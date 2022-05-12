بيربوك "مصدومة" من العنف خلال جنازة أبو عاقلة وإسرائيل تحقق

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن صدمتها من أعمال العنف التي وقعت خلال جنازة مراسلة قناة "الجزيرة" الفضائية، شيرين أبو عاقلة. وقالت بيربوك في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع نظرائها بمجموعة السبع في مدينة فانغلز الألمانية اليوم السبت (14 أيار/مايو 2022) ردا على سؤال أحد المراسلين إنه لأمر محزن أنه "لم يكن من الممكن إتمام مراسم الجنازة بسلام وكرامة. أقول بصدق، أقول على نحو شخصي، لقد صدمت بشدة من هذا".

وأضافت بيربوك: "لقد صدمت بشدة بموت شيرين أبو عاقلة"، مضيفة أن الديمقراطيات "تعتمد على تمكن صحفيين شجعان من نقل الحقيقة بأمان"، وأشارت إلى أن الصحفيين يجب ألا يكونوا "هدفا للعنف أبدا حتى يتمكنوا من القيام بعملهم المهم".

وذكرت بيربوك أن من المهم بالنسبة لها أن يتم كشف ملابسات وفاة الصحفية بشفافية، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من متابعة خلفيات الأحداث بالتفصيل خلال اجتماع مجموعة السبع، وقالت: "لكننا بالطبع على تواصل وثيق للغاية بشأن هذا الموضوع".

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن العنف في جنازة أبو عاقلة: أقول بصدق، أقول على نحو شخصي، لقد صدمت بشدة من هذا.

وشارك آلاف الفلسطينيين أمس الجمعة في مراسم تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة بعد يومين من مقتلها خلال تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين في الضفة الغربية. وتمت مراسم دفن أبو عاقلة (51 عاما)، في مقبرة جبل صهيون جنوبي القدس وسط حضور رسمي وشعبي، وردد المشاركون في التشييع هتافات غاضبة ضد إسرائيل ورفعوا الأعلام الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عشرات المشاركين في موكب التشييع أصيبوا بالاختناق ورضوض وكسور، إثر اعتداء عناصر الشرطة الإسرائيلية عليهم.

مشاهدة الفيديو 01:49 صدامات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية أثناء تشييع جثمان شيرين أبو عاقلة

إسرائيل تحقق مع عناصر شرطتها

وانتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس الجمعة ممارسات الشرطة الإسرائيلية بعد أن أظهرت لقطات تلفزيونية عناصرها يهجمون على موكب التشييع.

ومن جانبه، أمر قائد الشرطة الإسرائيلية بفتح تحقيق في ممارسات عناصرها خلال جنازة شيرين أبو عاقلة في القدس، بحسب ما أعلنت الشرطة اليوم السبت. وقالت الشرطة في بيان إن "مفوض الشرطة الإسرائيلية بالتنسيق مع وزير الأمن العام أمر بإجراء تحقيق في الحادث".

وقال بيان للشرطة الإسرائيلية اليوم السبت إنها حاولت "تهيئة جنازة هادئة ومشرفة... ونسقت ترتيبات الجنازة مع أسرتها. لسوء الحظ، حاول مئات من مثيري الشغب تخريب المراسم وإيذاء الشرطة". وأضافت في البيان "كما في أي حادث إجرائي، وبالتأكيد في حادث تعرض فيه أفراد الشرطة للعنف من جانب مثيري الشغب واستُخدمت فيه القوة بعد ذلك من جانب الشرطة، ستحقق الشرطة الإسرائيلية في الأحداث التي وقعت خلال الجنازة". وتابعت الشرطة في بيانها أنها ستقدم نتائج التحقيق في الأيام المقبلة.

ترحيب فلسطيني بمشاركة دولية في التحقيقات

ومن جانبه، قال مسؤول فلسطيني اليوم السبت إن السلطة الفلسطينية ترحب بمشاركة جماعات دولية في التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة. وقال حسين الشيخ، المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، على تويتر إنه يرحب بمشاركة جميع الهيئات الدولية في التحقيق.

ورفضت السلطة الفلسطينية عرضا من إسرائيل، التي أبدت أسفها لوفاة أبو عاقلة، للتعاون في التحقيق.

وفي مستشفى بالقدس، توفي فلسطيني اليوم السبت متأثرا بجراح أصيب بها خلال اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية قبل ثلاثة أسابيع في حرم المسجد الأقصى. وهذه أول حالة وفاة في اشتباكات في موقع حساس منذ عدة سنوات.

خ.س/ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)