeli security forces and Palestinian mourners carrying the casket of slain Al-Jazeera journalist Shireen Abu Akle out of a hospital, before being transported to a church and then her resting place, in Jerusalem, on May 13, 2022. - Abu Akleh, who was shot dead on May 11, 2022 while covering a raid in the Israeli-occupied West Bank, was among Arab media's most prominent figures and widely hailed for her bravery and professionalism. (Photo by Ahmad GHARABLI / AFP) (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

ردود فعل دولية غاضبة على الصدامات التي وقعت بجنازة شيرين أبوعاقلة 13.05.2022

شارك آلاف الفلسطينيين في تشييع الصحافية شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاصة في الرأس قبل يومين خلال تغطيتها عملية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وصدرت ردود فعل دولية أعربت عن غضبها من الصدامات التي وقعت خلال الجنازة.